https://ria.ru/20230724/delo-1885991620.html

Нижегородского журналиста избили при съемках на свалке

Нижегородского журналиста избили при съемках на свалке - РИА Новости, 24.07.2023

Нижегородского журналиста избили при съемках на свалке

Оператора нижегородской телекомпании и эколога избили при съемках репортажа о нарушении норм экологии на свалке в Арзамасе - председатель Следственного комитета РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T16:34

2023-07-24T16:34

2023-07-24T16:34

россия

происшествия

нижегородская область

арзамас

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Оператора нижегородской телекомпании и эколога избили при съемках репортажа о нарушении норм экологии на свалке в Арзамасе - председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по этому факту, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее местный телеканал "Кстати" показал сюжет о том, как во время съемок репортажа о нелегальной свалке "черные" мусорщики избили экозащитинка, девушку - представительницу собственника земли, которую заняла свалка, и телеоператора. В эфире одной из программ федерального телевидения демонстрировался сюжет, в котором сообщалось о том, что в Нижегородской области охранник избил телеоператора, экозащитника и активистку во время записи сюжета о нарушении норм экологии на местной свалке. "По данному факту в региональном следственном управлении проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием). Председатель СК поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах его расследования", - говорится в релизе Следственного комитета. Инцидентом, в результате которого оператор получил перелом носа, а эколог - ушибы лица и грудной клетки, заинтересовалась и государственная инспекция труда Нижегородской области: "Организовано взаимодействие с компетентными органами, устанавливаются обстоятельства происшествия".

https://ria.ru/20230705/milashina-1882472918.html

россия

нижегородская область

арзамас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, нижегородская область, арзамас, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)