https://ria.ru/20230724/israel-1886055864.html

В Израиле машина протаранила толпу протестующих на шоссе

В Израиле машина протаранила толпу протестующих на шоссе - РИА Новости, 24.07.2023

В Израиле машина протаранила толпу протестующих на шоссе

Трое человек получили ранения в результате наезда легкового автомобиля на толпу протестующих, перекрывших шоссе недалеко от города Кфар-Саба в центральном... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T21:41

2023-07-24T21:41

2023-07-24T21:41

в мире

израиль

протесты против судебной реформы в израиле

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860829241_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_ad29ccd143d6f9355ba59996bb9d91b1.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июл - РИА Новости. Трое человек получили ранения в результате наезда легкового автомобиля на толпу протестующих, перекрывших шоссе недалеко от города Кфар-Саба в центральном районе Израиля, сообщила израильская полиция. По данным полиции, подозреваемый в наезде на протестующих уже задержан. На видео, распространенном в социальных сетях, видно как автомобиль намеренно таранит толпу демонстрантов, которые перекрыли шоссе 533 в знак протеста против судебной реформы правительства.

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, протесты против судебной реформы в израиле