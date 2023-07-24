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Аксенов заявил об отсутствии пострадавших из-за ЧП в Джанкойском районе - РИА Новости, 24.07.2023
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08:36 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/krym-1885877127.html
Аксенов заявил об отсутствии пострадавших из-за ЧП в Джанкойском районе
Аксенов заявил об отсутствии пострадавших из-за ЧП в Джанкойском районе - РИА Новости, 24.07.2023
Аксенов заявил об отсутствии пострадавших из-за ЧП в Джанкойском районе
Пострадавших, по предварительной информации, нет в результате ЧП на складе в Крыму, сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T08:36
2023-07-24T08:36
сергей аксенов (политик)
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Пострадавших, по предварительной информации, нет в результате ЧП на складе в Крыму, сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Атака беспилотников произошла в понедельник утром на Крым. Сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника, заявил Аксенов. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе Крыма, сообщил он. Создан оперативный штаб, идет эвакуация жителей. Приостановлено движение поездов, автомобилей по трассе Джанкой-Симферополь. "По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230724/dvizhenie-1885875280.html
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сергей аксенов (политик), происшествия, республика крым
Сергей Аксенов (политик), Происшествия, Республика Крым
Аксенов заявил об отсутствии пострадавших из-за ЧП в Джанкойском районе

Аксенов заявил, что пострадавших из-за ЧП на складе в Джанкойском районе Крыма нет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Пострадавших, по предварительной информации, нет в результате ЧП на складе в Крыму, сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
Атака беспилотников произошла в понедельник утром на Крым. Сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника, заявил Аксенов. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе Крыма, сообщил он. Создан оперативный штаб, идет эвакуация жителей. Приостановлено движение поездов, автомобилей по трассе Джанкой-Симферополь.
"По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
В Крыму приостановили движение по трассе Джанкой-Симферополь
08:17
 
Сергей Аксенов (политик)ПроисшествияРеспублика Крым
 
 
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