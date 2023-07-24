https://ria.ru/20230724/krym-1885899327.html
Поезда "Таврия" задерживаются из-за ЧП на складе в Крыму
Поезда "Таврия" задерживаются из-за ЧП на складе в Крыму - РИА Новости, 24.07.2023
Поезда "Таврия" задерживаются из-за ЧП на складе в Крыму
Число задержанных поездов дальнего следования из-за атаки беспилотников в Джанкойском районе Крыма выросло до пяти, сообщила пресс-служба компании-перевозчика... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T11:12
2023-07-24T11:12
2023-07-24T11:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Число задержанных поездов дальнего следования из-за атаки беспилотников в Джанкойском районе Крыма выросло до пяти, сообщила пресс-служба компании-перевозчика ГСЭ. "По состоянию на 9.45, остановлены несколько поездов "Таврия", следующих в Крым: №92 Москва – Севастополь, №315 Адлер – Симферополь, №177 Москва – Симферополь, №028 Москва – Симферополь и №179 Санкт-Петербург – Евпатория", - сообщили в компании. Пассажиры поезда №92 Москва – Севастополь (прибытием в Севастополь сегодня в 11.15) отправятся от станции Джанкой автобусами до станции Урожайная, где вновь пересядут на поезд и проследуют до своих конечных станций. Начата посадка пассажиров в автобусы, сообщил в ГСЭ. При этом пассажиров просят оставлять вещи в поезде. Поезд №315 Адлер – Симферополь (прибытием в Симферополь сегодня в 10.20) остановлен на станции Джанкой. Поезд №177 Москва – Симферополь (отправлением 22.07) остановлен на станции Нижнегорская. Два поезда - №028 Москва – Симферополь (отправлением 23.07) и поезд №179 Санкт-Петербург – Евпатория (отправлением 22.07) остановлен остановлены на станции Владиславовка, сообщили в компании.Атака беспилотников на Крым произошла в понедельник утром. Сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника, заявил глава республики Сергей Аксенов. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, сообщил он. Создан оперативный штаб, идет эвакуация жителей. Приостановлено движение поездов, на 9 утра задерживались два поезда.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Симферополь, Севастополь, поезда, Республика Крым
Поезда "Таврия" задерживаются из-за ЧП на складе в Крыму
Компания ГСЭ: пять поездов "Таврия" задерживаются из-за ЧП на складе в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Число задержанных поездов дальнего следования из-за атаки беспилотников в Джанкойском районе Крыма выросло до пяти, сообщила пресс-служба компании-перевозчика ГСЭ.
"По состоянию на 9.45, остановлены несколько поездов "Таврия", следующих в Крым: №92 Москва – Севастополь, №315 Адлер – Симферополь, №177 Москва – Симферополь, №028 Москва – Симферополь и №179 Санкт-Петербург – Евпатория", - сообщили в компании.
Пассажиры поезда №92 Москва – Севастополь (прибытием в Севастополь сегодня в 11.15) отправятся от станции Джанкой автобусами до станции Урожайная, где вновь пересядут на поезд и проследуют до своих конечных станций. Начата посадка пассажиров в автобусы, сообщил в ГСЭ. При этом пассажиров просят оставлять вещи в поезде.
Поезд №315 Адлер – Симферополь (прибытием в Симферополь сегодня в 10.20) остановлен на станции Джанкой. Поезд №177 Москва – Симферополь (отправлением 22.07) остановлен на станции Нижнегорская. Два поезда - №028 Москва – Симферополь (отправлением 23.07) и поезд №179 Санкт-Петербург – Евпатория (отправлением 22.07) остановлен остановлены на станции Владиславовка, сообщили в компании.
Атака беспилотников на Крым произошла в понедельник утром. Сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника, заявил глава республики Сергей Аксенов. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, сообщил он. Создан оперативный штаб, идет эвакуация жителей. Приостановлено движение поездов, на 9 утра задерживались два поезда.
Очередь на проезд по Крымскому мосту увеличилась до 870 автомобилей