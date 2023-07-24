https://ria.ru/20230724/gospitalizatsiya-1885944146.html
Более ста человек обратились к врачам на трассе Крым — Ростов-на-Дону
Более ста человек обратились к врачам на трассе Крым — Ростов-на-Дону - РИА Новости, 24.07.2023
Более ста человек обратились к врачам на трассе Крым — Ростов-на-Дону
Более 100 человек обратились к медикам на трассе Крым — Ростов-на-Дону в местах скопления автомобилей, госпитализация потребовалась семерым туристам, в том... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T13:17
2023-07-24T13:17
2023-07-24T21:05
россия
ростов-на-дону
алексей кузнецов
михаил мурашко
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Более 100 человек обратились к медикам на трассе Крым — Ростов-на-Дону в местах скопления автомобилей, госпитализация потребовалась семерым туристам, в том числе двум детям, сообщила пресс-служба Минздрава России. "Бригады скорой медицинской помощи дежурят по пути следования в Крым или из Крыма в местах скопления автомобилей. По оперативным данным, на сегодняшний день к медикам обратились 106 человек, среди них 12 детей", — говорится в сообщении. Дежурство медиков организовано по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко, уточнили в пресс-службе. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов уточнил, что из сотни обратившихся госпитализация потребовалась семерым туристам, в том числе двум детям. "Обращаются преимущественно с легкими заболеваниями: ОРВИ, тепловые удары, отравления, травмы. Госпитализация потребовалась нескольким пострадавшим в ДТП, пациенту с эпилепсией, мужчине после укуса змеи, нескольким гражданам с гастроэнтеритом. Остальным обратившимся помощь оказана амбулаторно", — пояснил Кузнецов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ростов-на-дону, алексей кузнецов, михаил мурашко
Россия, Ростов-на-Дону, Алексей Кузнецов, Михаил Мурашко
Более ста человек обратились к врачам на трассе Крым — Ростов-на-Дону
Семерым туристам, застрявшим на трассе Крым — Ростов-на-Дону, потребовалась госпитализация
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Более 100 человек обратились к медикам на трассе Крым — Ростов-на-Дону в местах скопления автомобилей, госпитализация потребовалась семерым туристам, в том числе двум детям, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Бригады скорой медицинской помощи дежурят по пути следования в Крым или из Крыма в местах скопления автомобилей. По оперативным данным, на сегодняшний день к медикам обратились 106 человек, среди них 12 детей", — говорится в сообщении.
Дежурство медиков организовано по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко
, уточнили в пресс-службе.
Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов
уточнил, что из сотни обратившихся госпитализация потребовалась семерым туристам, в том числе двум детям.
"Обращаются преимущественно с легкими заболеваниями: ОРВИ, тепловые удары, отравления, травмы. Госпитализация потребовалась нескольким пострадавшим в ДТП, пациенту с эпилепсией, мужчине после укуса змеи, нескольким гражданам с гастроэнтеритом. Остальным обратившимся помощь оказана амбулаторно", — пояснил Кузнецов.
Аксенов заявил о возобновлении движения по трассе Джанкой-Симферополь