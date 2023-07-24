https://ria.ru/20230724/krym-1885877127.html

Аксенов заявил об отсутствии пострадавших из-за ЧП в Джанкойском районе

Аксенов заявил об отсутствии пострадавших из-за ЧП в Джанкойском районе - РИА Новости, 24.07.2023

Аксенов заявил об отсутствии пострадавших из-за ЧП в Джанкойском районе

Пострадавших, по предварительной информации, нет в результате ЧП на складе в Крыму, сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T08:36

2023-07-24T08:36

2023-07-24T08:36

сергей аксенов (политик)

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Пострадавших, по предварительной информации, нет в результате ЧП на складе в Крыму, сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Атака беспилотников произошла в понедельник утром на Крым. Сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника, заявил Аксенов. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе Крыма, сообщил он. Создан оперативный штаб, идет эвакуация жителей. Приостановлено движение поездов, автомобилей по трассе Джанкой-Симферополь. "По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230724/dvizhenie-1885875280.html

республика крым

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

сергей аксенов (политик), происшествия, республика крым