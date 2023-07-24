Рейтинг@Mail.ru
В Гагаузии подготовят несколько исков в ЕСПЧ против Кишинева - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/gagauziya-1885964059.html
В Гагаузии подготовят несколько исков в ЕСПЧ против Кишинева
В Гагаузии подготовят несколько исков в ЕСПЧ против Кишинева - РИА Новости, 24.07.2023
В Гагаузии подготовят несколько исков в ЕСПЧ против Кишинева
Депутаты Народного собрания Гагаузии (парламента автономии) готовят иски в Европейский суд по правам человека против центральных властей, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T14:41
2023-07-24T14:41
в мире
кишинев
гагаузия
молдавия
евгения гуцул
майя санду
европейский суд по правам человека (еспч)
европейский суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865882690_0:112:2272:1390_1920x0_80_0_0_9eeca1fd1ab6976aae1c8367047577b6.jpg
КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Депутаты Народного собрания Гагаузии (парламента автономии) готовят иски в Европейский суд по правам человека против центральных властей, заявил РИА Новости народный избранник местного законодательного собрания Виктор Петров. "Некоторые депутаты Народного собрания готовят ряд исков в ЕСПЧ. Но сейчас я не хочу открывать скобки, какие именно иски, чтобы центральные власти не затянули судебные разбирательства, потому что они имеют полное влияние и давление могут оказывать на любые судебные инстанции. Но эти иски готовятся, и в скором времени мы собираемся их подать", - подчеркнул Петров. Он отметил, что в течение тридцати лет Гагаузия не подала ни одного иска против Кишинева в ЕСПЧ, и это большое упущение. "Мы также планируем обратиться к нашим европейским коллегам и не просто в письменной форме, как это было раньше, а другие использовать методы и подходы. Для того, чтобы больше со стороны центральных властей права нашей автономии и ее полномочия не нарушались", - добавил Петров. Весной в автономии состоялись выборы главы региона, в ходе которых победу одержала представитель оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Предвыборная кампания в автономии проходила на фоне противостояния между центральными властями и оппозиционной партией "Шор", которая с весны прошлого года проводит в Кишиневе и других населенных пунктах страны протесты из-за роста цен и политического преследования оппонентов президента Майи Санду. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании, в отношении лидеров политсилы возбуждены уголовные дела. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. В среду, 19 июля, состоялась инаугурация новой главы автономии, однако президент республики Майя Санду, спикер парламента Игорь Гросу, премьер-министр Дорин Речан лично не посетили событие. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20230719/moldavia-1885183377.html
https://ria.ru/20230521/gagauziya-1873295906.html
кишинев
гагаузия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865882690_0:0:2272:1704_1920x0_80_0_0_dd122292a4519e917648609ed780456c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, гагаузия, молдавия, евгения гуцул, майя санду, европейский суд по правам человека (еспч), европейский суд, игорь гросу, таможенный союз
В мире, Кишинев, Гагаузия, Молдавия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Европейский суд, Игорь Гросу, Таможенный союз
В Гагаузии подготовят несколько исков в ЕСПЧ против Кишинева

Депутаты Народного собрания Гагаузии подготовят несколько исков в ЕСПЧ против Кишинева

CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to GagauziaВъезд в Гагаузскую автономию
Въезд в Гагаузскую автономию - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to Gagauzia
Въезд в Гагаузскую автономию. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Депутаты Народного собрания Гагаузии (парламента автономии) готовят иски в Европейский суд по правам человека против центральных властей, заявил РИА Новости народный избранник местного законодательного собрания Виктор Петров.
"Некоторые депутаты Народного собрания готовят ряд исков в ЕСПЧ. Но сейчас я не хочу открывать скобки, какие именно иски, чтобы центральные власти не затянули судебные разбирательства, потому что они имеют полное влияние и давление могут оказывать на любые судебные инстанции. Но эти иски готовятся, и в скором времени мы собираемся их подать", - подчеркнул Петров.
Церемония инаугурации главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул на центральной площади города Комрат - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Молдавский политик Шор поддержал новую главу Гагаузской автономии
19 июля, 23:07
Он отметил, что в течение тридцати лет Гагаузия не подала ни одного иска против Кишинева в ЕСПЧ, и это большое упущение.
"Мы также планируем обратиться к нашим европейским коллегам и не просто в письменной форме, как это было раньше, а другие использовать методы и подходы. Для того, чтобы больше со стороны центральных властей права нашей автономии и ее полномочия не нарушались", - добавил Петров.
Весной в автономии состоялись выборы главы региона, в ходе которых победу одержала представитель оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Предвыборная кампания в автономии проходила на фоне противостояния между центральными властями и оппозиционной партией "Шор", которая с весны прошлого года проводит в Кишиневе и других населенных пунктах страны протесты из-за роста цен и политического преследования оппонентов президента Майи Санду. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании, в отношении лидеров политсилы возбуждены уголовные дела. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. В среду, 19 июля, состоялась инаугурация новой главы автономии, однако президент республики Майя Санду, спикер парламента Игорь Гросу, премьер-министр Дорин Речан лично не посетили событие.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Участники митинга, организованного оппозиционной партией Шор, в Гагаузии - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
В Гагаузии призвали Кишинев считаться с мнением региона
21 мая, 23:27
 
В миреКишиневГагаузияМолдавияЕвгения ГуцулМайя СандуЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Европейский судИгорь ГросуТаможенный союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала