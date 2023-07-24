https://ria.ru/20230724/gosfinansirovanie-1885999360.html

СУЭК помог шести городам получить госфинансирование на благоустройство

СУЭК помог шести городам получить госфинансирование на благоустройство - РИА Новости, 24.07.2023

СУЭК помог шести городам получить госфинансирование на благоустройство

Сразу шесть планов благоустройства сибирских и дальневосточных городов при поддержке Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) стали победителями... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T16:52

2023-07-24T16:52

2023-07-24T18:34

новости суэк

сибирская угольная энергетическая компания

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сразу шесть планов благоустройства сибирских и дальневосточных городов при поддержке Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды; они получат гранты из федерального бюджета, сообщает пресс-служба компании. Среди победителей оказались проекты благоустройства парка "Здоровье" в городе Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области, парка в Рубцовске Алтайского края, Каинской рощи в новосибирском городе Куйбышев, набережной Лучегорского водохранилища в поселке городского типа (пгт) Лучегорск и парка "Юбилейный" в пгт Новошахтинский. Кроме того, в числе лидеров оказался проект создания рекреационного и спортивного общественного узла на базе "Турмалиновый парк" в пгт Шерловая Гора Забайкальского края. "Основа социальной политики СУЭК - неуклонное развитие регионов присутствия, постоянный рост качества жизни наших сотрудников, членов их семей. При этом важнейшая ее особенность - совместная работа над положительными изменениями всех заинтересованных лиц - жителей, нашей компании, региональных и муниципальных властей. Результаты конкурса подтверждают эффективность этого взаимодействия, ведь все представленные и победившие проекты - итог совместной работы, неравнодушия и созидательности", - отметил заместитель генерального директора СУЭК, президент Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" Сергей Григорьев, слова которого привели в пресс-службе. Там напомнили, что всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России проводится с 2018 года и включен в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". За все годы проведения конкурса из федерального бюджета на финансирование проектов-победителей было выделено 54,88 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230526/suek-1874264954.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сибирская угольная энергетическая компания, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)