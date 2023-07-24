СУЭК помог шести городам получить госфинансирование на благоустройство
© Фото : предоставлено пресс-службой АО "СУЭК"СУЭК помог шести городам получить госфинансирование на благоустройство
© Фото : предоставлено пресс-службой АО "СУЭК"
СУЭК помог шести городам получить госфинансирование на благоустройство
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сразу шесть планов благоустройства сибирских и дальневосточных городов при поддержке Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды; они получат гранты из федерального бюджета, сообщает пресс-служба компании.
Среди победителей оказались проекты благоустройства парка "Здоровье" в городе Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области, парка в Рубцовске Алтайского края, Каинской рощи в новосибирском городе Куйбышев, набережной Лучегорского водохранилища в поселке городского типа (пгт) Лучегорск и парка "Юбилейный" в пгт Новошахтинский. Кроме того, в числе лидеров оказался проект создания рекреационного и спортивного общественного узла на базе "Турмалиновый парк" в пгт Шерловая Гора Забайкальского края.
© Фото : предоставлено пресс-службой АО "СУЭК"СУЭК помог шести городам получить госфинансирование на благоустройство
© Фото : предоставлено пресс-службой АО "СУЭК"
СУЭК помог шести городам получить госфинансирование на благоустройство
"Основа социальной политики СУЭК - неуклонное развитие регионов присутствия, постоянный рост качества жизни наших сотрудников, членов их семей. При этом важнейшая ее особенность - совместная работа над положительными изменениями всех заинтересованных лиц - жителей, нашей компании, региональных и муниципальных властей. Результаты конкурса подтверждают эффективность этого взаимодействия, ведь все представленные и победившие проекты - итог совместной работы, неравнодушия и созидательности", - отметил заместитель генерального директора СУЭК, президент Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" Сергей Григорьев, слова которого привели в пресс-службе.
Там напомнили, что всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России проводится с 2018 года и включен в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". За все годы проведения конкурса из федерального бюджета на финансирование проектов-победителей было выделено 54,88 миллиарда рублей.