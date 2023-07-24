https://ria.ru/20230724/dnr-1885984856.html

В Донецке заявили, что линия фронта в ДНР застыла из-за ливней

В Донецке заявили, что линия фронта в ДНР застыла из-за ливней - РИА Новости, 24.07.2023

В Донецке заявили, что линия фронта в ДНР застыла из-за ливней

Линия фронта в ДНР застыла из-за непогоды, при этом инициатива остается на стороне российских военных, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" советник врио... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T16:16

2023-07-24T16:16

2023-07-24T16:16

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

ян гагин

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Линия фронта в ДНР застыла из-за непогоды, при этом инициатива остается на стороне российских военных, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" советник врио главы ДНР Ян Гагин в понедельник. "Ввиду того, что несколько дней шли сильные дожди, там чернозем и так далее, это препятствие и для войск противника, и для нас для продвижения техники по линии фронта. То есть линия фронта сейчас немножко застыла. И каких-то значимых, крупных событий не происходит, ежедневно идут "обмены любезностями", это так называемые артиллерийские дуэли, работа диверсионно-разведывательных групп. Активно работает авиация по укрепрайонам противника", - рассказал Гагин. При этом инициатива на линии соприкосновения остается в руках российских вооруженных сил, отметил он. "Боевая инициатива сейчас в руках наших военнослужащих, она не меняется с начала "контрнаступа", который по большому счету захлебнулся в крови (украинских войск) и принес Украине потери среди личного состава и техники, которую она получила от Запада", - добавил Гагин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, ян гагин, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр