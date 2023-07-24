https://ria.ru/20230724/evakuatsiya-1885876093.html

В районе ЧП в Джанкойском районе Крыма эвакуируют села, заявил Аксенов

В районе ЧП в Джанкойском районе Крыма эвакуируют села, заявил Аксенов - РИА Новости, 24.07.2023

В районе ЧП в Джанкойском районе Крыма эвакуируют села, заявил Аксенов

Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе, где произошло попадание в склад с... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T08:28

2023-07-24T08:28

2023-07-24T08:32

происшествия

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе, где произошло попадание в склад с боеприпасами, сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее Аксенов сообщил, что в небе над Крымом сбито и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. При этом, по его словам, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе."Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230724/opershtab-1885875026.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, сергей аксенов (политик)