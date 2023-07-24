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Число заразившихся корью в Пензенской области выросло 78 человек - РИА Новости, 24.07.2023
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21:53 24.07.2023 (обновлено: 22:03 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/kor-1886057610.html
Число заразившихся корью в Пензенской области выросло 78 человек
Число заразившихся корью в Пензенской области выросло 78 человек - РИА Новости, 24.07.2023
Число заразившихся корью в Пензенской области выросло 78 человек
Число заразившихся корью в Пензенской области увеличилось с 64 до 78 человек, ситуация остается нестабильной, сообщил областной Минздрав. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T21:53
2023-07-24T22:03
пензенская область
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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САРАТОВ, 24 июл - РИА Новости. Число заразившихся корью в Пензенской области увеличилось с 64 до 78 человек, ситуация остается нестабильной, сообщил областной Минздрав.Ранее ведомство заявило, что первые семь случаев кори в селе Средняя Елюзань выявили 30 июня. К 13 июля число заболевших в Средней Елюзани, а также Пензе, Кузнецке, Неверкино и Шемышейке достигло 64 человек, из которых 32 лечились в больнице, 18 - амбулаторно, а остальные выздоровели. Медики установили, что все заболевшие не были привиты. В минздраве подчеркивали, что в регионе резко осложнилась эпидемиологическая ситуация по кори."В Пензенской области зарегистрировано 78 случаев кори. География распространения, помимо Городищенского района, вышла на Кузнецк, Пензу, Шемышейку и Неверкино", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства региона - министра здравоохранения Вячеслава Космачева.Глава минздрава области отметил, что "ситуация по распространению кори в регионе остается нестабильной". Он подчеркнул, что самым действенным способом предотвратить заболевание остается вакцинация, поэтому очень важно объяснять жителям необходимость прививок, чтобы "добиться адекватного уровня иммунитета, позволяющего предотвратить распространение инфекции".Замминистра здравоохранения области Марина Воробьева уточнила, что в августе в регион ожидается поставка 3 тысяч доз вакцины против кори. "Она будет направлена на иммунизацию всех подлежащих вакцинации лиц. Пока активными темпами у нас идет иммунизация контактных лиц, отказников и подчищающая вакцинация групп риска. Для этого имеется достаточный запас вакцины. Подчищающая иммунизация для отдельных категорий граждан будет продолжена до конца 2023 года", - приводятся в сообщении слова Воробьевой.В середине марта в Роспотребнадзоре сообщили РИА Новости, что случаи заболевания корью регистрируются в отдельных регионах России, территориальные органы Роспотребнадзора оперативно проводят необходимые противоэпидемические мероприятия.Корь - высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда, в то время как невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100%-й шанс заразиться.
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пензенская область, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Пензенская область, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
Число заразившихся корью в Пензенской области выросло 78 человек

Минздрав: число заразившихся корью в Пензенской области выросло 78 человек

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник набирает в шприц компонент вакцины
Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины . Архивное фото
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САРАТОВ, 24 июл - РИА Новости. Число заразившихся корью в Пензенской области увеличилось с 64 до 78 человек, ситуация остается нестабильной, сообщил областной Минздрав.
Ранее ведомство заявило, что первые семь случаев кори в селе Средняя Елюзань выявили 30 июня. К 13 июля число заболевших в Средней Елюзани, а также Пензе, Кузнецке, Неверкино и Шемышейке достигло 64 человек, из которых 32 лечились в больнице, 18 - амбулаторно, а остальные выздоровели. Медики установили, что все заболевшие не были привиты. В минздраве подчеркивали, что в регионе резко осложнилась эпидемиологическая ситуация по кори.
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"В Пензенской области зарегистрировано 78 случаев кори. География распространения, помимо Городищенского района, вышла на Кузнецк, Пензу, Шемышейку и Неверкино", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства региона - министра здравоохранения Вячеслава Космачева.
Глава минздрава области отметил, что "ситуация по распространению кори в регионе остается нестабильной". Он подчеркнул, что самым действенным способом предотвратить заболевание остается вакцинация, поэтому очень важно объяснять жителям необходимость прививок, чтобы "добиться адекватного уровня иммунитета, позволяющего предотвратить распространение инфекции".
Замминистра здравоохранения области Марина Воробьева уточнила, что в августе в регион ожидается поставка 3 тысяч доз вакцины против кори. "Она будет направлена на иммунизацию всех подлежащих вакцинации лиц. Пока активными темпами у нас идет иммунизация контактных лиц, отказников и подчищающая вакцинация групп риска. Для этого имеется достаточный запас вакцины. Подчищающая иммунизация для отдельных категорий граждан будет продолжена до конца 2023 года", - приводятся в сообщении слова Воробьевой.
В середине марта в Роспотребнадзоре сообщили РИА Новости, что случаи заболевания корью регистрируются в отдельных регионах России, территориальные органы Роспотребнадзора оперативно проводят необходимые противоэпидемические мероприятия.
Корь - высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда, в то время как невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100%-й шанс заразиться.
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Пензенская областьЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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