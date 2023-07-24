https://ria.ru/20230724/belorussiya-1886052807.html

Глава МВД Белоруссии встретился с бойцами ЧВК "Вагнер"

Глава МВД Белоруссии встретился с бойцами ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 24.07.2023

Глава МВД Белоруссии встретился с бойцами ЧВК "Вагнер"

Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков встретился с представителями группы "Вагнер", обсудил обучение белорусских спецподразделений ее инструкторами, выработан план РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T21:14

2023-07-24T21:14

2023-07-24T21:33

мвд белоруссии

иван кубраков

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 24 июл - РИА Новости. Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков встретился с представителями группы "Вагнер", обсудил обучение белорусских спецподразделений ее инструкторами, выработан план сотрудничества, сообщила пресс-служба министерства."В учебном центре внутренних войск МВД состоялась встреча министра внутренних дел Ивана Кубракова с представителями ЧВК "Вагнер". В мероприятии также приняли участие руководители и сотрудники спецподразделений ведомства", - говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале министерства.Отмечается, что "на повестку дня были вынесены вопросы взаимодействия с частной военной компанией и обучения наших бойцов ее инструкторами"."Стороны выработали четкий план действий, обменялись мнениями об использовании некоторых видов оснащения", - отметили в пресс-службе.По данным пресс-службы, министр отметил, что ввиду непростой ситуации у границ республики особенно важно быть подготовленными к ответу на возможные вызовы и угрозы. По словам министра, практический опыт представителей группы, который уже перенимают белорусские бойцы, имеет огромное значение.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что группе "Вагнер" предложили разместиться в бывших "военных городках" в Белоруссии, в частности под Осиповичами. Здесь на территории бывшей воинской части в деревне Цель был разбит палаточный лагерь.Белорусское военное ведомство сообщало в четверг, что белорусские военные в течение недели вместе с бойцами "Вагнера" отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский" на юго-западе Белоруссии. До этого в июле в министерстве информировали, что бойцы "Вагнера" выступили инструкторами на занятиях подразделениями территориальной обороны Белоруссии недалеко от города Осиповичи Могилевской области. Минобороны Белоруссии также заявило, что выработало с группой "Вагнер" четкий алгоритм передачи боевого опыта белорусских военнослужащим.

https://ria.ru/20230722/kompaniya-1885669981.html

https://ria.ru/20230723/vagner-1885783266.html

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мвд белоруссии, иван кубраков, в мире, белоруссия, александр лукашенко