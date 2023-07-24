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Доходы бюджета Волгоградской области выросли на девять процентов за полгода - РИА Новости, 24.07.2023
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Волгоградская область
 
12:21 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/byudzhet-1885930878.html
Доходы бюджета Волгоградской области выросли на девять процентов за полгода
Доходы бюджета Волгоградской области выросли на девять процентов за полгода - РИА Новости, 24.07.2023
Доходы бюджета Волгоградской области выросли на девять процентов за полгода
Доходы бюджета Волгоградской области за 6 месяцев 2023 года выросли практически до 90 миллиардов рублей, что больше на 9% по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T12:21
2023-07-24T12:21
волгоградская область
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 24 июл – РИА Новости. Доходы бюджета Волгоградской области за 6 месяцев 2023 года выросли практически до 90 миллиардов рублей, что больше на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По информации администрации области, в первом полугодии 2023 года показатели Волгоградской области показывают прирост объемов и индекса производства в различных секторах экономики. Отмечается, что за этот период удвоились объемы инвестиций по сравнению с показателями прошлого года. "Доходы консолидированного бюджета Волгоградской области по итогам 6 месяцев текущего года составили 89,9 миллиарда рублей, что на 9,1% больше аналогичного периода 2022 года", - цитирует в сообщении администрация слова Бочарова во время совещания. Отмечается, что губернатор поставил задачи главам районов и городов области по разработке планов стратегического развития своих территорий до 2034 года и предоставить их к ноябрю, завершить реализацию запланированных на 2023 года проектов, провести конкурсные процедуры по объектам на следующий год.
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андрей бочаров
Волгоградская область, Андрей Бочаров
Доходы бюджета Волгоградской области выросли на девять процентов за полгода

Бочаров: доходы бюджета Волгоградской области выросли на девять процентов за полгода

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВолгоград
Волгоград - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Волгоград. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 24 июл – РИА Новости. Доходы бюджета Волгоградской области за 6 месяцев 2023 года выросли практически до 90 миллиардов рублей, что больше на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
По информации администрации области, в первом полугодии 2023 года показатели Волгоградской области показывают прирост объемов и индекса производства в различных секторах экономики. Отмечается, что за этот период удвоились объемы инвестиций по сравнению с показателями прошлого года.
«
"Доходы консолидированного бюджета Волгоградской области по итогам 6 месяцев текущего года составили 89,9 миллиарда рублей, что на 9,1% больше аналогичного периода 2022 года", - цитирует в сообщении администрация слова Бочарова во время совещания.
Отмечается, что губернатор поставил задачи главам районов и городов области по разработке планов стратегического развития своих территорий до 2034 года и предоставить их к ноябрю, завершить реализацию запланированных на 2023 года проектов, провести конкурсные процедуры по объектам на следующий год.
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