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Омбудсмен рассказала о воссоединении 25 детей с семьями на Украине - РИА Новости, 24.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:55 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/deti-1886000229.html
Омбудсмен рассказала о воссоединении 25 детей с семьями на Украине
Омбудсмен рассказала о воссоединении 25 детей с семьями на Украине - РИА Новости, 24.07.2023
Омбудсмен рассказала о воссоединении 25 детей с семьями на Украине
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале сообщила, что ее аппарат содействовал воссоединению 25 детей со... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:55
2023-07-24T16:55
специальная военная операция на украине
украина
россия
краснодарский край
мария львова-белова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале сообщила, что ее аппарат содействовал воссоединению 25 детей со своими родными, проживающими на территории Украины и других стран. "При нашем непосредственном участии 25 детей из 16 семей воссоединились со своими родными, проживающими на Украине и в других странах. В это число не входят случаи, когда речь шла о детях, которые по заявлению и доверенности родителей отдыхали в здравницах Крыма и Краснодарского края, и после изменения линии фронта потребовались дополнительные усилия для того, чтобы родители и дети снова встретились", - говорится в заявлении Львовой-Беловой.Она обратила внимание, что иностранные СМИ снова используют выражение "тысячи украинских детей депортировала Россия". "Еще раз скажу: это является не чем иным как сфабрикованным мифом — для дискредитации нашей страны в глазах мировой общественности. Все, кто делал хотя бы маленькую попытку разобраться, понимали, что ничего подобного никогда не происходило", - отметила Львова-Белова. Детский омбудсмен напомнила озвученную президентом РФ Владимиром Путиным позицию страны, что, если у ребенка есть родители, обладающие соответствующими правами, или родственники, то Россия содействует их воссоединению. "Дополнительно проводим мониторинг ситуации в регионах по выявлению подобных случаев, когда ребенок, приехавший с территории Украины, по каким-либо причинам оказался без законных представителей", - добавила она. Кроме того, по ее данным, работа по обращениям о воссоединении последовательно включает в себя проверку информации о нахождении ребенка на территории РФ, в случае подтверждения — уточнение обстоятельств его жизни, а также истории перемещений, проверку всех юридических сторон. "При необходимости пока это редкие случаи, проводится ДНК-тест на установление родства – например, когда бабушка не может документально подтвердить родственную связь. Нередко имеем дело с семейными спорами: допустим, папа с ребенком — в России, а мама — на Украине, и супруги не могут решить, где ребенку жить. Процесс индивидуальный и требует времени, при этом мы стараемся на всех этапах его максимально ускорить", - подчеркнула Львова-Белова. Она отметила, что в этой работе налажено взаимодействие со всеми профильными ведомствами. "Берем на себя, когда это требуется, затраты на проезд, проживание и питание. Сопровождаем в поездке до границы", - добавила детский омбудсмен.
https://ria.ru/20230712/deti-1883755271.html
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украина, россия, краснодарский край, мария львова-белова, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Краснодарский край, Мария Львова-Белова, Владимир Путин, Общество
Омбудсмен рассказала о воссоединении 25 детей с семьями на Украине

Львова-Белова: 25 детей воссоединились со своими родными на Украине и в других странах

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкЧлен комитета Совета Федерации России по социальной политике Мария Львова-Белова
Член комитета Совета Федерации России по социальной политике Мария Львова-Белова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Член комитета Совета Федерации России по социальной политике Мария Львова-Белова . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале сообщила, что ее аппарат содействовал воссоединению 25 детей со своими родными, проживающими на территории Украины и других стран.
"При нашем непосредственном участии 25 детей из 16 семей воссоединились со своими родными, проживающими на Украине и в других странах. В это число не входят случаи, когда речь шла о детях, которые по заявлению и доверенности родителей отдыхали в здравницах Крыма и Краснодарского края, и после изменения линии фронта потребовались дополнительные усилия для того, чтобы родители и дети снова встретились", - говорится в заявлении Львовой-Беловой.
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Она обратила внимание, что иностранные СМИ снова используют выражение "тысячи украинских детей депортировала Россия". "Еще раз скажу: это является не чем иным как сфабрикованным мифом — для дискредитации нашей страны в глазах мировой общественности. Все, кто делал хотя бы маленькую попытку разобраться, понимали, что ничего подобного никогда не происходило", - отметила Львова-Белова.
Детский омбудсмен напомнила озвученную президентом РФ Владимиром Путиным позицию страны, что, если у ребенка есть родители, обладающие соответствующими правами, или родственники, то Россия содействует их воссоединению.
"Дополнительно проводим мониторинг ситуации в регионах по выявлению подобных случаев, когда ребенок, приехавший с территории Украины, по каким-либо причинам оказался без законных представителей", - добавила она.
Кроме того, по ее данным, работа по обращениям о воссоединении последовательно включает в себя проверку информации о нахождении ребенка на территории РФ, в случае подтверждения — уточнение обстоятельств его жизни, а также истории перемещений, проверку всех юридических сторон.
"При необходимости пока это редкие случаи, проводится ДНК-тест на установление родства – например, когда бабушка не может документально подтвердить родственную связь. Нередко имеем дело с семейными спорами: допустим, папа с ребенком — в России, а мама — на Украине, и супруги не могут решить, где ребенку жить. Процесс индивидуальный и требует времени, при этом мы стараемся на всех этапах его максимально ускорить", - подчеркнула Львова-Белова.
Она отметила, что в этой работе налажено взаимодействие со всеми профильными ведомствами. "Берем на себя, когда это требуется, затраты на проезд, проживание и питание. Сопровождаем в поездке до границы", - добавила детский омбудсмен.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКраснодарский крайМария Львова-БеловаВладимир ПутинОбщество
 
 
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