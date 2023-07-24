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В Гагаузии призвали Кишинев отозвать инициативу о сокращении бюджета - РИА Новости, 24.07.2023
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14:52 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/gagauziya-1885965546.html
В Гагаузии призвали Кишинев отозвать инициативу о сокращении бюджета
В Гагаузии призвали Кишинев отозвать инициативу о сокращении бюджета - РИА Новости, 24.07.2023
В Гагаузии призвали Кишинев отозвать инициативу о сокращении бюджета
Депутаты Народного собрания Гагаузии (парламента автономии) призвали Кишинев отозвать инициативу о сокращении бюджета региона, такое решение они приняли по... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T14:52
2023-07-24T14:52
специальная военная операция на украине
в мире
гагаузия
молдавия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
игорь гросу
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КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Депутаты Народного собрания Гагаузии (парламента автономии) призвали Кишинев отозвать инициативу о сокращении бюджета региона, такое решение они приняли по итогам специального заседания, сообщает местный Telegram-канал Gagauznews. Ранее депутат от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Раду Мариан представил законопроект, предполагающий сокращение бюджета Гагаузской автономии на 500 миллионов леев (27 миллионов долларов). По его словам, центральный республиканский бюджет недополучил 640 миллионов леев (35,4 миллиона долларов) от возврата НДС из бюджетных ассигнований автономии. "По итогам специального заседания Народного собрания Гагаузии депутаты приняли следующие решения. Требование к парламенту Молдовы добровольно отозвать инициативу об уменьшении объемов бюджетирования Гагаузии. Пригласить и дождаться до конца недели представителей центральной власти в Гагаузию для диалога по вопросу финансирования автономии и другим вопросам", - говорится в сообщении в телеграм-канале новостного портала. Среди принятых решений значится также намерение направить позицию парламента автономии по неправомерным действиям Кишинева в отношении Гагаузии в международные миссии, аккредитованные в Молдавии. Весной в автономии состоялись выборы главы региона, в ходе которых победу одержала представитель оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании, в отношении лидеров политсилы возбуждены уголовные дела. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация новой главы автономии, однако ни президент республики Майя Санду, ни спикер парламента Игорь Гросу, ни премьер Дорин Речан лично не посетили событие. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20230724/gagauziya-1885964059.html
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в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, игорь гросу, таможенный союз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Гагаузия, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду, Игорь Гросу, Таможенный союз
В Гагаузии призвали Кишинев отозвать инициативу о сокращении бюджета

Депутаты в Гагаузии призвали Кишинев отозвать инициативу о сокращении бюджета региона

CC BY-SA 4.0 / Злодей Андрей / GE.Comrat - Catedrala Sf. Ioan BotezătorulВид с высоты на Собор Иоанна Крестителя в Комрате, Гагаузия
Вид с высоты на Собор Иоанна Крестителя в Комрате, Гагаузия - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
CC BY-SA 4.0 / Злодей Андрей / GE.Comrat - Catedrala Sf. Ioan Botezătorul
Вид с высоты на Собор Иоанна Крестителя в Комрате, Гагаузия. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Депутаты Народного собрания Гагаузии (парламента автономии) призвали Кишинев отозвать инициативу о сокращении бюджета региона, такое решение они приняли по итогам специального заседания, сообщает местный Telegram-канал Gagauznews.
Ранее депутат от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Раду Мариан представил законопроект, предполагающий сокращение бюджета Гагаузской автономии на 500 миллионов леев (27 миллионов долларов). По его словам, центральный республиканский бюджет недополучил 640 миллионов леев (35,4 миллиона долларов) от возврата НДС из бюджетных ассигнований автономии.
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"По итогам специального заседания Народного собрания Гагаузии депутаты приняли следующие решения. Требование к парламенту Молдовы добровольно отозвать инициативу об уменьшении объемов бюджетирования Гагаузии. Пригласить и дождаться до конца недели представителей центральной власти в Гагаузию для диалога по вопросу финансирования автономии и другим вопросам", - говорится в сообщении в телеграм-канале новостного портала.
Среди принятых решений значится также намерение направить позицию парламента автономии по неправомерным действиям Кишинева в отношении Гагаузии в международные миссии, аккредитованные в Молдавии.
Весной в автономии состоялись выборы главы региона, в ходе которых победу одержала представитель оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании, в отношении лидеров политсилы возбуждены уголовные дела. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация новой главы автономии, однако ни президент республики Майя Санду, ни спикер парламента Игорь Гросу, ни премьер Дорин Речан лично не посетили событие.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГагаузияМолдавияКишиневЕвгения ГуцулМайя СандуИгорь ГросуТаможенный союз
 
 
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