https://ria.ru/20230724/gospitalizatsiya-1885944146.html

Более ста человек обратились к врачам на трассе Крым — Ростов-на-Дону

Более ста человек обратились к врачам на трассе Крым — Ростов-на-Дону - РИА Новости, 24.07.2023

Более ста человек обратились к врачам на трассе Крым — Ростов-на-Дону

Более 100 человек обратились к медикам на трассе Крым — Ростов-на-Дону в местах скопления автомобилей, госпитализация потребовалась семерым туристам, в том... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T13:17

2023-07-24T13:17

2023-07-24T21:05

россия

ростов-на-дону

алексей кузнецов

михаил мурашко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Более 100 человек обратились к медикам на трассе Крым — Ростов-на-Дону в местах скопления автомобилей, госпитализация потребовалась семерым туристам, в том числе двум детям, сообщила пресс-служба Минздрава России. "Бригады скорой медицинской помощи дежурят по пути следования в Крым или из Крыма в местах скопления автомобилей. По оперативным данным, на сегодняшний день к медикам обратились 106 человек, среди них 12 детей", — говорится в сообщении. Дежурство медиков организовано по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко, уточнили в пресс-службе. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов уточнил, что из сотни обратившихся госпитализация потребовалась семерым туристам, в том числе двум детям. "Обращаются преимущественно с легкими заболеваниями: ОРВИ, тепловые удары, отравления, травмы. Госпитализация потребовалась нескольким пострадавшим в ДТП, пациенту с эпилепсией, мужчине после укуса змеи, нескольким гражданам с гастроэнтеритом. Остальным обратившимся помощь оказана амбулаторно", — пояснил Кузнецов.

https://ria.ru/20230724/dvizhenie-1885885751.html

россия

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ростов-на-дону, алексей кузнецов, михаил мурашко