https://ria.ru/20230724/dvizhenie-1885885751.html
Аксенов заявил о возобновлении движения по трассе Джанкой-Симферополь
Аксенов заявил о возобновлении движения по трассе Джанкой-Симферополь - РИА Новости, 24.07.2023
Аксенов заявил о возобновлении движения по трассе Джанкой-Симферополь
Закрытая ранее в целях безопасности трасса Симферополь-Джанкой после обследования открыта для движения автотранспорта, сообщил в телеграм-канале глава Крыма... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T09:37
2023-07-24T09:37
2023-07-24T09:42
сергей аксенов (политик)
республика крым
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Закрытая ранее в целях безопасности трасса Симферополь-Джанкой после обследования открыта для движения автотранспорта, сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.Атака беспилотников на Крым произошла в понедельник утром. Сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника, заявил Аксенов. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе Крыма, сообщил он. Создан оперативный штаб, идет эвакуация жителей. Приостановлено движение поездов, автомобилей по трассе Джанкой - Симферополь."После обследования специалистами Минобороны, МЧС и дорожных служб принято решение возобновить ранее приостановленное движение по автомобильной трассе Джанкой - Симферополь", - сообщил Аксенов.
https://ria.ru/20230724/ataka-1885882836.html
республика крым
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов (политик), республика крым, безопасность
Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Безопасность
Аксенов заявил о возобновлении движения по трассе Джанкой-Симферополь
Аксенов: автомобильное движение по трассе Джанкой-Симферополь возобновлено