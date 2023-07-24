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Конный пробег лошадей татарской породы стартовал из Татарстана в Алтай - РИА Новости, 25.07.2023
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
22:03 24.07.2023 (обновлено: 10:38 25.07.2023)
https://ria.ru/20230724/konnyy_probeg-1886103365.html
Конный пробег лошадей татарской породы стартовал из Татарстана в Алтай
Конный пробег лошадей татарской породы стартовал из Татарстана в Алтай - РИА Новости, 25.07.2023
Конный пробег лошадей татарской породы стартовал из Татарстана в Алтай
Конный пробег по маршруту Татарстан – Алтай, направленный на популяризацию лошадей татарской породы, стартовал в понедельник с международного конно-спортивного... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-24T22:03
2023-07-25T10:38
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
майминский район
рустам минниханов
минтимер шаймиев
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КАЗАНЬ, 24 июл - РИА Новости. Конный пробег по маршруту Татарстан – Алтай, направленный на популяризацию лошадей татарской породы, стартовал в понедельник с международного конно-спортивного комплекса "Казань", сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия республики. "Конный пробег на лошадях татарской породы проводится впервые при поддержке раиса (главы) Республики Татарстан Рустама Минниханова. Целью пробега является популяризация лошадей татарской породы, патент на которую получен 6 февраля 2019 года", - сказал на церемонии старта пробега заместитель премьер-министра Татарстана - министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров. По словам министра, протяженность маршрута составит 3 тысячи километров, время в пути - более 30 дней. Маршрут пройдет через 56 населенных пунктов в восьми регионах Российской Федерации. Участники пробега финишируют в конце августа в Майминском районе Республики Алтай возле памятного знака "Алтай - сердце Евразии", который в 2006 году стал подарком первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева к 250-летию вхождения Алтая в состав России. Для участия в пробеге были отобраны шесть лошадей татарской породы из двух коневодческих хозяйств Татарстана. Зяббаров передал участникам флаг конного пробега и дорожные принадлежности. Коневодство в Татарстане является приоритетным направлением сельского хозяйства. В республике действует региональная программа по развитию коневодства и конного спорта. На 1 января 2023 года по всем категориям хозяйств поголовье лошадей составляет 30,5 тысячи голов. Согласно поручению главы Татарстана, в рамках развития национальных традиций татарского народа поголовье лошадей в республике должно возрасти до 50 тысяч голов. В феврале 2019 года в государственном реестре охраняемых селекционных достижений был зарегистрирован патент на лошадей татарской породы. На сегодняшний день их общее поголовье составляет около 1 тысячи голов.
https://ria.ru/20230713/turizm-1884083479.html
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республика татарстан (татарстан), майминский район, рустам минниханов, минтимер шаймиев
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Майминский район, Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев

Конный пробег лошадей татарской породы стартовал из Татарстана в Алтай

© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики ТатарстанКонный пробег лошадей татарской породы стартовал из Татарстана в Алтай
Конный пробег лошадей татарской породы стартовал из Татарстана в Алтай - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
Конный пробег лошадей татарской породы стартовал из Татарстана в Алтай
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 24 июл - РИА Новости. Конный пробег по маршруту Татарстан – Алтай, направленный на популяризацию лошадей татарской породы, стартовал в понедельник с международного конно-спортивного комплекса "Казань", сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.
"Конный пробег на лошадях татарской породы проводится впервые при поддержке раиса (главы) Республики Татарстан Рустама Минниханова. Целью пробега является популяризация лошадей татарской породы, патент на которую получен 6 февраля 2019 года", - сказал на церемонии старта пробега заместитель премьер-министра Татарстана - министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров.
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По словам министра, протяженность маршрута составит 3 тысячи километров, время в пути - более 30 дней. Маршрут пройдет через 56 населенных пунктов в восьми регионах Российской Федерации. Участники пробега финишируют в конце августа в Майминском районе Республики Алтай возле памятного знака "Алтай - сердце Евразии", который в 2006 году стал подарком первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева к 250-летию вхождения Алтая в состав России.
Для участия в пробеге были отобраны шесть лошадей татарской породы из двух коневодческих хозяйств Татарстана. Зяббаров передал участникам флаг конного пробега и дорожные принадлежности.
Коневодство в Татарстане является приоритетным направлением сельского хозяйства. В республике действует региональная программа по развитию коневодства и конного спорта. На 1 января 2023 года по всем категориям хозяйств поголовье лошадей составляет 30,5 тысячи голов. Согласно поручению главы Татарстана, в рамках развития национальных традиций татарского народа поголовье лошадей в республике должно возрасти до 50 тысяч голов.
В феврале 2019 года в государственном реестре охраняемых селекционных достижений был зарегистрирован патент на лошадей татарской породы. На сегодняшний день их общее поголовье составляет около 1 тысячи голов.
 
Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)Майминский районРустам МиннихановМинтимер Шаймиев
 
 
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