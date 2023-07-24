https://ria.ru/20230724/biznes-1885944797.html

В Калужской области растет число субъектов малого и среднего бизнеса

В Калужской области растет число субъектов малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 24.07.2023

В Калужской области растет число субъектов малого и среднего бизнеса

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в Калужской области растет благодаря создаваемой правительством региона комфортной среде для ведения... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T13:20

2023-07-24T13:20

2023-07-24T13:20

калужская область

владислав шапша

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КАЛУГА, 24 июл – РИА Новости. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в Калужской области растет благодаря создаваемой правительством региона комфортной среде для ведения бизнеса, сообщил губернатор Владислав Шапша. По данным пресс-службы правительства Калужской области, в понедельник в режиме видеоконференции губернатор региона Владислав Шапша провел заседание областного правительства, на котором обсудили состояние предпринимательской активности субъектов малого бизнеса в регионе. "Предваряя обсуждение, Владислав Шапша отметил, что в Калужской области работает почти 41 тысяча субъектов малого и среднего бизнеса. Стабильно растет число самозанятых граждан. Оно превысило 53 тысячи человек. Таким образом, общее число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионе выросло", - говорится в сообщении. Владислав Шапша подчеркнул, что правительство региона создает все условия для улучшения бизнес-климата. "Мы создаем комфортную среду для ведения бизнеса, защищаем интересы предпринимателей, помогаем решить их финансовые, производственные, кадровые вопросы, делаем все необходимое, чтобы сохранить устойчивость в этом важном секторе экономики. Для малого бизнеса выстроена широкая система мер поддержки", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, предпринимателям доступны субсидии, займы, гранты, льготы, гарантии - они направлены в те сферы деятельности, которые обеспечивают технологический суверенитет страны, стимулируют внутренний спрос, поддерживают вопросы реальных доходов населения, отметил губернатор. Глава региона также подчеркнул, что развитию предпринимательства способствует сотрудничество с федеральными министерствами, институтами развития, государственными корпорациями. Это взаимодействие позволяет предприятиям Калужской области активнее участвовать в импортозамещении, создании новых продуктов, технологий в реализации крупных проектов. В ходе обсуждения вопроса с докладом выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калужской области Андрей Колпаков. Он отметил, в частности, что малый и средний бизнес в регионе при поддержке органов власти "успешно справляется с вызовами, адаптируется к новым условиям ведения предпринимательской деятельности, с тенденциями к развитию". "Хорошо, что бизнес-климат меняется в положительную сторону. В этом году на встрече, приуроченной ко Дню российского предпринимательства, президент Владимир Путин объявил "Пятилетие предпринимательского созидательного труда". Это то, чем мы должны заниматься – создавать условия для того, чтобы люди могли себя проявить и чувствовать себя достаточно комфортно", – резюмировал глава региона.

https://ria.ru/20230721/farmatsevtika-1885455724.html

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владислав шапша