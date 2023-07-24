https://ria.ru/20230724/delo-1886048568.html

СК возбудит дело из-за лишившегося квартир сироты в Омской области

СК возбудит дело из-за лишившегося квартир сироты в Омской области - РИА Новости, 24.07.2023

СК возбудит дело из-за лишившегося квартир сироты в Омской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публикации в СМИ информации о сироте, который лишился двух квартир в Омской... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T20:32

2023-07-24T20:32

2023-07-24T20:32

происшествия

омская область

россия

омск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 24 июн - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публикации в СМИ информации о сироте, который лишился двух квартир в Омской области, рассказали в пресс-службе регионального СУСК РФ. В публикациях ряда омских СМИ появилась информация о том, что сирота из Омской области в результате действий мошенников лишился двух квартир. Одна квартира была выделена ему по закону в Омске, а вторая, в селе Красноярка Омской области, досталась по наследству от пожилой пары, которая, заботились о сироте. Парень хотел продать обе жилплощади через знакомую, но в итоге лишился обеих квартир. "В СМИ размещена публикация, в которой сообщается, что в Омской области сирота в результате мошеннических действий лишился двух квартир, а также подвергся избиению со стороны сотрудников полиции. Кроме того, в публикации сообщается, что молодого человека незаконно поместили в психиатрическую больницу", - рассказали в пресс-службе. СК России по Омской области организовал проведение проверки по данной ситуации. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУСК Олегу Винникову возбудить уголовное дело и доложить о ходе его расследования.

https://ria.ru/20230724/komitet-1886045823.html

омская область

россия

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происшествия, омская область, россия, омск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)