Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил уровень надежности системы электронного голосования в России - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:01 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/golosovanie-1885867844.html
Эксперт оценил уровень надежности системы электронного голосования в России
Эксперт оценил уровень надежности системы электронного голосования в России - РИА Новости, 24.07.2023
Эксперт оценил уровень надежности системы электронного голосования в России
Маловероятно, что в рамках открытого тестирования системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в августе будут обнаружены серьёзные уязвимости, система РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T06:01
2023-07-24T06:01
россия
ростелеком
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883563527_96:0:3737:2048_1920x0_80_0_0_af58357725895f91396f9127becedd22.jpg
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Маловероятно, что в рамках открытого тестирования системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в августе будут обнаружены серьёзные уязвимости, система надёжна для защиты данных 21 миллиона избирателей и готова к такой нагрузке, сообщил РИА Новости IT-эксперт и сопредседатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Олег Артамонов. Ранее в СМИ сообщалось, что Центризбирком России в конце августа проведёт проверку устойчивости системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для предотвращения хакерских атак. В единый день голосования в формате ДЭГ потенциально смогут воспользоваться своим избирательным почти 21 миллион граждан. "Это (проверка системы онлайн-голосования в августе) публичное тестирование. То есть, некоторый диапазон работы системы не на выборах, а в тестовом режиме, в течение которого все желающие могут попробовать как-то на её работу, скажем так, воздействовать. Достаточно маловероятно, что там будут совершаться какие-то серьезные атаки и найдутся какие-то серьезные уязвимости", – рассказал РИА Новости Артамонов. По словам эксперта, часто такие проверки указывают разработчикам на "какие-то шероховатости" или неудобные вещи в интерфейсе. "В общем то, на что у разработчика уже взгляд замылился, а сторонние посетители замечают и находят", - уточнил он. Система ДЭГ уже была проверена на надёжность защиты данных избирателей и на способность выдерживать нагрузку, так как число потенциальных избирателей составляет примерно 21 миллион человек. "Она надежна и с точки зрения защиты, потому что это уже отрабатывалось. И отрабатывалось, в том числе, независимыми экспертами с точки зрения выдерживания такой нагрузки", - прокомментировал специалист. Он напомнил, что оценка на стойкость алгоритмов защиты информации уже проводилась по заказу "Ростелеком" в специализированных компаниях и прошла успешно. Ранее сообщалось, что Центризбирком России утвердил проведение ДЭГ в единый день голосования в 24 регионах РФ, в 18 из них - впервые. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.
https://ria.ru/20230607/vybory-1876640543.html
https://ria.ru/20230721/vybory-1885426658.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883563527_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_9ce096760de61fae12a47ee2da299a73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ростелеком
Россия, Ростелеком
Эксперт оценил уровень надежности системы электронного голосования в России

Эксперт Артамонов: система электронного голосования надежна, серьезные атаки маловероятны

© iStock.com / Zephyr18Мужчина использует ноутбук и смартфон
Мужчина использует ноутбук и смартфон - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© iStock.com / Zephyr18
Мужчина использует ноутбук и смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Маловероятно, что в рамках открытого тестирования системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в августе будут обнаружены серьёзные уязвимости, система надёжна для защиты данных 21 миллиона избирателей и готова к такой нагрузке, сообщил РИА Новости IT-эксперт и сопредседатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Олег Артамонов.
Ранее в СМИ сообщалось, что Центризбирком России в конце августа проведёт проверку устойчивости системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для предотвращения хакерских атак. В единый день голосования в формате ДЭГ потенциально смогут воспользоваться своим избирательным почти 21 миллион граждан.
Избирательный участок - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
ЦИК предложил провести электронное голосование на выборах в 24 субъектах
7 июня, 10:10
"Это (проверка системы онлайн-голосования в августе) публичное тестирование. То есть, некоторый диапазон работы системы не на выборах, а в тестовом режиме, в течение которого все желающие могут попробовать как-то на её работу, скажем так, воздействовать. Достаточно маловероятно, что там будут совершаться какие-то серьезные атаки и найдутся какие-то серьезные уязвимости", – рассказал РИА Новости Артамонов.
По словам эксперта, часто такие проверки указывают разработчикам на "какие-то шероховатости" или неудобные вещи в интерфейсе.
"В общем то, на что у разработчика уже взгляд замылился, а сторонние посетители замечают и находят", - уточнил он.
Система ДЭГ уже была проверена на надёжность защиты данных избирателей и на способность выдерживать нагрузку, так как число потенциальных избирателей составляет примерно 21 миллион человек.
"Она надежна и с точки зрения защиты, потому что это уже отрабатывалось. И отрабатывалось, в том числе, независимыми экспертами с точки зрения выдерживания такой нагрузки", - прокомментировал специалист.
Он напомнил, что оценка на стойкость алгоритмов защиты информации уже проводилась по заказу "Ростелеком" в специализированных компаниях и прошла успешно.
Ранее сообщалось, что Центризбирком России утвердил проведение ДЭГ в единый день голосования в 24 регионах РФ, в 18 из них - впервые. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.
В каких регионах пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ)
В каких регионах пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ)
21 июля, 11:00
 
РоссияРостелеком
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала