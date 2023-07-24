Рейтинг@Mail.ru
Нижегородского журналиста избили при съемках на свалке - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/delo-1885991620.html
Нижегородского журналиста избили при съемках на свалке
Нижегородского журналиста избили при съемках на свалке - РИА Новости, 24.07.2023
Нижегородского журналиста избили при съемках на свалке
Оператора нижегородской телекомпании и эколога избили при съемках репортажа о нарушении норм экологии на свалке в Арзамасе - председатель Следственного комитета РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:34
2023-07-24T16:34
россия
происшествия
нижегородская область
арзамас
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Оператора нижегородской телекомпании и эколога избили при съемках репортажа о нарушении норм экологии на свалке в Арзамасе - председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по этому факту, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее местный телеканал "Кстати" показал сюжет о том, как во время съемок репортажа о нелегальной свалке "черные" мусорщики избили экозащитинка, девушку - представительницу собственника земли, которую заняла свалка, и телеоператора. В эфире одной из программ федерального телевидения демонстрировался сюжет, в котором сообщалось о том, что в Нижегородской области охранник избил телеоператора, экозащитника и активистку во время записи сюжета о нарушении норм экологии на местной свалке. "По данному факту в региональном следственном управлении проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием). Председатель СК поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах его расследования", - говорится в релизе Следственного комитета. Инцидентом, в результате которого оператор получил перелом носа, а эколог - ушибы лица и грудной клетки, заинтересовалась и государственная инспекция труда Нижегородской области: "Организовано взаимодействие с компетентными органами, устанавливаются обстоятельства происшествия".
https://ria.ru/20230705/milashina-1882472918.html
россия
нижегородская область
арзамас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, нижегородская область, арзамас, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Нижегородская область, Арзамас, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Нижегородского журналиста избили при съемках на свалке

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения нижегородского журналиста во время съемки

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Оператора нижегородской телекомпании и эколога избили при съемках репортажа о нарушении норм экологии на свалке в Арзамасе - председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по этому факту, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее местный телеканал "Кстати" показал сюжет о том, как во время съемок репортажа о нелегальной свалке "черные" мусорщики избили экозащитинка, девушку - представительницу собственника земли, которую заняла свалка, и телеоператора.
В эфире одной из программ федерального телевидения демонстрировался сюжет, в котором сообщалось о том, что в Нижегородской области охранник избил телеоператора, экозащитника и активистку во время записи сюжета о нарушении норм экологии на местной свалке.
"По данному факту в региональном следственном управлении проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием). Председатель СК поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах его расследования", - говорится в релизе Следственного комитета.
Инцидентом, в результате которого оператор получил перелом носа, а эколог - ушибы лица и грудной клетки, заинтересовалась и государственная инспекция труда Нижегородской области: "Организовано взаимодействие с компетентными органами, устанавливаются обстоятельства происшествия".
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Бастрыкину доложили о возбуждении дела о нападении на Немова и Милашину
5 июля, 22:08
 
РоссияПроисшествияНижегородская областьАрзамасАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала