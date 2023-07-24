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СК возбудит дело из-за лишившегося квартир сироты в Омской области - РИА Новости, 24.07.2023
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20:32 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/delo-1886048568.html
СК возбудит дело из-за лишившегося квартир сироты в Омской области
СК возбудит дело из-за лишившегося квартир сироты в Омской области - РИА Новости, 24.07.2023
СК возбудит дело из-за лишившегося квартир сироты в Омской области
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публикации в СМИ информации о сироте, который лишился двух квартир в Омской... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T20:32
2023-07-24T20:32
происшествия
омская область
россия
омск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 24 июн - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публикации в СМИ информации о сироте, который лишился двух квартир в Омской области, рассказали в пресс-службе регионального СУСК РФ. В публикациях ряда омских СМИ появилась информация о том, что сирота из Омской области в результате действий мошенников лишился двух квартир. Одна квартира была выделена ему по закону в Омске, а вторая, в селе Красноярка Омской области, досталась по наследству от пожилой пары, которая, заботились о сироте. Парень хотел продать обе жилплощади через знакомую, но в итоге лишился обеих квартир. "В СМИ размещена публикация, в которой сообщается, что в Омской области сирота в результате мошеннических действий лишился двух квартир, а также подвергся избиению со стороны сотрудников полиции. Кроме того, в публикации сообщается, что молодого человека незаконно поместили в психиатрическую больницу", - рассказали в пресс-службе. СК России по Омской области организовал проведение проверки по данной ситуации. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУСК Олегу Винникову возбудить уголовное дело и доложить о ходе его расследования.
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происшествия, омская область, россия, омск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Россия, Омск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудит дело из-за лишившегося квартир сироты в Омской области

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за сироты, лишившегося двух квартир в Омской области

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ОМСК, 24 июн - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публикации в СМИ информации о сироте, который лишился двух квартир в Омской области, рассказали в пресс-службе регионального СУСК РФ.
В публикациях ряда омских СМИ появилась информация о том, что сирота из Омской области в результате действий мошенников лишился двух квартир. Одна квартира была выделена ему по закону в Омске, а вторая, в селе Красноярка Омской области, досталась по наследству от пожилой пары, которая, заботились о сироте. Парень хотел продать обе жилплощади через знакомую, но в итоге лишился обеих квартир.
"В СМИ размещена публикация, в которой сообщается, что в Омской области сирота в результате мошеннических действий лишился двух квартир, а также подвергся избиению со стороны сотрудников полиции. Кроме того, в публикации сообщается, что молодого человека незаконно поместили в психиатрическую больницу", - рассказали в пресс-службе.
СК России по Омской области организовал проведение проверки по данной ситуации. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУСК Олегу Винникову возбудить уголовное дело и доложить о ходе его расследования.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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ПроисшествияОмская областьРоссияОмскАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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