https://ria.ru/20230724/krym-1885877127.html
Аксенов заявил об отсутствии пострадавших из-за ЧП в Джанкойском районе
Аксенов заявил об отсутствии пострадавших из-за ЧП в Джанкойском районе - РИА Новости, 24.07.2023
Аксенов заявил об отсутствии пострадавших из-за ЧП в Джанкойском районе
Пострадавших, по предварительной информации, нет в результате ЧП на складе в Крыму, сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T08:36
2023-07-24T08:36
2023-07-24T08:36
сергей аксенов (политик)
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Пострадавших, по предварительной информации, нет в результате ЧП на складе в Крыму, сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Атака беспилотников произошла в понедельник утром на Крым. Сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника, заявил Аксенов. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе Крыма, сообщил он. Создан оперативный штаб, идет эвакуация жителей. Приостановлено движение поездов, автомобилей по трассе Джанкой-Симферополь. "По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230724/dvizhenie-1885875280.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов (политик), происшествия, республика крым
Сергей Аксенов (политик), Происшествия, Республика Крым
Аксенов заявил об отсутствии пострадавших из-за ЧП в Джанкойском районе
Аксенов заявил, что пострадавших из-за ЧП на складе в Джанкойском районе Крыма нет