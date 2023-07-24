https://ria.ru/20230724/krym-1885899327.html

Поезда "Таврия" задерживаются из-за ЧП на складе в Крыму

Поезда "Таврия" задерживаются из-за ЧП на складе в Крыму - РИА Новости, 24.07.2023

Поезда "Таврия" задерживаются из-за ЧП на складе в Крыму

Число задержанных поездов дальнего следования из-за атаки беспилотников в Джанкойском районе Крыма выросло до пяти, сообщила пресс-служба компании-перевозчика... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T11:12

2023-07-24T11:12

2023-07-24T11:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Число задержанных поездов дальнего следования из-за атаки беспилотников в Джанкойском районе Крыма выросло до пяти, сообщила пресс-служба компании-перевозчика ГСЭ. "По состоянию на 9.45, остановлены несколько поездов "Таврия", следующих в Крым: №92 Москва – Севастополь, №315 Адлер – Симферополь, №177 Москва – Симферополь, №028 Москва – Симферополь и №179 Санкт-Петербург – Евпатория", - сообщили в компании. Пассажиры поезда №92 Москва – Севастополь (прибытием в Севастополь сегодня в 11.15) отправятся от станции Джанкой автобусами до станции Урожайная, где вновь пересядут на поезд и проследуют до своих конечных станций. Начата посадка пассажиров в автобусы, сообщил в ГСЭ. При этом пассажиров просят оставлять вещи в поезде. Поезд №315 Адлер – Симферополь (прибытием в Симферополь сегодня в 10.20) остановлен на станции Джанкой. Поезд №177 Москва – Симферополь (отправлением 22.07) остановлен на станции Нижнегорская. Два поезда - №028 Москва – Симферополь (отправлением 23.07) и поезд №179 Санкт-Петербург – Евпатория (отправлением 22.07) остановлен остановлены на станции Владиславовка, сообщили в компании.Атака беспилотников на Крым произошла в понедельник утром. Сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника, заявил глава республики Сергей Аксенов. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, сообщил он. Создан оперативный штаб, идет эвакуация жителей. Приостановлено движение поездов, на 9 утра задерживались два поезда.

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Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, симферополь, севастополь, поезда, республика крым