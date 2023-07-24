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Запад встал на путь милитаризации информпространства, заявил Патрушев - РИА Новости, 24.07.2023
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16:52 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/kiberprostranstvo-1885999483.html
Запад встал на путь милитаризации информпространства, заявил Патрушев
Запад встал на путь милитаризации информпространства, заявил Патрушев - РИА Новости, 24.07.2023
Запад встал на путь милитаризации информпространства, заявил Патрушев
Коллективный Запад встал на путь милитаризации киберпространства и совершенствование методов компьютерных атак, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:52
2023-07-24T16:52
россия
николай патрушев
брикс
в мире
сша
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Коллективный Запад встал на путь милитаризации киберпространства и совершенствование методов компьютерных атак, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Слова Патрушева приводит "Российская газета"."Коллективный Запад взял линию на милитаризацию информпространства и совершенствование методов осуществления компьютерных атак", - сказал Патрушев в Йоханнесбурге на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, с участием "Друзей БРИКС".
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россия, николай патрушев, брикс, в мире, сша, европа
Россия, Николай Патрушев, БРИКС, В мире, США, Европа
Запад встал на путь милитаризации информпространства, заявил Патрушев

Патрушев: Запад встал на путь милитаризации информпространства и совершенствует кибератаки

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Коллективный Запад встал на путь милитаризации киберпространства и совершенствование методов компьютерных атак, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Слова Патрушева приводит "Российская газета".
«
"Коллективный Запад взял линию на милитаризацию информпространства и совершенствование методов осуществления компьютерных атак", - сказал Патрушев в Йоханнесбурге на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, с участием "Друзей БРИКС".
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
МИД: милитаризация киберпространства увеличила угрозу военного столкновения
9 июня 2022, 18:25
 
РоссияНиколай ПатрушевБРИКСВ миреСШАЕвропа
 
 
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