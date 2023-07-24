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В Крыму приостановили движение по трассе Джанкой-Симферополь - РИА Новости, 24.07.2023
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08:17 24.07.2023 (обновлено: 08:18 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/dvizhenie-1885875280.html
В Крыму приостановили движение по трассе Джанкой-Симферополь
В Крыму приостановили движение по трассе Джанкой-Симферополь - РИА Новости, 24.07.2023
В Крыму приостановили движение по трассе Джанкой-Симферополь
Движение поездов из-за ЧП на складе в Джанкойском районе Крыма приостановлено в целях безопасности, сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T08:17
2023-07-24T08:18
республика крым
сергей аксенов (политик)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Движение поездов из-за ЧП на складе в Джанкойском районе Крыма приостановлено в целях безопасности, сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника, заявил Аксенов утром в понедельник. Попадание в склад боеприпасов произошло в Джанкойском районе Крыма, сообщил он. Создан оперативный штаб."В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой-Симферополь. Схемы объезда будут опубликованы на официальных информационных ресурсах министерства транспорта Республики Крым", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.В компании-перевозчике ГСЭ РИА Новости сообщили, что перегон в Джанкойском районе закрыт для движения поездов.
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республика крым, сергей аксенов (политик), происшествия
Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Происшествия
В Крыму приостановили движение по трассе Джанкой-Симферополь

Аксенов заявил о приостановке движения по трассе из Джанкоя в Симферополь

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Движение поездов из-за ЧП на складе в Джанкойском районе Крыма приостановлено в целях безопасности, сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника, заявил Аксенов утром в понедельник. Попадание в склад боеприпасов произошло в Джанкойском районе Крыма, сообщил он. Создан оперативный штаб.
"В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой-Симферополь. Схемы объезда будут опубликованы на официальных информационных ресурсах министерства транспорта Республики Крым", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
В компании-перевозчике ГСЭ РИА Новости сообщили, что перегон в Джанкойском районе закрыт для движения поездов.
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Республика КрымСергей Аксенов (политик)Происшествия
 
 
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