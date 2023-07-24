https://ria.ru/20230724/delo-1886048568.html
СК возбудит дело из-за лишившегося квартир сироты в Омской области
СК возбудит дело из-за лишившегося квартир сироты в Омской области - РИА Новости, 24.07.2023
СК возбудит дело из-за лишившегося квартир сироты в Омской области
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публикации в СМИ информации о сироте, который лишился двух квартир в Омской... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T20:32
2023-07-24T20:32
2023-07-24T20:32
происшествия
омская область
россия
омск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583591_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_13f505d1a334e9dc4dab49cf6a547b85.jpg
ОМСК, 24 июн - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публикации в СМИ информации о сироте, который лишился двух квартир в Омской области, рассказали в пресс-службе регионального СУСК РФ. В публикациях ряда омских СМИ появилась информация о том, что сирота из Омской области в результате действий мошенников лишился двух квартир. Одна квартира была выделена ему по закону в Омске, а вторая, в селе Красноярка Омской области, досталась по наследству от пожилой пары, которая, заботились о сироте. Парень хотел продать обе жилплощади через знакомую, но в итоге лишился обеих квартир. "В СМИ размещена публикация, в которой сообщается, что в Омской области сирота в результате мошеннических действий лишился двух квартир, а также подвергся избиению со стороны сотрудников полиции. Кроме того, в публикации сообщается, что молодого человека незаконно поместили в психиатрическую больницу", - рассказали в пресс-службе. СК России по Омской области организовал проведение проверки по данной ситуации. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУСК Олегу Винникову возбудить уголовное дело и доложить о ходе его расследования.
https://ria.ru/20230724/komitet-1886045823.html
омская область
россия
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583591_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_63acdf2792fce5ad5285773b2187d855.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область, россия, омск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Россия, Омск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудит дело из-за лишившегося квартир сироты в Омской области
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за сироты, лишившегося двух квартир в Омской области