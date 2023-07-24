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Недорого, красиво и десять тысяч озер: чем удивит отдых в Белоруссии

Недорого, красиво и десять тысяч озер: чем удивит отдых в Белоруссии - РИА Новости, 24.07.2023

Недорого, красиво и десять тысяч озер: чем удивит отдых в Белоруссии

На смотровую площадку ведет винтовая лестница — виды потрясающие. Вокруг — зелень и ярко-синие водоемы, в которых отражается небо. В Белоруссии одиннадцать... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T08:00

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Светлана Баева. На смотровую площадку ведет винтовая лестница — виды потрясающие. Вокруг — зелень и ярко-синие водоемы, в которых отражается небо. В Белоруссии одиннадцать тысяч озер, более 20 тысяч рек и 153 водохранилища. Гостиницы — разные, есть и модные глэмпинги. Цены иногда ниже российских. Об отдыхе на природе в соседней республике — в материале РИА Новости.На берегу"Советуем посетить Нарочь в Минской области — это самое большое озеро страны. Возле него огромное количество кемпингов, детских лагерей, гостиниц и агроусадеб, — говорит директор представительства "Алеан" в Республике Беларусь Елизавета Тайникова. — Можно совместить пляжный и санаторно-курортный отдых с познавательными экскурсиями по национальному парку".Любителям активного отдыха она рекомендует присмотреться к глэмпингам на берегу Минского моря — Заславского водохранилища. Там и скалодром, и катание на сапбордах, и яхтинг. Здесь организуют праздники (дни рождения, свадьбы), квесты и корпоративные тимбилдинги.Кружево озерПогружение в природу — в национальном парке "Браславские озера", недалеко от границ с Литвой и Латвией. Целое кружево водоемов, разделенное лесами на холмах. "Браславские озера меня поразили еще несколько лет назад, по пути на мотоцикле из Латвии, — рассказывает туристка Яна Бушуева. — Спустя несколько лет вернулась".По ее словам, найти размещение было непросто, но удалось поселиться в частном доме с видом на озеро, побродить по болотам, чувствуя, как пружинит почва под ногами. Отдельное удовольствие — выпить кофе на берегу Дривяты в кафе на обустроенном пляже.Одно из самых красивых мест района — гора Маяк. Стоит подняться на небольшую башню, чтобы увидеть красоту озер с высоты. Всего их в регионе более тридцати — это одна из крупнейших групп не только в Витебской области, но и во всей Белоруссии.Места есть, билеты проданыКак рассказывает Елизавета Тайникова, мест размещения становится все больше. "В Браславском регионе каждый год появляются новые объекты, предлагающие услуги проживания, питания, экскурсионного обслуживания. С прокатом лодок, байдарок, велосипедов, в зимнюю пору — санок и лыж, — перечисляет эксперт. — Многие туристы предпочитают отдых в палатке, но все чаще пользуются спросом комфортные варианты размещения".Это парк-отели (Braslav Lakes, "Три медведя"), экоотели (Green Village), базы отдыха ("Леошки", "Золово", Vi val), глэмпинги (Nomad Houses) и агроусадьбы ("Волосово", "Приозерная 48").Есть на Браславских озерах и глэмпинги с банными комплексами, деревянными купелями, зонами для мангала, разведения костра, пирсами с беседками. Гостям доступны лодки, катамараны, велосипеды, принадлежности для рыбалки. По словам Тайниковой, сейчас выбор большой. Но иногда бронировать отель или коттедж все же стоит заранее. Например, в последние выходные июля пройдет музыкальный фестиваль Viva Braslav 2023. Практически все билеты проданы.Здесь спасли зубровБеловежская пуща — один из крупнейших лесов равнинной Европы, сохранившийся в относительно хорошем состоянии. Именно тут удалось восстановить популяцию зубров. Последнее дикое животное убили в 1919-м, а с середины прошлого века началось возрождение. Рогатых гигантов выпустили в Беловежскую пущу."Но если хочется тусовки и "движа", будет неинтересно, — предупреждает начальник отдела въездного туризма "Ваш отдых" из Бреста Юлия Хавронич. — Каникулы в пуще скорее рассчитаны на семьи, на людей, которым важна тишина, единение с природой".Это, например, прогулки по экотропам, катание на велосипеде. Есть автобусные экскурсии. На личном транспорте в заповедник нельзя.Далеко в лес не заходить"Территория включает в себя несколько зон. Заповедная — самое сердце Беловежской пущи, туда не проложены туристические тропы, — объясняет Юлия Хавронич. — Есть открытые зоны. Чтобы посетить какой-либо маршрут, нужно его оплатить, потом вам предоставят карту — и можно отправиться пешком по экотропе или на велосипеде".Местные жители, лесники и сотрудники рекомендуют не заходить слишком далеко в лес — много диких животных.Юлия Хавронич уточняет: помимо зубров, можно увидеть европейского благородного оленя, косулю, здесь много диких кабанов, есть барсуки, лисы. На территории нацпарка живет и краснокнижная рысь, но она выбирает очень тихие, глухие места, так что встретить ее почти невозможно. Волки также держатся подальше от туристических маршрутов.К леснику или на фермуХотя Беловежская пуща — нацпарк, есть выбор, где остановиться. Например, в туристическом комплексе "Жарковщина" на территории самого заповедника. Это новая гостиница, Дом графа Тышкевича, гостевые комнаты лесничества, отель "Войтов мост" и эколого-просветительский центр."Также и на территории, и рядом большое количество частных усадеб", — добавляет Юлия Хавронич.В Белоруссии очень популярен такой вид отдыха. Туристы приезжают на неделю или на выходные, чаще всего семьей — посмотреть на дикую природу и вместе с тем на сельскую жизнь.Другая планета в соседней республикеБелорусские болота — особый мир. "Красивейший пейзаж, очень редкое сочетание: залитые водой сфагновые мхи с торчащими соснами в форме бонсай, множество озер, из которых можно пить воду, острова с реликтовым лесом" — так описывают Ельню в туристическом проекте YelnyaTrip.com.Эта природная локация на севере страны — самое известное болото Белоруссии площадью 250 квадратных километров."Если подключить фантазию, можно представить себя на другой планете. Особенно если оказаться на болоте ночью или в тумане на рассвете", — объясняют исследователи Ельни.Помогаем природе и спим в гамакеМожно пройти по экотропе — деревянному настилу, который уходит на полтора километра вглубь. Маршрут хорош для самостоятельного посещения. Если взять местного экскурсовода, то он расскажет больше, чем написано на инфостендах. При желании — помочь активистам: например, убрать мусор.А можно пойти с гидом. "Даже однодневные вылазки подразумевают небольшое испытание. Двухдневные с ночевкой мы называем хард-трипами. Потому что поход на 12-15 километров в одну сторону с рюкзаком — это не только про физическую выносливость, но и про настройку разума", — говорят в YelnyaTrip.com. Если речь не об экотропе, самостоятельно на болото лучше не ходить, предупреждают исследователи Ельни.С ночевкой интересно. Например, предлагают не "душную" палатку, а гамак: "Это лучший подарок для утомленного долгим переходом тела — устроиться с комфортом и шикарным видом на озеро прямо на его берегу". От комаров спасет москитная сетка.За клюквой и кислородом"Я бы порекомендовал посетить Ольманские болота, это крупнейший комплекс в Европе, — говорит директор компании "Драник-тур" Евгений Стасевич. — Расположены на юге страны, возле города Столина"."Место необычное, долгое время было закрыто для посещения, — продолжает эксперт. — Да и сейчас не очень раскрученное, но одно из самых удивительных в Республике Беларусь".По его словам, на посещение стоит заложить несколько дней, и лучше осенью — в сентябре-октябре. Летом на юге влажно и жарко. "Заодно можно собрать клюкву и подышать свежим воздухом, — объясняет Евгений Стасевич. — Гектар болот поглощает углекислого газа в 15 раз больше, чем такой же участок хвойного леса".Сколько стоит и как добратьсяЦена туров на Ельню с трансфером, питанием, баней и полезной миссией — 7500 рублей на человека. Столько же (но без трансфера) стоит двухдневное путешествие с поездкой на большом катамаране и ночевкой.Экскурсия на Ольманские болота в компании обойдется в 20 с лишним тысяч рублей и выше (за группу, не с человека).О тарифах на классический отдых на озерах рассказывают в "Алеане". "Среди объектов с хорошим соотношением цены и качества есть трехзвездочный дом отдыха "Белый берег" в 500 метрах от озера Святое. Семья из трех человек может забронировать номер на неделю за 54 100 рублей (стоимость включает трехразовое питание и спа-процедуры)", — говорит Елизавета Тайникова.Дом отдыха "Серебряный родник" категории "четыре звезды" на берегу озеро Боровно с собственным песчаным пляжем и благоустроенной набережной — от 87 300 рублей также на семью из трех человек.Попасть в Белоруссию из России просто — есть поезда, автобусы, самолеты. До Минска ведет прекрасная трасса М-1 "Беларусь", в сторону Браславских озер лучше ехать через Витебск.В самой республике дороги или отличные, или хорошие. Карты "Мир" работают практически везде.

https://ria.ru/20230721/otpusk-1885346664.html

https://ria.ru/20230630/puteshestviya-1881228530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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