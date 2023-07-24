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В Донецке заявили, что линия фронта в ДНР застыла из-за ливней - РИА Новости, 24.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:16 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/dnr-1885984856.html
В Донецке заявили, что линия фронта в ДНР застыла из-за ливней
В Донецке заявили, что линия фронта в ДНР застыла из-за ливней - РИА Новости, 24.07.2023
В Донецке заявили, что линия фронта в ДНР застыла из-за ливней
Линия фронта в ДНР застыла из-за непогоды, при этом инициатива остается на стороне российских военных, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" советник врио... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:16
2023-07-24T16:16
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
ян гагин
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Линия фронта в ДНР застыла из-за непогоды, при этом инициатива остается на стороне российских военных, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" советник врио главы ДНР Ян Гагин в понедельник. "Ввиду того, что несколько дней шли сильные дожди, там чернозем и так далее, это препятствие и для войск противника, и для нас для продвижения техники по линии фронта. То есть линия фронта сейчас немножко застыла. И каких-то значимых, крупных событий не происходит, ежедневно идут "обмены любезностями", это так называемые артиллерийские дуэли, работа диверсионно-разведывательных групп. Активно работает авиация по укрепрайонам противника", - рассказал Гагин. При этом инициатива на линии соприкосновения остается в руках российских вооруженных сил, отметил он. "Боевая инициатива сейчас в руках наших военнослужащих, она не меняется с начала "контрнаступа", который по большому счету захлебнулся в крови (украинских войск) и принес Украине потери среди личного состава и техники, которую она получила от Запада", - добавил Гагин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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безопасность, донецкая народная республика, ян гагин, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке заявили, что линия фронта в ДНР застыла из-за ливней

Гагин: линия фронта в ДНР застыла из-за ливней, но инициатива остается на стороне России

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Российские военнослужащие в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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Российские военнослужащие в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Линия фронта в ДНР застыла из-за непогоды, при этом инициатива остается на стороне российских военных, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" советник врио главы ДНР Ян Гагин в понедельник.
"Ввиду того, что несколько дней шли сильные дожди, там чернозем и так далее, это препятствие и для войск противника, и для нас для продвижения техники по линии фронта. То есть линия фронта сейчас немножко застыла. И каких-то значимых, крупных событий не происходит, ежедневно идут "обмены любезностями", это так называемые артиллерийские дуэли, работа диверсионно-разведывательных групп. Активно работает авиация по укрепрайонам противника", - рассказал Гагин.
При этом инициатива на линии соприкосновения остается в руках российских вооруженных сил, отметил он. "Боевая инициатива сейчас в руках наших военнослужащих, она не меняется с начала "контрнаступа", который по большому счету захлебнулся в крови (украинских войск) и принес Украине потери среди личного состава и техники, которую она получила от Запада", - добавил Гагин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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