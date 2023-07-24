https://ria.ru/20230724/dnr-1885984856.html
В Донецке заявили, что линия фронта в ДНР застыла из-за ливней
В Донецке заявили, что линия фронта в ДНР застыла из-за ливней - РИА Новости, 24.07.2023
В Донецке заявили, что линия фронта в ДНР застыла из-за ливней
Линия фронта в ДНР застыла из-за непогоды, при этом инициатива остается на стороне российских военных, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" советник врио... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:16
2023-07-24T16:16
2023-07-24T16:16
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
ян гагин
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Линия фронта в ДНР застыла из-за непогоды, при этом инициатива остается на стороне российских военных, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" советник врио главы ДНР Ян Гагин в понедельник. "Ввиду того, что несколько дней шли сильные дожди, там чернозем и так далее, это препятствие и для войск противника, и для нас для продвижения техники по линии фронта. То есть линия фронта сейчас немножко застыла. И каких-то значимых, крупных событий не происходит, ежедневно идут "обмены любезностями", это так называемые артиллерийские дуэли, работа диверсионно-разведывательных групп. Активно работает авиация по укрепрайонам противника", - рассказал Гагин. При этом инициатива на линии соприкосновения остается в руках российских вооруженных сил, отметил он. "Боевая инициатива сейчас в руках наших военнослужащих, она не меняется с начала "контрнаступа", который по большому счету захлебнулся в крови (украинских войск) и принес Украине потери среди личного состава и техники, которую она получила от Запада", - добавил Гагин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, ян гагин, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
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В Донецке заявили, что линия фронта в ДНР застыла из-за ливней
Гагин: линия фронта в ДНР застыла из-за ливней, но инициатива остается на стороне России