https://ria.ru/20230724/f-16-1885868488.html

Глава минобороны Украины назвал сроки обучения пилотов управлению F-16

Глава минобороны Украины назвал сроки обучения пилотов управлению F-16 - РИА Новости, 24.07.2023

Глава минобороны Украины назвал сроки обучения пилотов управлению F-16

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 начнется в августе. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T06:15

2023-07-24T06:15

2023-07-24T07:16

сергей лавров

нато

f-16

алексей резников

джейк салливан

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украина

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 начнется в августе. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил 21 июля, что обучение украинских летчиков пилотированию F-16 стартует в ближайшие недели. По словам представителя Белого дома, в настоящее время США сотрудничают с партнерами в Европе, чтобы определить локации для подготовки украинских летчиков и точные сроки такого обучения.В интервью телеканалу CNN Резников заявил, что обучение пилотов займет минимум шесть месяцев и, возможно, будет проходить в Дании или Нидерландах. По его мнению, к весне 2024 года пилоты смогут управлять F-16 в небе над Украиной."Обучение пилотов может быть разделено между странами, но окончательные планы все еще дорабатываются", - сказал он. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20230723/f-16-1885819563.html

https://ria.ru/20230721/istrebiteli-1885619871.html

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сергей лавров, нато, f-16, алексей резников, джейк салливан, сша, россия, украина