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Патрушев рассказал об украинских кибератаках на Россию под руководством США - РИА Новости, 24.07.2023
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16:29 24.07.2023 (обновлено: 17:19 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/kiberataki-1885989781.html
Патрушев рассказал об украинских кибератаках на Россию под руководством США
Патрушев рассказал об украинских кибератаках на Россию под руководством США - РИА Новости, 24.07.2023
Патрушев рассказал об украинских кибератаках на Россию под руководством США
Спецслужбы США активно привлекают украинские хакерские группировки к кибератакам на Россию, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на заседании... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:29
2023-07-24T17:19
россия
сша
министерство обороны сша
агентство национальной безопасности сша
нато
безопасность
николай патрушев
украина
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Спецслужбы США активно привлекают украинские хакерские группировки к кибератакам на Россию, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, в Йоханнесбурге. Его слова приводит "Российская газета"."Киберкомандование Пентагона, Агентство по национальной безопасности и Центр передового опыта НАТО по киберзащите в Таллине осуществляют планирование и направляют информационные атаки под украинским флагом на критическую информационную инфраструктуру нашей страны", — сказал он.По информации Патрушева, ключевые цели кибератак — объекты российской финансовой системы, транспортные, энергетические и телекоммуникационные сети, крупные промышленные предприятия и сайты госуслуг.Происходящее указывает на то, что Запад взял курс на милитаризацию информационного пространства и совершенствует методы атак, подчеркнул секретарь Совбеза.В ситуации, когда американские корпорации фактически контролируют весь интернет ради глобального доминирования, страны БРИКС и их партнеры должны совместно двигаться к интернационализации управления "всемирной паутиной", заключил Патрушев.
https://ria.ru/20230529/khakery-1874819313.html
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россия, сша, министерство обороны сша, агентство национальной безопасности сша, нато, безопасность, николай патрушев, украина
Россия, США, Министерство обороны США, Агентство национальной безопасности США, НАТО, Безопасность, Николай Патрушев, Украина
Патрушев рассказал об украинских кибератаках на Россию под руководством США

Патрушев: спецслужбы США привлекают украинских хакеров для кибератак против России

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Спецслужбы США активно привлекают украинские хакерские группировки к кибератакам на Россию, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, в Йоханнесбурге. Его слова приводит "Российская газета".
«
"Киберкомандование Пентагона, Агентство по национальной безопасности и Центр передового опыта НАТО по киберзащите в Таллине осуществляют планирование и направляют информационные атаки под украинским флагом на критическую информационную инфраструктуру нашей страны", — сказал он.
По информации Патрушева, ключевые цели кибератак — объекты российской финансовой системы, транспортные, энергетические и телекоммуникационные сети, крупные промышленные предприятия и сайты госуслуг.
Происходящее указывает на то, что Запад взял курс на милитаризацию информационного пространства и совершенствует методы атак, подчеркнул секретарь Совбеза.
В ситуации, когда американские корпорации фактически контролируют весь интернет ради глобального доминирования, страны БРИКС и их партнеры должны совместно двигаться к интернационализации управления "всемирной паутиной", заключил Патрушев.
Логотип Инновационного центра Сколково - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Украинские хакеры атаковали фонд "Сколково"
29 мая, 13:52
 
РоссияСШАМинистерство обороны СШААгентство национальной безопасности СШАНАТОБезопасностьНиколай ПатрушевУкраина
 
 
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