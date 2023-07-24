Рейтинг@Mail.ru
СУЭК помог шести городам получить госфинансирование на благоустройство - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 24.07.2023 (обновлено: 18:34 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/gosfinansirovanie-1885999360.html
СУЭК помог шести городам получить госфинансирование на благоустройство
СУЭК помог шести городам получить госфинансирование на благоустройство - РИА Новости, 24.07.2023
СУЭК помог шести городам получить госфинансирование на благоустройство
Сразу шесть планов благоустройства сибирских и дальневосточных городов при поддержке Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) стали победителями... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:52
2023-07-24T18:34
новости суэк
сибирская угольная энергетическая компания
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885996538_0:300:1601:1200_1920x0_80_0_0_76aafabcf44eadde58f0fe3547f04500.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сразу шесть планов благоустройства сибирских и дальневосточных городов при поддержке Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды; они получат гранты из федерального бюджета, сообщает пресс-служба компании. Среди победителей оказались проекты благоустройства парка "Здоровье" в городе Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области, парка в Рубцовске Алтайского края, Каинской рощи в новосибирском городе Куйбышев, набережной Лучегорского водохранилища в поселке городского типа (пгт) Лучегорск и парка "Юбилейный" в пгт Новошахтинский. Кроме того, в числе лидеров оказался проект создания рекреационного и спортивного общественного узла на базе "Турмалиновый парк" в пгт Шерловая Гора Забайкальского края. "Основа социальной политики СУЭК - неуклонное развитие регионов присутствия, постоянный рост качества жизни наших сотрудников, членов их семей. При этом важнейшая ее особенность - совместная работа над положительными изменениями всех заинтересованных лиц - жителей, нашей компании, региональных и муниципальных властей. Результаты конкурса подтверждают эффективность этого взаимодействия, ведь все представленные и победившие проекты - итог совместной работы, неравнодушия и созидательности", - отметил заместитель генерального директора СУЭК, президент Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" Сергей Григорьев, слова которого привели в пресс-службе. Там напомнили, что всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России проводится с 2018 года и включен в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". За все годы проведения конкурса из федерального бюджета на финансирование проектов-победителей было выделено 54,88 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230526/suek-1874264954.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885996538_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_a309f59525848ee863ddaf65a0c38824.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сибирская угольная энергетическая компания, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Новости СУЭК, Сибирская угольная энергетическая компания, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Новости СУЭК

СУЭК помог шести городам получить госфинансирование на благоустройство

© Фото : предоставлено пресс-службой АО "СУЭК"СУЭК помог шести городам получить госфинансирование на благоустройство
СУЭК помог шести городам получить госфинансирование на благоустройство - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой АО "СУЭК"
СУЭК помог шести городам получить госфинансирование на благоустройство
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сразу шесть планов благоустройства сибирских и дальневосточных городов при поддержке Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды; они получат гранты из федерального бюджета, сообщает пресс-служба компании.
Среди победителей оказались проекты благоустройства парка "Здоровье" в городе Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области, парка в Рубцовске Алтайского края, Каинской рощи в новосибирском городе Куйбышев, набережной Лучегорского водохранилища в поселке городского типа (пгт) Лучегорск и парка "Юбилейный" в пгт Новошахтинский. Кроме того, в числе лидеров оказался проект создания рекреационного и спортивного общественного узла на базе "Турмалиновый парк" в пгт Шерловая Гора Забайкальского края.
© Фото : предоставлено пресс-службой АО "СУЭК"СУЭК помог шести городам получить госфинансирование на благоустройство
СУЭК помог шести городам получить госфинансирование на благоустройство - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой АО "СУЭК"
СУЭК помог шести городам получить госфинансирование на благоустройство
"Основа социальной политики СУЭК - неуклонное развитие регионов присутствия, постоянный рост качества жизни наших сотрудников, членов их семей. При этом важнейшая ее особенность - совместная работа над положительными изменениями всех заинтересованных лиц - жителей, нашей компании, региональных и муниципальных властей. Результаты конкурса подтверждают эффективность этого взаимодействия, ведь все представленные и победившие проекты - итог совместной работы, неравнодушия и созидательности", - отметил заместитель генерального директора СУЭК, президент Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" Сергей Григорьев, слова которого привели в пресс-службе.
Там напомнили, что всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России проводится с 2018 года и включен в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". За все годы проведения конкурса из федерального бюджета на финансирование проектов-победителей было выделено 54,88 миллиарда рублей.
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
СУЭК вошла в число лидеров Национальной премии "Наш вклад"
26 мая, 10:18
 
Новости СУЭКСибирская угольная энергетическая компанияМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала