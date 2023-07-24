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Глава МВД Белоруссии встретился с бойцами ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 24.07.2023
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21:14 24.07.2023 (обновлено: 21:33 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/belorussiya-1886052807.html
Глава МВД Белоруссии встретился с бойцами ЧВК "Вагнер"
Глава МВД Белоруссии встретился с бойцами ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 24.07.2023
Глава МВД Белоруссии встретился с бойцами ЧВК "Вагнер"
Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков встретился с представителями группы "Вагнер", обсудил обучение белорусских спецподразделений ее инструкторами, выработан план РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T21:14
2023-07-24T21:33
мвд белоруссии
иван кубраков
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 24 июл - РИА Новости. Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков встретился с представителями группы "Вагнер", обсудил обучение белорусских спецподразделений ее инструкторами, выработан план сотрудничества, сообщила пресс-служба министерства."В учебном центре внутренних войск МВД состоялась встреча министра внутренних дел Ивана Кубракова с представителями ЧВК "Вагнер". В мероприятии также приняли участие руководители и сотрудники спецподразделений ведомства", - говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале министерства.Отмечается, что "на повестку дня были вынесены вопросы взаимодействия с частной военной компанией и обучения наших бойцов ее инструкторами"."Стороны выработали четкий план действий, обменялись мнениями об использовании некоторых видов оснащения", - отметили в пресс-службе.По данным пресс-службы, министр отметил, что ввиду непростой ситуации у границ республики особенно важно быть подготовленными к ответу на возможные вызовы и угрозы. По словам министра, практический опыт представителей группы, который уже перенимают белорусские бойцы, имеет огромное значение.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что группе "Вагнер" предложили разместиться в бывших "военных городках" в Белоруссии, в частности под Осиповичами. Здесь на территории бывшей воинской части в деревне Цель был разбит палаточный лагерь.Белорусское военное ведомство сообщало в четверг, что белорусские военные в течение недели вместе с бойцами "Вагнера" отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский" на юго-западе Белоруссии. До этого в июле в министерстве информировали, что бойцы "Вагнера" выступили инструкторами на занятиях подразделениями территориальной обороны Белоруссии недалеко от города Осиповичи Могилевской области. Минобороны Белоруссии также заявило, что выработало с группой "Вагнер" четкий алгоритм передачи боевого опыта белорусских военнослужащим.
https://ria.ru/20230722/kompaniya-1885669981.html
https://ria.ru/20230723/vagner-1885783266.html
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мвд белоруссии, иван кубраков, в мире, белоруссия, александр лукашенко
МВД Белоруссии, Иван Кубраков, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Глава МВД Белоруссии встретился с бойцами ЧВК "Вагнер"

Глава МВД Белоруссии Кубраков встретился с бойцами "Вагнер", чтобы обсудить сотрудничество

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел Белоруссии, генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков
Министр внутренних дел Белоруссии, генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / БелТА
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Министр внутренних дел Белоруссии, генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков. Архивное фото
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МИНСК, 24 июл - РИА Новости. Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков встретился с представителями группы "Вагнер", обсудил обучение белорусских спецподразделений ее инструкторами, выработан план сотрудничества, сообщила пресс-служба министерства.
"В учебном центре внутренних войск МВД состоялась встреча министра внутренних дел Ивана Кубракова с представителями ЧВК "Вагнер". В мероприятии также приняли участие руководители и сотрудники спецподразделений ведомства", - говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале министерства.
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Отмечается, что "на повестку дня были вынесены вопросы взаимодействия с частной военной компанией и обучения наших бойцов ее инструкторами".
"Стороны выработали четкий план действий, обменялись мнениями об использовании некоторых видов оснащения", - отметили в пресс-службе.
По данным пресс-службы, министр отметил, что ввиду непростой ситуации у границ республики особенно важно быть подготовленными к ответу на возможные вызовы и угрозы. По словам министра, практический опыт представителей группы, который уже перенимают белорусские бойцы, имеет огромное значение.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что группе "Вагнер" предложили разместиться в бывших "военных городках" в Белоруссии, в частности под Осиповичами. Здесь на территории бывшей воинской части в деревне Цель был разбит палаточный лагерь.
Белорусское военное ведомство сообщало в четверг, что белорусские военные в течение недели вместе с бойцами "Вагнера" отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский" на юго-западе Белоруссии. До этого в июле в министерстве информировали, что бойцы "Вагнера" выступили инструкторами на занятиях подразделениями территориальной обороны Белоруссии недалеко от города Осиповичи Могилевской области. Минобороны Белоруссии также заявило, что выработало с группой "Вагнер" четкий алгоритм передачи боевого опыта белорусских военнослужащим.
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