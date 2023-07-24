Кубанские казаки с начала СВО отправили более 2,1 тысячи тонн гумпомощи
Кубанские казаки с начала СВО отправили более 2,1 тысячи тонн гуманитарной помощи
© Фото : пресс-служба администрации КубаниКубанские казаки с начала СВО отправили более 2,1 тыс тонн гумпомощи в зону спецоперации
© Фото : пресс-служба администрации Кубани
Кубанские казаки с начала СВО отправили более 2,1 тыс тонн гумпомощи в зону спецоперации
КРАСНОДАР, 24 июл - РИА Новости. Кубанские казаки доставили свыше 2,1 тысячи тонн гуманитарных грузов в зону СВО с начала спецоперации, почти 100 тонн гумпомощи было собрано и отправлено казаками в течение июля, сообщил вице-губернатор Кубани, войсковой атаман Александр Власов.
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"Помощь доставили в зону проведения специальной военной операции и на территорию новых регионов России. Это почти 100 тонн самого необходимого для участников СВО. Сейчас формируем новые гуманитарные конвои, часть из них отправится в путь в ближайшие дни. Всего мы доставили свыше 2,1 тысячи тонн", – передает пресс-служба краевой администрации слова Власова.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Кубанского казачьего войска, груз в 100 тонн собрали в течение июля казаки из разных городов и районов края совместно с жителями, фермерами, предпринимателями и инициативными группами.
Отмечается, что в этот раз были собраны продукты питания, фрукты, вода и медикаменты, а также необходимые средства связи, маскировочные сети, средства личной гигиены, газовые баллоны, печки, шланги, генератор, форма для бойцов, новые комплекты резины с дисками, саперные кошки. Кроме того, были переданы девять автомобилей повышенной проходимости. Всероссийское казачье общество направило кубанским казакам три беспилотника. Представители казачества Курганинского района передали на освобожденные территории книги в рамках акции "Кубань — читающему Донбассу: не бойтесь говорить по-русски".
Казаки доставляют гуманитарную помощь в города Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.