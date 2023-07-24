https://ria.ru/20230724/kontrnastuplenie-1885849380.html
Время для США истекает: у Вашингтона осталось "несколько месяцев"
Время для США истекает: у Вашингтона осталось "несколько месяцев" - РИА Новости, 24.07.2023
Время для США истекает: у Вашингтона осталось "несколько месяцев"
Вчера госсекретарь США Энтони Блинкен констатировал не радужный для Киева и Запада ход контрнаступления ВСУ, которое, по его словам, "идет очень тяжело",... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T08:00
2023-07-24T08:00
2023-07-24T08:00
сша
россия
китай
генри киссинджер
энтони блинкен
вооруженные силы украины
нато
аналитика
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Вчера госсекретарь США Энтони Блинкен констатировал не радужный для Киева и Запада ход контрнаступления ВСУ, которое, по его словам, "идет очень тяжело", поскольку "русские создали мощную оборону". Тем не менее он выразил оптимизм по поводу украинских перспектив на фронте, в то же время признав, что "это не закончится в течение следующей недели или двух". По его словам, Вашингтон рассчитывает "на несколько месяцев".Тут возникает закономерный вопрос: а что будет и чего ждать, если (вернее — когда) надежды американцев на успехи ВСУ окончательно рухнут? Вопрос тем более актуален, поскольку Блинкен далеко не первый, кто говорит про "несколько месяцев". На недавнем саммите НАТО в Вильнюсе от разных людей также звучали местами завуалированные, а местами прямые заявления, что у Киева есть максимум осень на то, чтобы продемонстрировать хоть какие-то результаты и отдачу от западных вложений в него.Достаточно популярным ответом на данный вопрос является мнение, что даже если контрнаступление ВСУ полностью провалится, это не повлияет принципиально на позицию Запада, сделавшего на Украине свою основную ставку в войне против России. Однако приверженцы такой точки зрения, абсолютно точно оценивая главную антироссийскую карту НАТО, ошибаются в другом, куда более важном аспекте.Это может показаться обидным, но Россия вовсе не является главным направлением приложения геополитических усилий для США. Таковым выступает Китай — что прямо написано во всех внешнеполитических и военно-политических стратегиях Вашингтона. Причем это не уловка или какая-то дымовая завеса, а железобетонная реальность, с которой вынуждены иметь дело американцы.В основе геополитики всегда лежат экономика, борьба за рынки, ресурсы, технологическое лидерство и так далее. Китай, ставший первой (или второй — в зависимости от методики расчета) экономикой мира, превратился в главный вызов для Штатов, у которых для собственного спасения просто нет другого варианта действий, кроме удушения и утопления опасного конкурента.Другое дело, что американские стратеги рассудили абсолютно верно: пока спину Китая прикрывает Москва, которая будет ему активно помогать в противостоянии с Западом, шансы справиться с Пекином не очень высоки. Именно поэтому первый удар был нанесен по нам.Идея была гениальна в своей простоте и красоте: практически при любом исходе Россия так или иначе увязла бы на Украине. А исходов этих для нашей страны просчитывалось не меньше десятка — от катастрофического (с военным разгромом и крахом государственности) и до вроде бы триумфального (с взятием под контроль всей территории Украины — с необходимостью ее кормить, что, разумеется, обернулось бы тяжелейшим бременем для экономики). В любом случае Россия была бы вынуждена сосредоточиться на решении внутренних проблем, на активную внешнюю политику у нее просто не осталось бы сил и ресурсов. Ну а оголившийся тыл сделал бы Китай куда более уязвимым в прямом столкновении с США и их союзниками.Однако Москва умудрилась пройти между Сциллой и Харибдой и задать такой формат конфликта, что теперь сразу и не разберешь, кто сильнее увяз на Украине — Россия или Запад. Безусловно, можно обсуждать и спорить, каковы шансы нашей страны устоять против НАТО в долгой войне на истощение. Вот только у альянса, а точнее у США, иссякает самый главный "ингредиент" такого конфликта — время. Оно у них заканчивается, причем очень быстро.На дворе не девяностые и даже не нулевые. Американцы больше не могут себе позволить действовать в формате десятилетий и даже лет. Счет идет уже на месяцы. Процессы распада их гегемонии и выстраивания альтернативных, не контролируемых Штатами международных структур критически ускорились. Деградация западной экономики и политического влияния идет с таким ускорением, что она видна невооруженным глазом. Китай на всех парах готовится к неизбежному — потому что к этому ведет сама логика исторического процесса — столкновению с Западом и использует любой час отсрочки для "прокачивания скиллов" (ну и для активного сбрасывания своих вложений в американский госдолг).Таким образом, каждый месяц, неделя и даже день военно-политического сосредоточения на второстепенном — со стратегической точки зрения — украинском направлении ухудшают для США их перспективы на главном для них, китайском, фронте. Сейчас американцы отчаянно пытаются выторговать драгоценное для них время — неслучайно в Пекин вереницей потянулись высокопоставленные визитеры (крайним, но вряд ли последним в этой череде стал Генри Киссинджер в конце прошлой недели).Однако кардинально это ничего не способно изменить — скоро Штатам придется принимать решение о выходе из украинского проекта. На участие в двух масштабных конфликтах ресурсов у них нет, а оставить Китай в покое они просто не могут себе позволить, поскольку тем самым гарантированно обрекут себя на геополитический крах.Без сомнения, американцы постараются уйти с Украины так, чтобы обеспечить России максимум проблем и самим, насколько возможно, сохранить лицо. Но сосредоточение на азиатском театре действий им жизненно необходимо. Для этого у них осталось всего несколько месяцев.
https://ria.ru/20230722/istoriya-1885608873.html
https://ria.ru/20230721/ubezhdenie-1885367422.html
https://ria.ru/20230720/ssha-1885169353.html
https://ria.ru/20230716/tekhnika-1884407849.html
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Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
сша, россия, китай, генри киссинджер, энтони блинкен, вооруженные силы украины, нато, аналитика
США, Россия, Китай, Генри Киссинджер, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины, НАТО, Аналитика
Вчера госсекретарь США Энтони Блинкен констатировал
не радужный для Киева и Запада ход контрнаступления ВСУ, которое, по его словам, "идет очень тяжело", поскольку "русские создали мощную оборону". Тем не менее он выразил оптимизм по поводу украинских перспектив на фронте, в то же время признав, что "это не закончится в течение следующей недели или двух". По его словам, Вашингтон рассчитывает "на несколько месяцев".
Тут возникает закономерный вопрос: а что будет и чего ждать, если (вернее — когда) надежды американцев на успехи ВСУ окончательно рухнут? Вопрос тем более актуален, поскольку Блинкен далеко не первый, кто говорит про "несколько месяцев". На недавнем саммите НАТО
в Вильнюсе
от разных людей также звучали местами завуалированные, а местами прямые заявления, что у Киева есть максимум осень на то, чтобы продемонстрировать хоть какие-то результаты и отдачу от западных вложений в него.
История по-американски: обманули немцев, обманем и русских
Достаточно популярным ответом на данный вопрос является мнение, что даже если контрнаступление ВСУ полностью провалится, это не повлияет принципиально на позицию Запада, сделавшего на Украине
свою основную ставку в войне против России
. Однако приверженцы такой точки зрения, абсолютно точно оценивая главную антироссийскую карту НАТО, ошибаются в другом, куда более важном аспекте.
Это может показаться обидным, но Россия вовсе не является главным направлением приложения геополитических усилий для США. Таковым выступает Китай
— что прямо написано во всех внешнеполитических и военно-политических стратегиях Вашингтона. Причем это не уловка или какая-то дымовая завеса, а железобетонная реальность, с которой вынуждены иметь дело американцы.
В основе геополитики всегда лежат экономика, борьба за рынки, ресурсы, технологическое лидерство и так далее. Китай, ставший первой (или второй — в зависимости от методики расчета) экономикой мира, превратился в главный вызов для Штатов, у которых для собственного спасения просто нет другого варианта действий, кроме удушения и утопления опасного конкурента.
Другое дело, что американские стратеги рассудили абсолютно верно: пока спину Китая прикрывает Москва
, которая будет ему активно помогать в противостоянии с Западом, шансы справиться с Пекином
не очень высоки. Именно поэтому первый удар был нанесен по нам.
"Хотели того, чего добились": США пытаются убедить всех в успехе на Украине
Идея была гениальна в своей простоте и красоте: практически при любом исходе Россия так или иначе увязла бы на Украине. А исходов этих для нашей страны просчитывалось не меньше десятка — от катастрофического (с военным разгромом и крахом государственности) и до вроде бы триумфального (с взятием под контроль всей территории Украины — с необходимостью ее кормить, что, разумеется, обернулось бы тяжелейшим бременем для экономики). В любом случае Россия была бы вынуждена сосредоточиться на решении внутренних проблем, на активную внешнюю политику у нее просто не осталось бы сил и ресурсов. Ну а оголившийся тыл сделал бы Китай куда более уязвимым в прямом столкновении с США и их союзниками.
Однако Москва умудрилась пройти между Сциллой и Харибдой и задать такой формат конфликта, что теперь сразу и не разберешь, кто сильнее увяз на Украине — Россия или Запад. Безусловно, можно обсуждать и спорить, каковы шансы нашей страны устоять против НАТО в долгой войне на истощение. Вот только у альянса, а точнее у США, иссякает самый главный "ингредиент" такого конфликта — время. Оно у них заканчивается, причем очень быстро.
На дворе не девяностые и даже не нулевые. Американцы больше не могут себе позволить действовать в формате десятилетий и даже лет. Счет идет уже на месяцы. Процессы распада их гегемонии и выстраивания альтернативных, не контролируемых Штатами международных структур критически ускорились. Деградация западной экономики и политического влияния идет с таким ускорением, что она видна невооруженным глазом. Китай на всех парах готовится к неизбежному — потому что к этому ведет сама логика исторического процесса — столкновению с Западом и использует любой час отсрочки для "прокачивания скиллов" (ну и для активного сбрасывания своих вложений в американский госдолг).
Из главной силы в самую опасную слабость: США смогли невероятное
Таким образом, каждый месяц, неделя и даже день военно-политического сосредоточения на второстепенном — со стратегической точки зрения — украинском направлении ухудшают для США их перспективы на главном для них, китайском, фронте. Сейчас американцы отчаянно пытаются выторговать драгоценное для них время — неслучайно в Пекин вереницей потянулись высокопоставленные визитеры (крайним, но вряд ли последним в этой череде стал Генри Киссинджер
в конце прошлой недели).
Однако кардинально это ничего не способно изменить — скоро Штатам придется принимать решение о выходе из украинского проекта. На участие в двух масштабных конфликтах ресурсов у них нет, а оставить Китай в покое они просто не могут себе позволить, поскольку тем самым гарантированно обрекут себя на геополитический крах.
Без сомнения, американцы постараются уйти с Украины так, чтобы обеспечить России максимум проблем и самим, насколько возможно, сохранить лицо. Но сосредоточение на азиатском театре действий им жизненно необходимо. Для этого у них осталось всего несколько месяцев.
Придется повторить: Запад забыл преподанный Россией урок