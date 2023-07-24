https://ria.ru/20230724/golosovanie-1885867844.html

Эксперт оценил уровень надежности системы электронного голосования в России

Эксперт оценил уровень надежности системы электронного голосования в России - РИА Новости, 24.07.2023

Эксперт оценил уровень надежности системы электронного голосования в России

Маловероятно, что в рамках открытого тестирования системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в августе будут обнаружены серьёзные уязвимости, система РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T06:01

2023-07-24T06:01

2023-07-24T06:01

россия

ростелеком

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Маловероятно, что в рамках открытого тестирования системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в августе будут обнаружены серьёзные уязвимости, система надёжна для защиты данных 21 миллиона избирателей и готова к такой нагрузке, сообщил РИА Новости IT-эксперт и сопредседатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Олег Артамонов. Ранее в СМИ сообщалось, что Центризбирком России в конце августа проведёт проверку устойчивости системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для предотвращения хакерских атак. В единый день голосования в формате ДЭГ потенциально смогут воспользоваться своим избирательным почти 21 миллион граждан. "Это (проверка системы онлайн-голосования в августе) публичное тестирование. То есть, некоторый диапазон работы системы не на выборах, а в тестовом режиме, в течение которого все желающие могут попробовать как-то на её работу, скажем так, воздействовать. Достаточно маловероятно, что там будут совершаться какие-то серьезные атаки и найдутся какие-то серьезные уязвимости", – рассказал РИА Новости Артамонов. По словам эксперта, часто такие проверки указывают разработчикам на "какие-то шероховатости" или неудобные вещи в интерфейсе. "В общем то, на что у разработчика уже взгляд замылился, а сторонние посетители замечают и находят", - уточнил он. Система ДЭГ уже была проверена на надёжность защиты данных избирателей и на способность выдерживать нагрузку, так как число потенциальных избирателей составляет примерно 21 миллион человек. "Она надежна и с точки зрения защиты, потому что это уже отрабатывалось. И отрабатывалось, в том числе, независимыми экспертами с точки зрения выдерживания такой нагрузки", - прокомментировал специалист. Он напомнил, что оценка на стойкость алгоритмов защиты информации уже проводилась по заказу "Ростелеком" в специализированных компаниях и прошла успешно. Ранее сообщалось, что Центризбирком России утвердил проведение ДЭГ в единый день голосования в 24 регионах РФ, в 18 из них - впервые. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.

https://ria.ru/20230607/vybory-1876640543.html

https://ria.ru/20230721/vybory-1885426658.html

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россия, ростелеком