https://ria.ru/20230724/gagauziya-1885964059.html

В Гагаузии подготовят несколько исков в ЕСПЧ против Кишинева

В Гагаузии подготовят несколько исков в ЕСПЧ против Кишинева - РИА Новости, 24.07.2023

В Гагаузии подготовят несколько исков в ЕСПЧ против Кишинева

Депутаты Народного собрания Гагаузии (парламента автономии) готовят иски в Европейский суд по правам человека против центральных властей, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T14:41

2023-07-24T14:41

2023-07-24T14:41

в мире

кишинев

гагаузия

молдавия

евгения гуцул

майя санду

европейский суд по правам человека (еспч)

европейский суд

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КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Депутаты Народного собрания Гагаузии (парламента автономии) готовят иски в Европейский суд по правам человека против центральных властей, заявил РИА Новости народный избранник местного законодательного собрания Виктор Петров. "Некоторые депутаты Народного собрания готовят ряд исков в ЕСПЧ. Но сейчас я не хочу открывать скобки, какие именно иски, чтобы центральные власти не затянули судебные разбирательства, потому что они имеют полное влияние и давление могут оказывать на любые судебные инстанции. Но эти иски готовятся, и в скором времени мы собираемся их подать", - подчеркнул Петров. Он отметил, что в течение тридцати лет Гагаузия не подала ни одного иска против Кишинева в ЕСПЧ, и это большое упущение. "Мы также планируем обратиться к нашим европейским коллегам и не просто в письменной форме, как это было раньше, а другие использовать методы и подходы. Для того, чтобы больше со стороны центральных властей права нашей автономии и ее полномочия не нарушались", - добавил Петров. Весной в автономии состоялись выборы главы региона, в ходе которых победу одержала представитель оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Предвыборная кампания в автономии проходила на фоне противостояния между центральными властями и оппозиционной партией "Шор", которая с весны прошлого года проводит в Кишиневе и других населенных пунктах страны протесты из-за роста цен и политического преследования оппонентов президента Майи Санду. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании, в отношении лидеров политсилы возбуждены уголовные дела. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. В среду, 19 июля, состоялась инаугурация новой главы автономии, однако президент республики Майя Санду, спикер парламента Игорь Гросу, премьер-министр Дорин Речан лично не посетили событие. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20230719/moldavia-1885183377.html

https://ria.ru/20230521/gagauziya-1873295906.html

кишинев

гагаузия

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в мире, кишинев, гагаузия, молдавия, евгения гуцул, майя санду, европейский суд по правам человека (еспч), европейский суд, игорь гросу, таможенный союз