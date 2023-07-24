В Гагаузии подготовят несколько исков в ЕСПЧ против Кишинева
Депутаты Народного собрания Гагаузии подготовят несколько исков в ЕСПЧ против Кишинева
Въезд в Гагаузскую автономию. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Депутаты Народного собрания Гагаузии (парламента автономии) готовят иски в Европейский суд по правам человека против центральных властей, заявил РИА Новости народный избранник местного законодательного собрания Виктор Петров.
"Некоторые депутаты Народного собрания готовят ряд исков в ЕСПЧ. Но сейчас я не хочу открывать скобки, какие именно иски, чтобы центральные власти не затянули судебные разбирательства, потому что они имеют полное влияние и давление могут оказывать на любые судебные инстанции. Но эти иски готовятся, и в скором времени мы собираемся их подать", - подчеркнул Петров.
Он отметил, что в течение тридцати лет Гагаузия не подала ни одного иска против Кишинева в ЕСПЧ, и это большое упущение.
"Мы также планируем обратиться к нашим европейским коллегам и не просто в письменной форме, как это было раньше, а другие использовать методы и подходы. Для того, чтобы больше со стороны центральных властей права нашей автономии и ее полномочия не нарушались", - добавил Петров.
Весной в автономии состоялись выборы главы региона, в ходе которых победу одержала представитель оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Предвыборная кампания в автономии проходила на фоне противостояния между центральными властями и оппозиционной партией "Шор", которая с весны прошлого года проводит в Кишиневе и других населенных пунктах страны протесты из-за роста цен и политического преследования оппонентов президента Майи Санду. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании, в отношении лидеров политсилы возбуждены уголовные дела. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. В среду, 19 июля, состоялась инаугурация новой главы автономии, однако президент республики Майя Санду, спикер парламента Игорь Гросу, премьер-министр Дорин Речан лично не посетили событие.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.