https://ria.ru/20230724/delo-1886058739.html
В Нижегородской области завели дело после избиения журналиста на съемках
В Нижегородской области завели дело после избиения журналиста на съемках - РИА Новости, 24.07.2023
В Нижегородской области завели дело после избиения журналиста на съемках
Уголовное дело по факту воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов возбудили в Нижегородской области после избиения оператора местной... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T22:05
2023-07-24T22:05
2023-07-24T22:05
происшествия
нижегородская область
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
арзамас
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Уголовное дело по факту воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов возбудили в Нижегородской области после избиения оператора местной телекомпании во время съемок репортажа о местной свалке, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Ранее соответствующие поручения дал глава СК России Александр Бастрыкин после того, как в эфире одной из программ федерального телевидения был показан сюжет нижегородского телеканала "Кстати", где сообщалось, что в Арзамасе охранник избил телеоператора, экозащитника и активистку, которые снимали видеоматериал о нарушении норм экологии на местной свалке. "По поручению председателя СКР следственными органами следственного управления СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием). В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
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происшествия, нижегородская область, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), арзамас
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Арзамас
В Нижегородской области завели дело после избиения журналиста на съемках
В Нижегородской области завели дело после избиения журналиста при съемках на свалке