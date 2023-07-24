https://ria.ru/20230724/byudzhet-1885930878.html

Доходы бюджета Волгоградской области выросли на девять процентов за полгода

Доходы бюджета Волгоградской области выросли на девять процентов за полгода - РИА Новости, 24.07.2023

Доходы бюджета Волгоградской области выросли на девять процентов за полгода

Доходы бюджета Волгоградской области за 6 месяцев 2023 года выросли практически до 90 миллиардов рублей, что больше на 9% по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T12:21

2023-07-24T12:21

2023-07-24T12:21

волгоградская область

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 24 июл – РИА Новости. Доходы бюджета Волгоградской области за 6 месяцев 2023 года выросли практически до 90 миллиардов рублей, что больше на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По информации администрации области, в первом полугодии 2023 года показатели Волгоградской области показывают прирост объемов и индекса производства в различных секторах экономики. Отмечается, что за этот период удвоились объемы инвестиций по сравнению с показателями прошлого года. "Доходы консолидированного бюджета Волгоградской области по итогам 6 месяцев текущего года составили 89,9 миллиарда рублей, что на 9,1% больше аналогичного периода 2022 года", - цитирует в сообщении администрация слова Бочарова во время совещания. Отмечается, что губернатор поставил задачи главам районов и городов области по разработке планов стратегического развития своих территорий до 2034 года и предоставить их к ноябрю, завершить реализацию запланированных на 2023 года проектов, провести конкурсные процедуры по объектам на следующий год.

https://ria.ru/20230719/volgograd-1885087555.html

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андрей бочаров