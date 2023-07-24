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Кубанские казаки с начала СВО отправили более 2,1 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 24.07.2023
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Надежные люди
 
13:57 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/gumpomosch-1885954555.html
Кубанские казаки с начала СВО отправили более 2,1 тысячи тонн гумпомощи
Кубанские казаки с начала СВО отправили более 2,1 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 24.07.2023
Кубанские казаки с начала СВО отправили более 2,1 тысячи тонн гумпомощи
Кубанские казаки доставили свыше 2,1 тысячи тонн гуманитарных грузов в зону СВО с начала спецоперации, почти 100 тонн гумпомощи было собрано и отправлено... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T13:57
2023-07-24T13:57
надежные люди
луганская народная республика
александр власов
кубанское казачье войско
донбасс
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 24 июл - РИА Новости. Кубанские казаки доставили свыше 2,1 тысячи тонн гуманитарных грузов в зону СВО с начала спецоперации, почти 100 тонн гумпомощи было собрано и отправлено казаками в течение июля, сообщил вице-губернатор Кубани, войсковой атаман Александр Власов. "Помощь доставили в зону проведения специальной военной операции и на территорию новых регионов России. Это почти 100 тонн самого необходимого для участников СВО. Сейчас формируем новые гуманитарные конвои, часть из них отправится в путь в ближайшие дни. Всего мы доставили свыше 2,1 тысячи тонн", – передает пресс-служба краевой администрации слова Власова. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Кубанского казачьего войска, груз в 100 тонн собрали в течение июля казаки из разных городов и районов края совместно с жителями, фермерами, предпринимателями и инициативными группами. Отмечается, что в этот раз были собраны продукты питания, фрукты, вода и медикаменты, а также необходимые средства связи, маскировочные сети, средства личной гигиены, газовые баллоны, печки, шланги, генератор, форма для бойцов, новые комплекты резины с дисками, саперные кошки. Кроме того, были переданы девять автомобилей повышенной проходимости. Всероссийское казачье общество направило кубанским казакам три беспилотника. Представители казачества Курганинского района передали на освобожденные территории книги в рамках акции "Кубань — читающему Донбассу: не бойтесь говорить по-русски". Казаки доставляют гуманитарную помощь в города Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20230724/avtomobil-1885939063.html
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луганская народная республика, александр власов, кубанское казачье войско, донбасс, краснодарский край
Надежные люди, Луганская Народная Республика, Александр Власов, Кубанское казачье войско, Донбасс, Краснодарский край
Кубанские казаки с начала СВО отправили более 2,1 тысячи тонн гумпомощи

Кубанские казаки с начала СВО отправили более 2,1 тысячи тонн гуманитарной помощи

© Фото : пресс-служба администрации КубаниКубанские казаки с начала СВО отправили более 2,1 тыс тонн гумпомощи в зону спецоперации
Кубанские казаки с начала СВО отправили более 2,1 тыс тонн гумпомощи в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© Фото : пресс-служба администрации Кубани
Кубанские казаки с начала СВО отправили более 2,1 тыс тонн гумпомощи в зону спецоперации
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 24 июл - РИА Новости. Кубанские казаки доставили свыше 2,1 тысячи тонн гуманитарных грузов в зону СВО с начала спецоперации, почти 100 тонн гумпомощи было собрано и отправлено казаками в течение июля, сообщил вице-губернатор Кубани, войсковой атаман Александр Власов.
«
"Помощь доставили в зону проведения специальной военной операции и на территорию новых регионов России. Это почти 100 тонн самого необходимого для участников СВО. Сейчас формируем новые гуманитарные конвои, часть из них отправится в путь в ближайшие дни. Всего мы доставили свыше 2,1 тысячи тонн", – передает пресс-служба краевой администрации слова Власова.
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Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Кубанского казачьего войска, груз в 100 тонн собрали в течение июля казаки из разных городов и районов края совместно с жителями, фермерами, предпринимателями и инициативными группами.
Отмечается, что в этот раз были собраны продукты питания, фрукты, вода и медикаменты, а также необходимые средства связи, маскировочные сети, средства личной гигиены, газовые баллоны, печки, шланги, генератор, форма для бойцов, новые комплекты резины с дисками, саперные кошки. Кроме того, были переданы девять автомобилей повышенной проходимости. Всероссийское казачье общество направило кубанским казакам три беспилотника. Представители казачества Курганинского района передали на освобожденные территории книги в рамках акции "Кубань — читающему Донбассу: не бойтесь говорить по-русски".
Казаки доставляют гуманитарную помощь в города Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
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