https://ria.ru/20230724/kiberprostranstvo-1885999483.html

Запад встал на путь милитаризации информпространства, заявил Патрушев

Запад встал на путь милитаризации информпространства, заявил Патрушев - РИА Новости, 24.07.2023

Запад встал на путь милитаризации информпространства, заявил Патрушев

Коллективный Запад встал на путь милитаризации киберпространства и совершенствование методов компьютерных атак, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T16:52

2023-07-24T16:52

2023-07-24T16:52

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николай патрушев

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Коллективный Запад встал на путь милитаризации киберпространства и совершенствование методов компьютерных атак, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Слова Патрушева приводит "Российская газета"."Коллективный Запад взял линию на милитаризацию информпространства и совершенствование методов осуществления компьютерных атак", - сказал Патрушев в Йоханнесбурге на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, с участием "Друзей БРИКС".

https://ria.ru/20220609/kiberprostranstvo-1794367671.html

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россия, николай патрушев, брикс, в мире, сша, европа