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В районе ЧП в Джанкойском районе Крыма эвакуируют села, заявил Аксенов - РИА Новости, 24.07.2023
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08:28 24.07.2023 (обновлено: 08:32 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/evakuatsiya-1885876093.html
В районе ЧП в Джанкойском районе Крыма эвакуируют села, заявил Аксенов
В районе ЧП в Джанкойском районе Крыма эвакуируют села, заявил Аксенов - РИА Новости, 24.07.2023
В районе ЧП в Джанкойском районе Крыма эвакуируют села, заявил Аксенов
Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе, где произошло попадание в склад с... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T08:28
2023-07-24T08:32
происшествия
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе, где произошло попадание в склад с боеприпасами, сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее Аксенов сообщил, что в небе над Крымом сбито и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. При этом, по его словам, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе."Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.
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происшествия, сергей аксенов (политик)
Происшествия, Сергей Аксенов (политик)
В районе ЧП в Джанкойском районе Крыма эвакуируют села, заявил Аксенов

Аксенов: села в радиусе пяти километров от ЧП в Джанкойском районе будут эвакуированы

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе, где произошло попадание в склад с боеприпасами, сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее Аксенов сообщил, что в небе над Крымом сбито и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. При этом, по его словам, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.
"Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.
Вид на Крым - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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ПроисшествияСергей Аксенов (политик)
 
 
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