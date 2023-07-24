https://ria.ru/20230724/dvizhenie-1885885751.html

Аксенов заявил о возобновлении движения по трассе Джанкой-Симферополь

Аксенов заявил о возобновлении движения по трассе Джанкой-Симферополь - РИА Новости, 24.07.2023

Аксенов заявил о возобновлении движения по трассе Джанкой-Симферополь

Закрытая ранее в целях безопасности трасса Симферополь-Джанкой после обследования открыта для движения автотранспорта, сообщил в телеграм-канале глава Крыма... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T09:37

2023-07-24T09:37

2023-07-24T09:42

сергей аксенов (политик)

республика крым

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Закрытая ранее в целях безопасности трасса Симферополь-Джанкой после обследования открыта для движения автотранспорта, сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.Атака беспилотников на Крым произошла в понедельник утром. Сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника, заявил Аксенов. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе Крыма, сообщил он. Создан оперативный штаб, идет эвакуация жителей. Приостановлено движение поездов, автомобилей по трассе Джанкой - Симферополь."После обследования специалистами Минобороны, МЧС и дорожных служб принято решение возобновить ранее приостановленное движение по автомобильной трассе Джанкой - Симферополь", - сообщил Аксенов.

https://ria.ru/20230724/ataka-1885882836.html

республика крым

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сергей аксенов (политик), республика крым, безопасность