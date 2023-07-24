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В Израиле машина протаранила толпу протестующих на шоссе - РИА Новости, 24.07.2023
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21:41 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/israel-1886055864.html
В Израиле машина протаранила толпу протестующих на шоссе
В Израиле машина протаранила толпу протестующих на шоссе - РИА Новости, 24.07.2023
В Израиле машина протаранила толпу протестующих на шоссе
Трое человек получили ранения в результате наезда легкового автомобиля на толпу протестующих, перекрывших шоссе недалеко от города Кфар-Саба в центральном... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T21:41
2023-07-24T21:41
в мире
израиль
протесты против судебной реформы в израиле
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июл - РИА Новости. Трое человек получили ранения в результате наезда легкового автомобиля на толпу протестующих, перекрывших шоссе недалеко от города Кфар-Саба в центральном районе Израиля, сообщила израильская полиция. По данным полиции, подозреваемый в наезде на протестующих уже задержан. На видео, распространенном в социальных сетях, видно как автомобиль намеренно таранит толпу демонстрантов, которые перекрыли шоссе 533 в знак протеста против судебной реформы правительства.
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в мире, израиль, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Израиль, Протесты против судебной реформы в Израиле
В Израиле машина протаранила толпу протестующих на шоссе

В Израиле машина протаранила толпу протестующих на шоссе, пострадали три человека

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПротестующие в Израиле
Протестующие в Израиле - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Протестующие в Израиле. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июл - РИА Новости. Трое человек получили ранения в результате наезда легкового автомобиля на толпу протестующих, перекрывших шоссе недалеко от города Кфар-Саба в центральном районе Израиля, сообщила израильская полиция.
По данным полиции, подозреваемый в наезде на протестующих уже задержан.
На видео, распространенном в социальных сетях, видно как автомобиль намеренно таранит толпу демонстрантов, которые перекрыли шоссе 533 в знак протеста против судебной реформы правительства.
 
В миреИзраильПротесты против судебной реформы в Израиле
 
 
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