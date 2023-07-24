https://ria.ru/20230724/bespilotniki-1885957430.html
ВС России поразили за сутки 35 украинских беспилотников
ВС России поразили за сутки 35 украинских беспилотников - РИА Новости, 24.07.2023
ВС России поразили за сутки 35 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за сутки перехватили снаряд РСЗО HIMARS и уничтожили 35 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщили... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T14:10
2023-07-24T14:10
2023-07-24T14:14
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки перехватили снаряд РСЗО HIMARS и уничтожили 35 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщили в сводке Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, по данным военного ведомства, уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Коломыйчиха, Куземовка, Тополевка, Кременная, Ковалевка Луганской народной республики, Березовое, Белогоровка Донецкой народной республики, Зеленый Гай, Пятихатки Запорожской области, Новая Каховка и Саги Херсонской области", - говорится в сводке министерства.Всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 457 самолетов, 243 вертолета и 5236 беспилотных летательных аппаратов.
https://ria.ru/20230724/poteri-1885956717.html
луганская народная республика
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, херсонская область , донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВС России поразили за сутки 35 украинских беспилотников
ВС России поразили за сутки в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 35 беспилотников