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В Киргизии введут режим чрезвычайной ситуации в энергетике - РИА Новости, 24.07.2023
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15:53 24.07.2023 (обновлено: 16:11 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/chs-1885977894.html
В Киргизии введут режим чрезвычайной ситуации в энергетике
В Киргизии введут режим чрезвычайной ситуации в энергетике - РИА Новости, 24.07.2023
В Киргизии введут режим чрезвычайной ситуации в энергетике
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о введении с 1 августа режима чрезвычайной ситуации в энергетической области республики, сообщили журналистам в... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T15:53
2023-07-24T16:11
киргизия
садыр жапаров
в мире
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БИШКЕК, 24 июл - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о введении с 1 августа режима чрезвычайной ситуации в энергетической области республики, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы государства."В целях принятия экстренных мер по выводу Кыргызской Республики из энергетического кризиса, связанного с климатическими вызовами, низким уровнем притока воды в бассейне реки Нарын, нехваткой генерирующих мощностей в условиях стремительно опережающего роста энергопотребления, постановляется: объявить с 1 августа 2023 года режим чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли Кыргызской Республики со сроком действия до 31 декабря 2026 года", - цитирует указ президента его пресс-служба.Согласно документу, министерству энергетики Киргизии предоставляется право определения и выделения земельных участков, пригодных для использования возобновляемых источников энергии, с последующей их передачей фонду зеленой энергетики. Также министр энергетики теперь сможет координировать деятельность заместителей министров сельского хозяйства, природных ресурсов, экологии и технического надзора, курирующих вопросы земельного и водного фонда, недропользования, директоров Института водных проблем и гидроэнергетики Национальной академии наук, государственного учреждения "Кадастр", госпредприятия "Кыргызгеология" и глав местных государственных администраций в части реализации проектов в сфере энергетики."Государственным предприятиям, акционерным обществам с государственной долей участия и их дочерним обществам в энергетической отрасли разрешить закупать товары, работы и услуги методом из одного источника в рамках реализации мероприятий, связанных с введением указанного режима чрезвычайной ситуации", - также говорится в указе.
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киргизия, садыр жапаров, в мире
Киргизия, Садыр Жапаров, В мире
В Киргизии введут режим чрезвычайной ситуации в энергетике

Президент Киргизии Жапаров подписал указ о введении режима ЧС в энергетике с 1 августа

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БИШКЕК, 24 июл - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о введении с 1 августа режима чрезвычайной ситуации в энергетической области республики, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы государства.
"В целях принятия экстренных мер по выводу Кыргызской Республики из энергетического кризиса, связанного с климатическими вызовами, низким уровнем притока воды в бассейне реки Нарын, нехваткой генерирующих мощностей в условиях стремительно опережающего роста энергопотребления, постановляется: объявить с 1 августа 2023 года режим чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли Кыргызской Республики со сроком действия до 31 декабря 2026 года", - цитирует указ президента его пресс-служба.
Согласно документу, министерству энергетики Киргизии предоставляется право определения и выделения земельных участков, пригодных для использования возобновляемых источников энергии, с последующей их передачей фонду зеленой энергетики. Также министр энергетики теперь сможет координировать деятельность заместителей министров сельского хозяйства, природных ресурсов, экологии и технического надзора, курирующих вопросы земельного и водного фонда, недропользования, директоров Института водных проблем и гидроэнергетики Национальной академии наук, государственного учреждения "Кадастр", госпредприятия "Кыргызгеология" и глав местных государственных администраций в части реализации проектов в сфере энергетики.
"Государственным предприятиям, акционерным обществам с государственной долей участия и их дочерним обществам в энергетической отрасли разрешить закупать товары, работы и услуги методом из одного источника в рамках реализации мероприятий, связанных с введением указанного режима чрезвычайной ситуации", - также говорится в указе.
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