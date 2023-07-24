https://ria.ru/20230724/bloger-1886021080.html

Прокуратура обжаловала отказ суда перевести Лерчек под домашний арест

Прокуратура обжаловала отказ суда перевести Лерчек под домашний арест - РИА Новости, 24.07.2023

Прокуратура обжаловала отказ суда перевести Лерчек под домашний арест

Московская прокуратура обжаловала отказ суда переводить Валерию Чекалину - известного блогера под псевдонимом Лерчек - под домашний арест, сообщается в... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T17:58

2023-07-24T17:58

2023-07-24T18:47

валерия чекалина

происшествия

москва

шоубиз

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Московская прокуратура обжаловала отказ суда переводить Валерию Чекалину - известного блогера под псевдонимом Лерчек - под домашний арест, сообщается в Telegram-канале ведомства.На Чекалину и ее супруга заведены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей ввиду неправомерного использования упрощенной системы налогообложения, второе - отмывания денег в особо крупном размере. Неделю назад суд отказался переводить под домашний арест Артема Чекалина, а затем и его жену."Прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на постановление Пресненского районного суда об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении Валерии Чекалиной меры пресечения в виде запрета определенных действий на домашний арест", - говорится в сообщении.Сторона обвинения считает, что материал следует направить на новое судебное рассмотрение.

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валерия чекалина, происшествия, москва