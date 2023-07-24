https://ria.ru/20230724/kontrnastuplenie-1886053783.html

США заявили, что дали Украине все необходимое для контрнаступления

США заявили, что дали Украине все необходимое для контрнаступления - РИА Новости, 24.07.2023

США заявили, что дали Украине все необходимое для контрнаступления

США считают, что снабдили Украину всем необходимым для контрнаступления и намерены в ближайшие дни объявить о новой помощи, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T21:24

2023-07-24T21:24

2023-07-24T21:24

специальная военная операция на украине

украина

сша

сергей лавров

владимир путин

россия

нато

сергей шойгу

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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. США считают, что снабдили Украину всем необходимым для контрнаступления и намерены в ближайшие дни объявить о новой помощи, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "С нашей точки зрения, у Украины есть все, что ей нужно для проведения этого контрнаступления. Мы предоставили им колоссальные объемы военного оборудования вместе с нашими союзниками и партнерами в Европе и по всему миру", - сказал он на брифинге для СМИ. Заявление прозвучало на фоне многочисленных публикаций в местных СМИ о пробуксовке украинского контрнаступления и высказываний украинских лидеров, которые объясняют свои проблемы недостаточными темпами и объемами поставок западного оружия. "Вы можете ожидать новые анонсы военной помощи в ближайшие дни", - сказал Миллер. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов, в том числе 17 Leopard и 12 Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление украинских войск будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять украинским войскам кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230724/kontrnastuplenie-1885849380.html

https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

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сша

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украина, сша, сергей лавров, владимир путин, россия, нато, сергей шойгу, в мире