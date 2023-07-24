https://ria.ru/20230724/evakuatsiya-1885876093.html
В районе ЧП в Джанкойском районе Крыма эвакуируют села, заявил Аксенов
В районе ЧП в Джанкойском районе Крыма эвакуируют села, заявил Аксенов - РИА Новости, 24.07.2023
В районе ЧП в Джанкойском районе Крыма эвакуируют села, заявил Аксенов
Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе, где произошло попадание в склад с... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T08:28
2023-07-24T08:28
2023-07-24T08:32
происшествия
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе, где произошло попадание в склад с боеприпасами, сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее Аксенов сообщил, что в небе над Крымом сбито и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. При этом, по его словам, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе."Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230724/opershtab-1885875026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сергей аксенов (политик)
Происшествия, Сергей Аксенов (политик)
В районе ЧП в Джанкойском районе Крыма эвакуируют села, заявил Аксенов
Аксенов: села в радиусе пяти километров от ЧП в Джанкойском районе будут эвакуированы