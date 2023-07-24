https://ria.ru/20230724/dvizhenie-1885893923.html

В Джанкойском районе Крыма возобновили движение поездов, заявил Аксенов

В Джанкойском районе Крыма возобновили движение поездов, заявил Аксенов - РИА Новости, 24.07.2023

В Джанкойском районе Крыма возобновили движение поездов, заявил Аксенов

В Джанкойском районе возобновлено движение поездов, прерванное после атаки беспилотников на Крым, об этом сообщил глава администрации региона Сергей Аксенов в... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T10:19

2023-07-24T10:19

2023-07-24T10:36

сергей аксенов (политик)

республика крым

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости. В Джанкойском районе возобновлено движение поездов, прерванное после атаки беспилотников на Крым, об этом сообщил глава администрации региона Сергей Аксенов в Telegram-канале ."Возобновлено железнодорожное движение в Джанкойском районе, которое было ранее приостановлено в целях безопасности", — говорится в записи.Как сообщили в Минобороны, в понедельник утром 17 беспилотников атаковали Крым, они сбиты средствами РЭБ и ПВО, пострадавших нет.Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Создан оперативный штаб.

https://ria.ru/20230724/ataka-1885882836.html

республика крым

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сергей аксенов (политик), республика крым, безопасность