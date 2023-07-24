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Движение по Комсомольскому проспекту в Москве восстановили
Движение по Комсомольскому проспекту в Москве восстановили - РИА Новости, 24.07.2023
Движение по Комсомольскому проспекту в Москве восстановили
Движение по Комсомольскому проспекту в Москве полностью восстановлено после падения БПЛА, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T14:42
2023-07-24T14:42
2023-07-24T14:49
москва
департамент транспорта г. москвы
сергей собянин
происшествия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Движение по Комсомольскому проспекту в Москве полностью восстановлено после падения БПЛА, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в понедельник зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Дептранс в свою очередь сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области, а также по проспекту Лихачева."Движение полностью восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230724/ataka-1885950419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, департамент транспорта г. москвы, сергей собянин, происшествия
Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Сергей Собянин, Происшествия
Движение по Комсомольскому проспекту в Москве восстановили
Дептранс Москвы: движение по Комсомольскому проспекту полностью восстановили