https://ria.ru/20230724/dvizhenie-1885875280.html
В Крыму приостановили движение по трассе Джанкой-Симферополь
В Крыму приостановили движение по трассе Джанкой-Симферополь - РИА Новости, 24.07.2023
В Крыму приостановили движение по трассе Джанкой-Симферополь
Движение поездов из-за ЧП на складе в Джанкойском районе Крыма приостановлено в целях безопасности, сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T08:17
2023-07-24T08:17
2023-07-24T08:18
республика крым
сергей аксенов (политик)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Движение поездов из-за ЧП на складе в Джанкойском районе Крыма приостановлено в целях безопасности, сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника, заявил Аксенов утром в понедельник. Попадание в склад боеприпасов произошло в Джанкойском районе Крыма, сообщил он. Создан оперативный штаб."В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой-Симферополь. Схемы объезда будут опубликованы на официальных информационных ресурсах министерства транспорта Республики Крым", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.В компании-перевозчике ГСЭ РИА Новости сообщили, что перегон в Джанкойском районе закрыт для движения поездов.
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республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, сергей аксенов (политик), происшествия
Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Происшествия
В Крыму приостановили движение по трассе Джанкой-Симферополь
Аксенов заявил о приостановке движения по трассе из Джанкоя в Симферополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости.
Движение поездов из-за ЧП на складе в Джанкойском районе Крыма приостановлено в целях безопасности, сообщил в телеграм-канале
глава Крыма Сергей Аксенов.
В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника, заявил Аксенов утром в понедельник. Попадание в склад боеприпасов произошло в Джанкойском районе Крыма, сообщил он. Создан оперативный штаб.
"В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой-Симферополь. Схемы объезда будут опубликованы на официальных информационных ресурсах министерства транспорта Республики Крым", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
В компании-перевозчике ГСЭ РИА Новости сообщили, что перегон в Джанкойском районе закрыт для движения поездов.
Беспилотник атаковал склад боеприпасов в Джанкойском районе Крыма