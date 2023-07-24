https://ria.ru/20230724/kiberprostranstvo-1885999483.html
Запад встал на путь милитаризации информпространства, заявил Патрушев
Запад встал на путь милитаризации информпространства, заявил Патрушев - РИА Новости, 24.07.2023
Запад встал на путь милитаризации информпространства, заявил Патрушев
Коллективный Запад встал на путь милитаризации киберпространства и совершенствование методов компьютерных атак, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:52
2023-07-24T16:52
2023-07-24T16:52
россия
николай патрушев
брикс
в мире
сша
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_0:0:3317:1867_1920x0_80_0_0_728ae8a6b0d92e07f8c647b30d28646d.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Коллективный Запад встал на путь милитаризации киберпространства и совершенствование методов компьютерных атак, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Слова Патрушева приводит "Российская газета"."Коллективный Запад взял линию на милитаризацию информпространства и совершенствование методов осуществления компьютерных атак", - сказал Патрушев в Йоханнесбурге на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, с участием "Друзей БРИКС".
https://ria.ru/20220609/kiberprostranstvo-1794367671.html
россия
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_ce430eff9fc55e09777c66f588155083.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай патрушев, брикс, в мире, сша, европа
Россия, Николай Патрушев, БРИКС, В мире, США, Европа
Запад встал на путь милитаризации информпространства, заявил Патрушев
Патрушев: Запад встал на путь милитаризации информпространства и совершенствует кибератаки