https://ria.ru/20230724/konnyy_probeg-1886103365.html

Конный пробег лошадей татарской породы стартовал из Татарстана в Алтай

Конный пробег лошадей татарской породы стартовал из Татарстана в Алтай - РИА Новости, 25.07.2023

Конный пробег лошадей татарской породы стартовал из Татарстана в Алтай

Конный пробег по маршруту Татарстан – Алтай, направленный на популяризацию лошадей татарской породы, стартовал в понедельник с международного конно-спортивного... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-24T22:03

2023-07-24T22:03

2023-07-25T10:38

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

майминский район

рустам минниханов

минтимер шаймиев

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КАЗАНЬ, 24 июл - РИА Новости. Конный пробег по маршруту Татарстан – Алтай, направленный на популяризацию лошадей татарской породы, стартовал в понедельник с международного конно-спортивного комплекса "Казань", сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия республики. "Конный пробег на лошадях татарской породы проводится впервые при поддержке раиса (главы) Республики Татарстан Рустама Минниханова. Целью пробега является популяризация лошадей татарской породы, патент на которую получен 6 февраля 2019 года", - сказал на церемонии старта пробега заместитель премьер-министра Татарстана - министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров. По словам министра, протяженность маршрута составит 3 тысячи километров, время в пути - более 30 дней. Маршрут пройдет через 56 населенных пунктов в восьми регионах Российской Федерации. Участники пробега финишируют в конце августа в Майминском районе Республики Алтай возле памятного знака "Алтай - сердце Евразии", который в 2006 году стал подарком первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева к 250-летию вхождения Алтая в состав России. Для участия в пробеге были отобраны шесть лошадей татарской породы из двух коневодческих хозяйств Татарстана. Зяббаров передал участникам флаг конного пробега и дорожные принадлежности. Коневодство в Татарстане является приоритетным направлением сельского хозяйства. В республике действует региональная программа по развитию коневодства и конного спорта. На 1 января 2023 года по всем категориям хозяйств поголовье лошадей составляет 30,5 тысячи голов. Согласно поручению главы Татарстана, в рамках развития национальных традиций татарского народа поголовье лошадей в республике должно возрасти до 50 тысяч голов. В феврале 2019 года в государственном реестре охраняемых селекционных достижений был зарегистрирован патент на лошадей татарской породы. На сегодняшний день их общее поголовье составляет около 1 тысячи голов.

https://ria.ru/20230713/turizm-1884083479.html

республика татарстан (татарстан)

майминский район

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика татарстан (татарстан), майминский район, рустам минниханов, минтимер шаймиев