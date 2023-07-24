https://ria.ru/20230724/bloger-1886021080.html
Прокуратура обжаловала отказ суда перевести Лерчек под домашний арест
Прокуратура обжаловала отказ суда перевести Лерчек под домашний арест - РИА Новости, 24.07.2023
Прокуратура обжаловала отказ суда перевести Лерчек под домашний арест
Московская прокуратура обжаловала отказ суда переводить Валерию Чекалину - известного блогера под псевдонимом Лерчек - под домашний арест, сообщается в... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T17:58
2023-07-24T17:58
2023-07-24T18:47
валерия чекалина
происшествия
москва
шоубиз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885528776_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_b6949625cf4f85b281abb6c9ac5afd1f.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Московская прокуратура обжаловала отказ суда переводить Валерию Чекалину - известного блогера под псевдонимом Лерчек - под домашний арест, сообщается в Telegram-канале ведомства.На Чекалину и ее супруга заведены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей ввиду неправомерного использования упрощенной системы налогообложения, второе - отмывания денег в особо крупном размере. Неделю назад суд отказался переводить под домашний арест Артема Чекалина, а затем и его жену."Прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на постановление Пресненского районного суда об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении Валерии Чекалиной меры пресечения в виде запрета определенных действий на домашний арест", - говорится в сообщении.Сторона обвинения считает, что материал следует направить на новое судебное рассмотрение.
https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885528776_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5959ad31be0e59ccfb5a4ae4af0bef5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерия чекалина, происшествия, москва
Валерия Чекалина, Происшествия, Москва, Шоубиз
Прокуратура обжаловала отказ суда перевести Лерчек под домашний арест
Прокуратура обжаловала отказ суда перевести блогера Лерчек под домашний арест