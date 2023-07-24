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Мэра крупного эквадорского города Манта убили в результате нападения
Мэра крупного эквадорского города Манта убили в результате нападения - РИА Новости, 24.07.2023
Мэра крупного эквадорского города Манта убили в результате нападения
Мэр города Манта на западе Эквадора Агустин Интриаго убит в результате нападения, сообщил президент страны Гильермо Лассо. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T03:32
2023-07-24T03:32
2023-07-24T03:32
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МЕХИКО, 24 июл - РИА Новости. Мэр города Манта на западе Эквадора Агустин Интриаго убит в результате нападения, сообщил президент страны Гильермо Лассо. "Печальные новости для страны: Агустин Интриаго, мэр Манты, погиб в результате нападения. Я приказал командующему полицией задействовать необходимый персонал, чтобы найти виновных и предать их правосудию. Соболезнуем родным мэра и второй жертвы, которая сопровождала его в этот момент", - написал Лассо в Twitter. По информации МВД Эквадора, в ходе нападения ранения получили еще четыре человека, двое из них - участники атаки, они находятся в больнице под охраной полиции. Местные СМИ уточнили, что убийство 38-летнего Интриаго произошло на публичном городском мероприятии. Агустин Интриаго возглавлял Манту с 2019 года и в текущем году был переизбран на пост мэра. Сан-Пабло-де-Манта - крупнейший город в провинции Манаби и пятый по величине в Эквадоре, один из главных экономических центров, расположенный на побережье Тихого океана. Число убийств в Эквадоре показывает сильный рост - по результатам первого полугодия 2023 года оно превысило 3500, тогда как рекордный показатель 2022 составил около 4500 за 12 месяцев.
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эквадор, тихий океан, гильермо лассо, в мире
Эквадор, Тихий океан, Гильермо Лассо, В мире
Мэра крупного эквадорского города Манта убили в результате нападения
Президент Эквадора Лассо: мэра крупного города Манта Интриаго убили при нападении
МЕХИКО, 24 июл - РИА Новости. Мэр города Манта на западе Эквадора Агустин Интриаго убит в результате нападения, сообщил президент страны Гильермо Лассо.
«
"Печальные новости для страны: Агустин Интриаго, мэр Манты, погиб в результате нападения. Я приказал командующему полицией задействовать необходимый персонал, чтобы найти виновных и предать их правосудию. Соболезнуем родным мэра и второй жертвы, которая сопровождала его в этот момент", - написал Лассо в Twitter.
По информации МВД Эквадора, в ходе нападения ранения получили еще четыре человека, двое из них - участники атаки, они находятся в больнице под охраной полиции. Местные СМИ уточнили, что убийство 38-летнего Интриаго произошло на публичном городском мероприятии.
Агустин Интриаго возглавлял Манту с 2019 года и в текущем году был переизбран на пост мэра. Сан-Пабло-де-Манта - крупнейший город в провинции Манаби и пятый по величине в Эквадоре, один из главных экономических центров, расположенный на побережье Тихого океана
.
Число убийств в Эквадоре показывает сильный рост - по результатам первого полугодия 2023 года оно превысило 3500, тогда как рекордный показатель 2022 составил около 4500 за 12 месяцев.
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