Рейтинг@Mail.ru
Движение по Комсомольскому проспекту в Москве восстановили - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 24.07.2023 (обновлено: 14:49 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/dvizhenie-1885964516.html
Движение по Комсомольскому проспекту в Москве восстановили
Движение по Комсомольскому проспекту в Москве восстановили - РИА Новости, 24.07.2023
Движение по Комсомольскому проспекту в Москве восстановили
Движение по Комсомольскому проспекту в Москве полностью восстановлено после падения БПЛА, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T14:42
2023-07-24T14:49
москва
департамент транспорта г. москвы
сергей собянин
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885866240_0:196:2948:1854_1920x0_80_0_0_473176128ec83cdbabd0ec58cc486cff.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Движение по Комсомольскому проспекту в Москве полностью восстановлено после падения БПЛА, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в понедельник зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Дептранс в свою очередь сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области, а также по проспекту Лихачева."Движение полностью восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230724/ataka-1885950419.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885866240_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_60e4696370e78c2ed27b9f8c749934cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, департамент транспорта г. москвы, сергей собянин, происшествия
Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Сергей Собянин, Происшествия
Движение по Комсомольскому проспекту в Москве восстановили

Дептранс Москвы: движение по Комсомольскому проспекту полностью восстановили

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПоследствия атаки беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве
Последствия атаки беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Последствия атаки беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Движение по Комсомольскому проспекту в Москве полностью восстановлено после падения БПЛА, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в понедельник зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Дептранс в свою очередь сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области, а также по проспекту Лихачева.
"Движение полностью восстановлено", - говорится в сообщении.
Поврежденное здание в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Украинские СМИ сообщили, кто стоит за атакой дронов на Москву
Вчера, 13:41
 
МоскваДепартамент транспорта г. МосквыСергей СобянинПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала