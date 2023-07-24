https://ria.ru/20230724/ekvador-1885861312.html

Мэра крупного эквадорского города Манта убили в результате нападения

Мэра крупного эквадорского города Манта убили в результате нападения - РИА Новости, 24.07.2023

Мэра крупного эквадорского города Манта убили в результате нападения

Мэр города Манта на западе Эквадора Агустин Интриаго убит в результате нападения, сообщил президент страны Гильермо Лассо. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T03:32

2023-07-24T03:32

2023-07-24T03:32

эквадор

тихий океан

гильермо лассо

в мире

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МЕХИКО, 24 июл - РИА Новости. Мэр города Манта на западе Эквадора Агустин Интриаго убит в результате нападения, сообщил президент страны Гильермо Лассо. "Печальные новости для страны: Агустин Интриаго, мэр Манты, погиб в результате нападения. Я приказал командующему полицией задействовать необходимый персонал, чтобы найти виновных и предать их правосудию. Соболезнуем родным мэра и второй жертвы, которая сопровождала его в этот момент", - написал Лассо в Twitter. По информации МВД Эквадора, в ходе нападения ранения получили еще четыре человека, двое из них - участники атаки, они находятся в больнице под охраной полиции. Местные СМИ уточнили, что убийство 38-летнего Интриаго произошло на публичном городском мероприятии. Агустин Интриаго возглавлял Манту с 2019 года и в текущем году был переизбран на пост мэра. Сан-Пабло-де-Манта - крупнейший город в провинции Манаби и пятый по величине в Эквадоре, один из главных экономических центров, расположенный на побережье Тихого океана. Число убийств в Эквадоре показывает сильный рост - по результатам первого полугодия 2023 года оно превысило 3500, тогда как рекордный показатель 2022 составил около 4500 за 12 месяцев.

https://ria.ru/20230721/ubiystvo-1885583315.html

эквадор

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эквадор, тихий океан, гильермо лассо, в мире