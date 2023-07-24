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Глава минобороны Украины назвал сроки обучения пилотов управлению F-16 - РИА Новости, 24.07.2023
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06:15 24.07.2023 (обновлено: 07:16 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/f-16-1885868488.html
Глава минобороны Украины назвал сроки обучения пилотов управлению F-16
Глава минобороны Украины назвал сроки обучения пилотов управлению F-16 - РИА Новости, 24.07.2023
Глава минобороны Украины назвал сроки обучения пилотов управлению F-16
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 начнется в августе. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T06:15
2023-07-24T07:16
сергей лавров
нато
f-16
алексей резников
джейк салливан
сша
россия
украина
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 начнется в августе. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил 21 июля, что обучение украинских летчиков пилотированию F-16 стартует в ближайшие недели. По словам представителя Белого дома, в настоящее время США сотрудничают с партнерами в Европе, чтобы определить локации для подготовки украинских летчиков и точные сроки такого обучения.В интервью телеканалу CNN Резников заявил, что обучение пилотов займет минимум шесть месяцев и, возможно, будет проходить в Дании или Нидерландах. По его мнению, к весне 2024 года пилоты смогут управлять F-16 в небе над Украиной."Обучение пилотов может быть разделено между странами, но окончательные планы все еще дорабатываются", - сказал он. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20230723/f-16-1885819563.html
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сергей лавров, нато, f-16, алексей резников, джейк салливан, сша, россия, украина
Сергей Лавров, НАТО, F-16, Алексей Резников, Джейк Салливан, США, Россия, Украина
Глава минобороны Украины назвал сроки обучения пилотов управлению F-16

Министр обороны Украины Резников: обучение пилотов ВСУ управлению F-16 начнется в августе

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 начнется в августе.
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил 21 июля, что обучение украинских летчиков пилотированию F-16 стартует в ближайшие недели. По словам представителя Белого дома, в настоящее время США сотрудничают с партнерами в Европе, чтобы определить локации для подготовки украинских летчиков и точные сроки такого обучения.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
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В интервью телеканалу CNN Резников заявил, что обучение пилотов займет минимум шесть месяцев и, возможно, будет проходить в Дании или Нидерландах. По его мнению, к весне 2024 года пилоты смогут управлять F-16 в небе над Украиной.
"Обучение пилотов может быть разделено между странами, но окончательные планы все еще дорабатываются", - сказал он.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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Сергей ЛавровНАТОF-16Алексей РезниковДжейк СалливанСШАРоссияУкраина
 
 
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