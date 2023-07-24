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Движение по Крымскому мосту временно перекрыли четвертый раз за сутки - РИА Новости, 24.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:30 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/dvizhenie-1886054351.html
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли четвертый раз за сутки
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли четвертый раз за сутки - РИА Новости, 24.07.2023
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли четвертый раз за сутки
Автомобильное движение автотранспорта в четвертый раз за сутки временно перекрыли на Крымском мосту, сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T21:30
2023-07-24T21:30
специальная военная операция на украине
россия
марат хуснуллин
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Автомобильное движение автотранспорта в четвертый раз за сутки временно перекрыли на Крымском мосту, сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. До этого движение дважды перекрывалось в понедельник утром и один раз днем. Первый раз - на четыре минуты, второй раз - на 44 минуты, третий перерыв составил 18 минут. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении. Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Ликвидацией последствий занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
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россия, марат хуснуллин, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Марат Хуснуллин, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту, Происшествия
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли четвертый раз за сутки

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли четвертый раз за сутки

© РИА Новости / Константин МихальчевскийОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Автомобильное движение автотранспорта в четвертый раз за сутки временно перекрыли на Крымском мосту, сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.
До этого движение дважды перекрывалось в понедельник утром и один раз днем. Первый раз - на четыре минуты, второй раз - на 44 минуты, третий перерыв составил 18 минут.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Ликвидацией последствий занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
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