https://ria.ru/20230724/dvizhenie-1885875280.html

В Крыму приостановили движение по трассе Джанкой-Симферополь

В Крыму приостановили движение по трассе Джанкой-Симферополь - РИА Новости, 24.07.2023

В Крыму приостановили движение по трассе Джанкой-Симферополь

Движение поездов из-за ЧП на складе в Джанкойском районе Крыма приостановлено в целях безопасности, сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T08:17

2023-07-24T08:17

2023-07-24T08:18

республика крым

сергей аксенов (политик)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Движение поездов из-за ЧП на складе в Джанкойском районе Крыма приостановлено в целях безопасности, сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника, заявил Аксенов утром в понедельник. Попадание в склад боеприпасов произошло в Джанкойском районе Крыма, сообщил он. Создан оперативный штаб."В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой-Симферополь. Схемы объезда будут опубликованы на официальных информационных ресурсах министерства транспорта Республики Крым", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.В компании-перевозчике ГСЭ РИА Новости сообщили, что перегон в Джанкойском районе закрыт для движения поездов.

https://ria.ru/20230724/bespilotnik-1885873403.html

республика крым

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

республика крым, сергей аксенов (политик), происшествия