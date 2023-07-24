Нижегородского журналиста избили при съемках на свалке
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения нижегородского журналиста во время съемки
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Оператора нижегородской телекомпании и эколога избили при съемках репортажа о нарушении норм экологии на свалке в Арзамасе - председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по этому факту, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее местный телеканал "Кстати" показал сюжет о том, как во время съемок репортажа о нелегальной свалке "черные" мусорщики избили экозащитинка, девушку - представительницу собственника земли, которую заняла свалка, и телеоператора.
В эфире одной из программ федерального телевидения демонстрировался сюжет, в котором сообщалось о том, что в Нижегородской области охранник избил телеоператора, экозащитника и активистку во время записи сюжета о нарушении норм экологии на местной свалке.
"По данному факту в региональном следственном управлении проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием). Председатель СК поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах его расследования", - говорится в релизе Следственного комитета.
Инцидентом, в результате которого оператор получил перелом носа, а эколог - ушибы лица и грудной клетки, заинтересовалась и государственная инспекция труда Нижегородской области: "Организовано взаимодействие с компетентными органами, устанавливаются обстоятельства происшествия".