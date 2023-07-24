https://ria.ru/20230724/blagoustroystvo-1886001613.html
Ямальский проект благоустройства стал победителем всероссийского конкурса
Ямальский проект благоустройства стал победителем всероссийского конкурса - РИА Новости, 24.07.2023
Ямальский проект благоустройства стал победителем всероссийского конкурса
Молодежный парк в Губкинском на Ямале стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T17:14
2023-07-24T17:14
2023-07-24T17:14
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
владивосток
марат хуснуллин
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САЛЕХАРД, 24 июл - РИА Новости. Молодежный парк в Губкинском на Ямале стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщила пресс-служба губернатора региона. "Итоги конкурса подвели во Владивостоке на форуме малых городов и исторических поселений "Малые города: опора большой страны", — говорится в сообщении. Парк в Губинском вошел в число лучших среди малых городов с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек. Победителей определила комиссия, которую возглавляет заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Всего определено 145 проектов-победителей, которые будут реализованы в 2024-2025 годах. "Победа в федеральном конкурсе — высокая награда для специалистов Ямала и дополнительная финансовая поддержка. Работы в парке начнутся в следующем году", — приводятся в сообщении слова начальника отдела благоустройства департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Руслана Чайникова. Парк Молодежный в Губкинском станет центральным общественным пространством в отдаленном микрорайоне Пурпе. Сквер будет сочетать элементы историко-этнографической территории и пространства для разнообразного досуга круглый год, отмечает пресс-служба. Особенность проекта — сказочная тематика: территория разделена на зоны, каждая из которых имеет свое уникальное название и облик, отсылающий к используемому образу. Также большое внимание уделено молодежной инфраструктуре, элементам национальной идентичности северных народов и мотивам покорения Севера. В парке будут созданы различные зоны отдыха и развлечений, площадки для активного отдыха, новые игровые зоны для детей и подростков, зоны для выставок и культурных мероприятий, а также тропинки для прогулок и катания на велосипедах, самокатах и роликовых коньках. Также предлагается использовать мультимедийные и интерактивные элементы, уточняют власти.
https://ria.ru/20230712/doma-1883801615.html
https://ria.ru/20230630/kochevniki-1881511156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, владивосток, марат хуснуллин
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Владивосток, Марат Хуснуллин
САЛЕХАРД, 24 июл - РИА Новости. Молодежный парк в Губкинском на Ямале стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщила пресс-служба губернатора региона.
"Итоги конкурса подвели во Владивостоке
на форуме малых городов и исторических поселений "Малые города: опора большой страны", — говорится в сообщении.
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Парк в Губинском вошел в число лучших среди малых городов с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек. Победителей определила комиссия, которую возглавляет заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
. Всего определено 145 проектов-победителей, которые будут реализованы в 2024-2025 годах.
"Победа в федеральном конкурсе — высокая награда для специалистов Ямала и дополнительная финансовая поддержка. Работы в парке начнутся в следующем году", — приводятся в сообщении слова начальника отдела благоустройства департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Руслана Чайникова.
Парк Молодежный в Губкинском станет центральным общественным пространством в отдаленном микрорайоне Пурпе. Сквер будет сочетать элементы историко-этнографической территории и пространства для разнообразного досуга круглый год, отмечает пресс-служба.
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Особенность проекта — сказочная тематика: территория разделена на зоны, каждая из которых имеет свое уникальное название и облик, отсылающий к используемому образу. Также большое внимание уделено молодежной инфраструктуре, элементам национальной идентичности северных народов и мотивам покорения Севера.
В парке будут созданы различные зоны отдыха и развлечений, площадки для активного отдыха, новые игровые зоны для детей и подростков, зоны для выставок и культурных мероприятий, а также тропинки для прогулок и катания на велосипедах, самокатах и роликовых коньках. Также предлагается использовать мультимедийные и интерактивные элементы, уточняют власти.