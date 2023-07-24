https://ria.ru/20230724/kiberataki-1885989781.html

Патрушев рассказал об украинских кибератаках на Россию под руководством США

Патрушев рассказал об украинских кибератаках на Россию под руководством США - РИА Новости, 24.07.2023

Патрушев рассказал об украинских кибератаках на Россию под руководством США

Спецслужбы США активно привлекают украинские хакерские группировки к кибератакам на Россию, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на заседании... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T16:29

2023-07-24T16:29

2023-07-24T17:19

россия

сша

министерство обороны сша

агентство национальной безопасности сша

нато

безопасность

николай патрушев

украина

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Спецслужбы США активно привлекают украинские хакерские группировки к кибератакам на Россию, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, в Йоханнесбурге. Его слова приводит "Российская газета"."Киберкомандование Пентагона, Агентство по национальной безопасности и Центр передового опыта НАТО по киберзащите в Таллине осуществляют планирование и направляют информационные атаки под украинским флагом на критическую информационную инфраструктуру нашей страны", — сказал он.По информации Патрушева, ключевые цели кибератак — объекты российской финансовой системы, транспортные, энергетические и телекоммуникационные сети, крупные промышленные предприятия и сайты госуслуг.Происходящее указывает на то, что Запад взял курс на милитаризацию информационного пространства и совершенствует методы атак, подчеркнул секретарь Совбеза.В ситуации, когда американские корпорации фактически контролируют весь интернет ради глобального доминирования, страны БРИКС и их партнеры должны совместно двигаться к интернационализации управления "всемирной паутиной", заключил Патрушев.

https://ria.ru/20230529/khakery-1874819313.html

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Кирилл Волков

россия, сша, министерство обороны сша, агентство национальной безопасности сша, нато, безопасность, николай патрушев, украина