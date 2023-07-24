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Ярославская область направит 250 миллионов рублей на ремонт грунтовых дорог - РИА Новости, 24.07.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
17:37 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/dorogi-1886012392.html
Ярославская область направит 250 миллионов рублей на ремонт грунтовых дорог
Ярославская область направит 250 миллионов рублей на ремонт грунтовых дорог - РИА Новости, 24.07.2023
Ярославская область направит 250 миллионов рублей на ремонт грунтовых дорог
Правительство Ярославской области направит 250 миллионов рублей на ремонт грунтовых дорог, соответствующее решение было принято на оперативном совещании под... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T17:37
2023-07-24T17:37
ярославская область
переславль-залесский
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Правительство Ярославской области направит 250 миллионов рублей на ремонт грунтовых дорог, соответствующее решение было принято на оперативном совещании под председательством губернатора Михаила Евраева, сообщает пресс-служба правительства региона. По данным областного правительства, щебнем и щебеночно-песчаной смесью будет подсыпано 82 километра грунтовых проселочных дорог. В перечень, разработанный под контролем областного правительства, вошли участки муниципальных объектов, проезд по которым затруднен в весенне-осеннее время из-за переувлажнения грунтов. На совещании губернатор отметил, что правительство Ярославской области запланировало в этом году обновить свыше 500 километров асфальтобетонного покрытия на участках региональных и муниципальных дорог. "Однако эти работы очень финансово емкие, и сделать все объекты сразу не получится. Но приведем в порядок и часть проселочных грунтовых дорог. В этом году сделаем первый шаг. В следующем – заложим еще 250 миллионов рублей. В перспективе мы все сельские дороги приведем в надлежащее состояние", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. На совещании отмечалось - работы запланированы в разных муниципальных образованиях. Наиболее протяженные объекты будут отремонтированы в Ярославском, Гаврилов-Ямском, Любимском районах, а также в городском округе Переславль-Залесский. "Подсыпка дорог щебнем и щебеночно-песчаной смесью поможет обеспечить беспрепятственный проезд в межсезонье. Это решит проблему транспортной доступности в частном секторе, дачных кооперативах, СНТ с минимальными финансовыми и временными затратами", – цитирует пресс-служба областного правительства директора департамента дорожного хозяйства региона Романа Душко.
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переславль-залесский, михаил евраев
Ярославская область, Переславль-Залесский, Михаил Евраев
Ярославская область направит 250 миллионов рублей на ремонт грунтовых дорог

В Ярославской области на ремонт грунтовых дорог направят 250 миллионов рублей

© РИА Новости / Максим БлиновДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Дорожные знаки. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Правительство Ярославской области направит 250 миллионов рублей на ремонт грунтовых дорог, соответствующее решение было принято на оперативном совещании под председательством губернатора Михаила Евраева, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным областного правительства, щебнем и щебеночно-песчаной смесью будет подсыпано 82 километра грунтовых проселочных дорог. В перечень, разработанный под контролем областного правительства, вошли участки муниципальных объектов, проезд по которым затруднен в весенне-осеннее время из-за переувлажнения грунтов.
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На совещании губернатор отметил, что правительство Ярославской области запланировало в этом году обновить свыше 500 километров асфальтобетонного покрытия на участках региональных и муниципальных дорог.
"Однако эти работы очень финансово емкие, и сделать все объекты сразу не получится. Но приведем в порядок и часть проселочных грунтовых дорог. В этом году сделаем первый шаг. В следующем – заложим еще 250 миллионов рублей. В перспективе мы все сельские дороги приведем в надлежащее состояние", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
На совещании отмечалось - работы запланированы в разных муниципальных образованиях. Наиболее протяженные объекты будут отремонтированы в Ярославском, Гаврилов-Ямском, Любимском районах, а также в городском округе Переславль-Залесский.
"Подсыпка дорог щебнем и щебеночно-песчаной смесью поможет обеспечить беспрепятственный проезд в межсезонье. Это решит проблему транспортной доступности в частном секторе, дачных кооперативах, СНТ с минимальными финансовыми и временными затратами", – цитирует пресс-служба областного правительства директора департамента дорожного хозяйства региона Романа Душко.
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Ярославская областьПереславль-ЗалесскийМихаил Евраев
 
 
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