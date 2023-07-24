https://ria.ru/20230724/biznes-1885605526.html

Ефимов: бизнес освободили от обеспечительных платежей на 144 млн рублей

Ефимов: бизнес освободили от обеспечительных платежей на 144 млн рублей - РИА Новости, 24.07.2023

Ефимов: бизнес освободили от обеспечительных платежей на 144 млн рублей

Москва отменила обеспечительные выплаты на сумму более 144 миллионов рублей для 117 предпринимателей с марта прошлого года, сообщил заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T09:10

2023-07-24T09:10

2023-07-24T09:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Москва отменила обеспечительные выплаты на сумму более 144 миллионов рублей для 117 предпринимателей с марта прошлого года, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В случае продления аренды городских нежилых помещений с 2019 года предприниматели обязаны внести предоплату за крайние 5 месяцев действия договора - обеспечительный платеж. Благодаря таким мерам минимизируются риски, если представители бизнес-структур отличаются недобросовестным поведением.По словам Ефимова, для поддержки бизнеса в марте минувшего года столица предоставила возможность для добросовестных арендаторов освободиться от внесения обеспечительного платежа."С того момента мерой воспользовались 117 предпринимателей, которые занимают 247 городских помещений общей площадью 43,6 тысячи квадратных метров. Сумма отмененных платежей составила 144,3 миллиона рублей", – сказал вице-мэр Москвы, слова которого приводит пресс-служба комплекса экономполитики столицы.Если предприниматели исполняли свои арендные обязательства добропорядочно и в течение года использовали помещения города без задолженностей до времени подачи запроса на продление договора на новый срок, то обеспечительный платеж для них отменяется. Благодаря такой поддержке арендаторы могут направить деньги на развитие бизнеса и существенно снизить финансовую нагрузку своей компании. Бизнесмены используют столичные помещения для организации офисов, медицинских учреждений, аптек, салонов красоты и парикмахерских, магазинов и прочих объектов."За 6 месяцев 2023 года город освободил от обеспечительных платежей арендаторов девятнадцать объектов недвижимости общей площадью 6 тысяч квадратных метров. Их объем составил 14,5 миллиона рублей", – заявил глава московского департамента городского имущества Максим Гаман.Что продлить аренду нежилых помещений, следует обращаться за госуслугой "Выдача дополнительного соглашения о внесении изменений в договор аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности города Москвы, за исключением земельных участков и объектов жилищного фонда". Услугой можно воспользоваться онлайн на сайте московской мэрии. Пункт об уплате обеспечительного платежа не включается в договор в случае его отмены.

https://ria.ru/20230719/zaymy-1884943923.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва