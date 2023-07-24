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В Джанкойском районе Крыма возобновили движение поездов, заявил Аксенов - РИА Новости, 24.07.2023
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10:19 24.07.2023 (обновлено: 10:36 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/dvizhenie-1885893923.html
В Джанкойском районе Крыма возобновили движение поездов, заявил Аксенов
В Джанкойском районе Крыма возобновили движение поездов, заявил Аксенов - РИА Новости, 24.07.2023
В Джанкойском районе Крыма возобновили движение поездов, заявил Аксенов
В Джанкойском районе возобновлено движение поездов, прерванное после атаки беспилотников на Крым, об этом сообщил глава администрации региона Сергей Аксенов в... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T10:19
2023-07-24T10:36
сергей аксенов (политик)
республика крым
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости. В Джанкойском районе возобновлено движение поездов, прерванное после атаки беспилотников на Крым, об этом сообщил глава администрации региона Сергей Аксенов в Telegram-канале ."Возобновлено железнодорожное движение в Джанкойском районе, которое было ранее приостановлено в целях безопасности", — говорится в записи.Как сообщили в Минобороны, в понедельник утром 17 беспилотников атаковали Крым, они сбиты средствами РЭБ и ПВО, пострадавших нет.Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Создан оперативный штаб.
https://ria.ru/20230724/ataka-1885882836.html
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сергей аксенов (политик), республика крым, безопасность
Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Безопасность
В Джанкойском районе Крыма возобновили движение поездов, заявил Аксенов

Глава Крыма Аксенов заявил о возобновлении железнодорожного движения в Джанкойском районе

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости. В Джанкойском районе возобновлено движение поездов, прерванное после атаки беспилотников на Крым, об этом сообщил глава администрации региона Сергей Аксенов в Telegram-канале .
"Возобновлено железнодорожное движение в Джанкойском районе, которое было ранее приостановлено в целях безопасности", — говорится в записи.
Как сообщили в Минобороны, в понедельник утром 17 беспилотников атаковали Крым, они сбиты средствами РЭБ и ПВО, пострадавших нет.
Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Создан оперативный штаб.
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