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Недорого, красиво и десять тысяч озер: чем удивит отдых в Белоруссии - РИА Новости, 24.07.2023
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Туризм
 
08:00 24.07.2023 (обновлено: 08:04 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/belorussiya-1885507168.html
Недорого, красиво и десять тысяч озер: чем удивит отдых в Белоруссии
Недорого, красиво и десять тысяч озер: чем удивит отдых в Белоруссии - РИА Новости, 24.07.2023
Недорого, красиво и десять тысяч озер: чем удивит отдых в Белоруссии
На смотровую площадку ведет винтовая лестница — виды потрясающие. Вокруг — зелень и ярко-синие водоемы, в которых отражается небо. В Белоруссии одиннадцать... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T08:00
2023-07-24T08:04
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Светлана Баева. На смотровую площадку ведет винтовая лестница — виды потрясающие. Вокруг — зелень и ярко-синие водоемы, в которых отражается небо. В Белоруссии одиннадцать тысяч озер, более 20 тысяч рек и 153 водохранилища. Гостиницы — разные, есть и модные глэмпинги. Цены иногда ниже российских. Об отдыхе на природе в соседней республике — в материале РИА Новости.На берегу"Советуем посетить Нарочь в Минской области — это самое большое озеро страны. Возле него огромное количество кемпингов, детских лагерей, гостиниц и агроусадеб, — говорит директор представительства "Алеан" в Республике Беларусь Елизавета Тайникова. — Можно совместить пляжный и санаторно-курортный отдых с познавательными экскурсиями по национальному парку".Любителям активного отдыха она рекомендует присмотреться к глэмпингам на берегу Минского моря — Заславского водохранилища. Там и скалодром, и катание на сапбордах, и яхтинг. Здесь организуют праздники (дни рождения, свадьбы), квесты и корпоративные тимбилдинги.Кружево озерПогружение в природу — в национальном парке "Браславские озера", недалеко от границ с Литвой и Латвией. Целое кружево водоемов, разделенное лесами на холмах. "Браславские озера меня поразили еще несколько лет назад, по пути на мотоцикле из Латвии, — рассказывает туристка Яна Бушуева. — Спустя несколько лет вернулась".По ее словам, найти размещение было непросто, но удалось поселиться в частном доме с видом на озеро, побродить по болотам, чувствуя, как пружинит почва под ногами. Отдельное удовольствие — выпить кофе на берегу Дривяты в кафе на обустроенном пляже.Одно из самых красивых мест района — гора Маяк. Стоит подняться на небольшую башню, чтобы увидеть красоту озер с высоты. Всего их в регионе более тридцати — это одна из крупнейших групп не только в Витебской области, но и во всей Белоруссии.Места есть, билеты проданыКак рассказывает Елизавета Тайникова, мест размещения становится все больше. "В Браславском регионе каждый год появляются новые объекты, предлагающие услуги проживания, питания, экскурсионного обслуживания. С прокатом лодок, байдарок, велосипедов, в зимнюю пору — санок и лыж, — перечисляет эксперт. — Многие туристы предпочитают отдых в палатке, но все чаще пользуются спросом комфортные варианты размещения".Это парк-отели (Braslav Lakes, "Три медведя"), экоотели (Green Village), базы отдыха ("Леошки", "Золово", Vi val), глэмпинги (Nomad Houses) и агроусадьбы ("Волосово", "Приозерная 48").Есть на Браславских озерах и глэмпинги с банными комплексами, деревянными купелями, зонами для мангала, разведения костра, пирсами с беседками. Гостям доступны лодки, катамараны, велосипеды, принадлежности для рыбалки. По словам Тайниковой, сейчас выбор большой. Но иногда бронировать отель или коттедж все же стоит заранее. Например, в последние выходные июля пройдет музыкальный фестиваль Viva Braslav 2023. Практически все билеты проданы.Здесь спасли зубровБеловежская пуща — один из крупнейших лесов равнинной Европы, сохранившийся в относительно хорошем состоянии. Именно тут удалось восстановить популяцию зубров. Последнее дикое животное убили в 1919-м, а с середины прошлого века началось возрождение. Рогатых гигантов выпустили в Беловежскую пущу."Но если хочется тусовки и "движа", будет неинтересно, — предупреждает начальник отдела въездного туризма "Ваш отдых" из Бреста Юлия Хавронич. — Каникулы в пуще скорее рассчитаны на семьи, на людей, которым важна тишина, единение с природой".Это, например, прогулки по экотропам, катание на велосипеде. Есть автобусные экскурсии. На личном транспорте в заповедник нельзя.Далеко в лес не заходить"Территория включает в себя несколько зон. Заповедная — самое сердце Беловежской пущи, туда не проложены туристические тропы, — объясняет Юлия Хавронич. — Есть открытые зоны. Чтобы посетить какой-либо маршрут, нужно его оплатить, потом вам предоставят карту — и можно отправиться пешком по экотропе или на велосипеде".Местные жители, лесники и сотрудники рекомендуют не заходить слишком далеко в лес — много диких животных.Юлия Хавронич уточняет: помимо зубров, можно увидеть европейского благородного оленя, косулю, здесь много диких кабанов, есть барсуки, лисы. На территории нацпарка живет и краснокнижная рысь, но она выбирает очень тихие, глухие места, так что встретить ее почти невозможно. Волки также держатся подальше от туристических маршрутов.К леснику или на фермуХотя Беловежская пуща — нацпарк, есть выбор, где остановиться. Например, в туристическом комплексе "Жарковщина" на территории самого заповедника. Это новая гостиница, Дом графа Тышкевича, гостевые комнаты лесничества, отель "Войтов мост" и эколого-просветительский центр."Также и на территории, и рядом большое количество частных усадеб", — добавляет Юлия Хавронич.В Белоруссии очень популярен такой вид отдыха. Туристы приезжают на неделю или на выходные, чаще всего семьей — посмотреть на дикую природу и вместе с тем на сельскую жизнь.Другая планета в соседней республикеБелорусские болота — особый мир. "Красивейший пейзаж, очень редкое сочетание: залитые водой сфагновые мхи с торчащими соснами в форме бонсай, множество озер, из которых можно пить воду, острова с реликтовым лесом" — так описывают Ельню в туристическом проекте YelnyaTrip.com.Эта природная локация на севере страны — самое известное болото Белоруссии площадью 250 квадратных километров."Если подключить фантазию, можно представить себя на другой планете. Особенно если оказаться на болоте ночью или в тумане на рассвете", — объясняют исследователи Ельни.Помогаем природе и спим в гамакеМожно пройти по экотропе — деревянному настилу, который уходит на полтора километра вглубь. Маршрут хорош для самостоятельного посещения. Если взять местного экскурсовода, то он расскажет больше, чем написано на инфостендах. При желании — помочь активистам: например, убрать мусор.А можно пойти с гидом. "Даже однодневные вылазки подразумевают небольшое испытание. Двухдневные с ночевкой мы называем хард-трипами. Потому что поход на 12-15 километров в одну сторону с рюкзаком — это не только про физическую выносливость, но и про настройку разума", — говорят в YelnyaTrip.com. Если речь не об экотропе, самостоятельно на болото лучше не ходить, предупреждают исследователи Ельни.С ночевкой интересно. Например, предлагают не "душную" палатку, а гамак: "Это лучший подарок для утомленного долгим переходом тела — устроиться с комфортом и шикарным видом на озеро прямо на его берегу". От комаров спасет москитная сетка.За клюквой и кислородом"Я бы порекомендовал посетить Ольманские болота, это крупнейший комплекс в Европе, — говорит директор компании "Драник-тур" Евгений Стасевич. — Расположены на юге страны, возле города Столина"."Место необычное, долгое время было закрыто для посещения, — продолжает эксперт. — Да и сейчас не очень раскрученное, но одно из самых удивительных в Республике Беларусь".По его словам, на посещение стоит заложить несколько дней, и лучше осенью — в сентябре-октябре. Летом на юге влажно и жарко. "Заодно можно собрать клюкву и подышать свежим воздухом, — объясняет Евгений Стасевич. — Гектар болот поглощает углекислого газа в 15 раз больше, чем такой же участок хвойного леса".Сколько стоит и как добратьсяЦена туров на Ельню с трансфером, питанием, баней и полезной миссией — 7500 рублей на человека. Столько же (но без трансфера) стоит двухдневное путешествие с поездкой на большом катамаране и ночевкой.Экскурсия на Ольманские болота в компании обойдется в 20 с лишним тысяч рублей и выше (за группу, не с человека).О тарифах на классический отдых на озерах рассказывают в "Алеане". "Среди объектов с хорошим соотношением цены и качества есть трехзвездочный дом отдыха "Белый берег" в 500 метрах от озера Святое. Семья из трех человек может забронировать номер на неделю за 54 100 рублей (стоимость включает трехразовое питание и спа-процедуры)", — говорит Елизавета Тайникова.Дом отдыха "Серебряный родник" категории "четыре звезды" на берегу озеро Боровно с собственным песчаным пляжем и благоустроенной набережной — от 87 300 рублей также на семью из трех человек.Попасть в Белоруссию из России просто — есть поезда, автобусы, самолеты. До Минска ведет прекрасная трасса М-1 "Беларусь", в сторону Браславских озер лучше ехать через Витебск.В самой республике дороги или отличные, или хорошие. Карты "Мир" работают практически везде.
https://ria.ru/20230721/otpusk-1885346664.html
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Туризм, Туризм, туристы, Маршруты - Туризм, куда поехать, куда можно лететь, куда поехать в выходные, Белоруссия, Беловежская пуща, Достопримечательности, Минск

Недорого, красиво и десять тысяч озер: чем удивит отдых в Белоруссии

© iStock.com / dimamorgan12Озеро Струсто в национальном парке "Браславские озера"
Озеро Струсто в национальном парке Браславские озера - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© iStock.com / dimamorgan12
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Светлана Баева. На смотровую площадку ведет винтовая лестница — виды потрясающие. Вокруг — зелень и ярко-синие водоемы, в которых отражается небо. В Белоруссии одиннадцать тысяч озер, более 20 тысяч рек и 153 водохранилища. Гостиницы — разные, есть и модные глэмпинги. Цены иногда ниже российских. Об отдыхе на природе в соседней республике — в материале РИА Новости.

На берегу

"Советуем посетить Нарочь в Минской области — это самое большое озеро страны. Возле него огромное количество кемпингов, детских лагерей, гостиниц и агроусадеб, — говорит директор представительства "Алеан" в Республике Беларусь Елизавета Тайникова. — Можно совместить пляжный и санаторно-курортный отдых с познавательными экскурсиями по национальному парку".
CC BY 4.0 / Владислав Алексеевец / Beautiful Lake Naroch from a bird's eye view on a hot summer day in the evening from the side of the forest / Cropped image

Вид с воздуха на озеро Нарочь, Белоруссия

Вид с воздуха на озеро Нарочь

Вид с воздуха на озеро Нарочь, Белоруссия

CC BY 4.0 / Владислав Алексеевец / Beautiful Lake Naroch from a bird's eye view on a hot summer day in the evening from the side of the forest / Cropped image
1 из 3
CC BY-SA 3.0 / Zedlik / Lake Narach (Narač), Belarus

Озеро Нарочь, Белоруссия

Озеро Нарочь

Озеро Нарочь, Белоруссия

CC BY-SA 3.0 / Zedlik / Lake Narach (Narač), Belarus
2 из 3
CC BY-SA 3.0 / Szeder László / Lake Naroch, from Simony

Обрывистый берег озера Нарочь, Белоруссия

Обрывистый берег озера Нарочь

Обрывистый берег озера Нарочь, Белоруссия

CC BY-SA 3.0 / Szeder László / Lake Naroch, from Simony
3 из 3

Вид с воздуха на озеро Нарочь, Белоруссия

CC BY 4.0 / Владислав Алексеевец / Beautiful Lake Naroch from a bird's eye view on a hot summer day in the evening from the side of the forest / Cropped image
1 из 3

Озеро Нарочь, Белоруссия

CC BY-SA 3.0 / Zedlik / Lake Narach (Narač), Belarus
2 из 3

Обрывистый берег озера Нарочь, Белоруссия

CC BY-SA 3.0 / Szeder László / Lake Naroch, from Simony
3 из 3
Любителям активного отдыха она рекомендует присмотреться к глэмпингам на берегу Минского моря — Заславского водохранилища. Там и скалодром, и катание на сапбордах, и яхтинг. Здесь организуют праздники (дни рождения, свадьбы), квесты и корпоративные тимбилдинги.

Кружево озер

Погружение в природу — в национальном парке "Браславские озера", недалеко от границ с Литвой и Латвией. Целое кружево водоемов, разделенное лесами на холмах. "Браславские озера меня поразили еще несколько лет назад, по пути на мотоцикле из Латвии, — рассказывает туристка Яна Бушуева. — Спустя несколько лет вернулась".
© iStock.com / dimamorgan12

Озеро Струсто в национальном парке "Браславские озера"

Озеро Струсто в Национальном парке Браславские озера

Озеро Струсто в национальном парке "Браславские озера"

© iStock.com / dimamorgan12
1 из 3
© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанк

Лодки местных жителей на озере Дривяты в национальном парке "Браславские озера"

Лодки местных жителей на озере Дривяты в Национальном парке Браславские озера, расположенном на северо-западе Белоруссии

Лодки местных жителей на озере Дривяты в национальном парке "Браславские озера"

© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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2 из 3
© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанк

Лодка одного из местных жителей на озере Дривяты в национальном парке "Браславские озера"

Лодка одного из местных местных жителей на озере Дривяты в Национальном парке Браславские озера, расположенном на северо-западе Белоруссии

Лодка одного из местных жителей на озере Дривяты в национальном парке "Браславские озера"

© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
3 из 3

Озеро Струсто в национальном парке "Браславские озера"

© iStock.com / dimamorgan12
1 из 3

Лодки местных жителей на озере Дривяты в национальном парке "Браславские озера"

© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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2 из 3

Лодка одного из местных жителей на озере Дривяты в национальном парке "Браславские озера"

© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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3 из 3
По ее словам, найти размещение было непросто, но удалось поселиться в частном доме с видом на озеро, побродить по болотам, чувствуя, как пружинит почва под ногами. Отдельное удовольствие — выпить кофе на берегу Дривяты в кафе на обустроенном пляже.
© РИА Новости / Светлана Баева

Нацпарк "Браславские озера", городской пляж

Браславские озера, городской пляж

Нацпарк "Браславские озера", городской пляж

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 2
© РИА Новости / Светлана Баева

На городском пляже в Браславе

Браславские озера, городской пляж

На городском пляже в Браславе

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 2

Нацпарк "Браславские озера", городской пляж

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 2

На городском пляже в Браславе

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 2
Одно из самых красивых мест района — гора Маяк. Стоит подняться на небольшую башню, чтобы увидеть красоту озер с высоты. Всего их в регионе более тридцати — это одна из крупнейших групп не только в Витебской области, но и во всей Белоруссии.
© РИА Новости / Светлана БаеваСмотровая площадка на горе Маяк
Смотровая площадка на горе Маяк
Смотровая площадка на горе Маяк
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 8
© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанк

Вид с горы Маяк на национальный парк "Браславские озера"

Вид с горы Маяк на Национальный парк Браславские озера, расположенный на северо-западе Белоруссии

Вид с горы Маяк на национальный парк "Браславские озера"

© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Светлана Баева

У смотровой площадки на горе Маяк

Смотровая площадка на горе Маяк

У смотровой площадки на горе Маяк

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 8
© РИА Новости / Светлана Баева

Подъем на смотровую площадку на горе Маяк

Смотровая площадка на горе Маяк

Подъем на смотровую площадку на горе Маяк

© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 8
© РИА Новости / Светлана Баева

Вид на Браславские озера

Браславские озера

Вид на Браславские озера

© РИА Новости / Светлана Баева
5 из 8
© iStock.com / Olga Ihnatsyeva

Вид со смотровой площадки на Браславские озера

Национальный парк Браславские озера

Вид со смотровой площадки на Браславские озера

© iStock.com / Olga Ihnatsyeva
6 из 8
© РИА Новости / Светлана Баева

Озеро в лесу, Белоруссия

Браславские озера

Озеро в лесу, Белоруссия

© РИА Новости / Светлана Баева
7 из 8
© РИА Новости / Светлана Баева

Вид на озеро, Белоруссия

Браславские озера

Вид на озеро, Белоруссия

© РИА Новости / Светлана Баева
8 из 8
Смотровая площадка на горе Маяк
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 8

Вид с горы Маяк на национальный парк "Браславские озера"

© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
2 из 8

У смотровой площадки на горе Маяк

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 8

Подъем на смотровую площадку на горе Маяк

© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 8

Вид на Браславские озера

© РИА Новости / Светлана Баева
5 из 8

Вид со смотровой площадки на Браславские озера

© iStock.com / Olga Ihnatsyeva
6 из 8

Озеро в лесу, Белоруссия

© РИА Новости / Светлана Баева
7 из 8

Вид на озеро, Белоруссия

© РИА Новости / Светлана Баева
8 из 8

Места есть, билеты проданы

Как рассказывает Елизавета Тайникова, мест размещения становится все больше. "В Браславском регионе каждый год появляются новые объекты, предлагающие услуги проживания, питания, экскурсионного обслуживания. С прокатом лодок, байдарок, велосипедов, в зимнюю пору — санок и лыж, — перечисляет эксперт. — Многие туристы предпочитают отдых в палатке, но все чаще пользуются спросом комфортные варианты размещения".
Это парк-отели (Braslav Lakes, "Три медведя"), экоотели (Green Village), базы отдыха ("Леошки", "Золово", Vi val), глэмпинги (Nomad Houses) и агроусадьбы ("Волосово", "Приозерная 48").
© РИА Новости / Светлана БаеваГород Браслав в Белоруссии
Город Браслав в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Светлана Баева
Город Браслав в Белоруссии
Есть на Браславских озерах и глэмпинги с банными комплексами, деревянными купелями, зонами для мангала, разведения костра, пирсами с беседками. Гостям доступны лодки, катамараны, велосипеды, принадлежности для рыбалки.
По словам Тайниковой, сейчас выбор большой. Но иногда бронировать отель или коттедж все же стоит заранее. Например, в последние выходные июля пройдет музыкальный фестиваль Viva Braslav 2023. Практически все билеты проданы.
© РИА Новости / Светлана БаеваГород Браслав в Белоруссии
Город Браслав в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Светлана Баева
Город Браслав в Белоруссии

Здесь спасли зубров

Беловежская пуща — один из крупнейших лесов равнинной Европы, сохранившийся в относительно хорошем состоянии.
Именно тут удалось восстановить популяцию зубров. Последнее дикое животное убили в 1919-м, а с середины прошлого века началось возрождение. Рогатых гигантов выпустили в Беловежскую пущу.
"Но если хочется тусовки и "движа", будет неинтересно, — предупреждает начальник отдела въездного туризма "Ваш отдых" из Бреста Юлия Хавронич. — Каникулы в пуще скорее рассчитаны на семьи, на людей, которым важна тишина, единение с природой".
© iStock.com / AleksanderЗубр в Беловежской пуще
Зубр в Беловежской пуще - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© iStock.com / Aleksander
Зубр в Беловежской пуще
Это, например, прогулки по экотропам, катание на велосипеде. Есть автобусные экскурсии. На личном транспорте в заповедник нельзя.

Далеко в лес не заходить

"Территория включает в себя несколько зон. Заповедная — самое сердце Беловежской пущи, туда не проложены туристические тропы, — объясняет Юлия Хавронич. — Есть открытые зоны. Чтобы посетить какой-либо маршрут, нужно его оплатить, потом вам предоставят карту — и можно отправиться пешком по экотропе или на велосипеде".
Местные жители, лесники и сотрудники рекомендуют не заходить слишком далеко в лес — много диких животных.
© iStock.com / AleksanderСамка красного оленя в Беловежской пуще
Самка красного оленя в Беловежской пуще
Самка красного оленя в Беловежской пуще
© iStock.com / Aleksander
1 из 4
© iStock.com / AleksanderБарсук в Беловежской пуще
Барсук в Беловежской пуще
Барсук в Беловежской пуще
© iStock.com / Aleksander
2 из 4
© iStock.com / DamianKuzdakТетерев в Беловежской пуще
Тетерев в Беловежской пуще
Тетерев в Беловежской пуще
© iStock.com / DamianKuzdak
3 из 4
© iStock.com / Radoslaw KozikЗубр в Беловежской пуще
Зубр в Беловежской пуще
Зубр в Беловежской пуще
© iStock.com / Radoslaw Kozik
4 из 4
Самка красного оленя в Беловежской пуще
© iStock.com / Aleksander
1 из 4
Барсук в Беловежской пуще
© iStock.com / Aleksander
2 из 4
Тетерев в Беловежской пуще
© iStock.com / DamianKuzdak
3 из 4
Зубр в Беловежской пуще
© iStock.com / Radoslaw Kozik
4 из 4
Юлия Хавронич уточняет: помимо зубров, можно увидеть европейского благородного оленя, косулю, здесь много диких кабанов, есть барсуки, лисы. На территории нацпарка живет и краснокнижная рысь, но она выбирает очень тихие, глухие места, так что встретить ее почти невозможно. Волки также держатся подальше от туристических маршрутов.

К леснику или на ферму

Хотя Беловежская пуща — нацпарк, есть выбор, где остановиться. Например, в туристическом комплексе "Жарковщина" на территории самого заповедника. Это новая гостиница, Дом графа Тышкевича, гостевые комнаты лесничества, отель "Войтов мост" и эколого-просветительский центр.
© iStock.com / PytyCzechЭкотропа в Беловежской пуще
Эко-тропа в Беловежской пуще - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© iStock.com / PytyCzech
Экотропа в Беловежской пуще
"Также и на территории, и рядом большое количество частных усадеб", — добавляет Юлия Хавронич.
В Белоруссии очень популярен такой вид отдыха. Туристы приезжают на неделю или на выходные, чаще всего семьей — посмотреть на дикую природу и вместе с тем на сельскую жизнь.

Другая планета в соседней республике

Белорусские болота — особый мир. "Красивейший пейзаж, очень редкое сочетание: залитые водой сфагновые мхи с торчащими соснами в форме бонсай, множество озер, из которых можно пить воду, острова с реликтовым лесом" — так описывают Ельню в туристическом проекте YelnyaTrip.com.
© iStock.com / Maksim SafaniukБолото Ельня в Витебской области
Болото Ельна в Витебской области - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© iStock.com / Maksim Safaniuk
Болото Ельня в Витебской области
Эта природная локация на севере страны — самое известное болото Белоруссии площадью 250 квадратных километров.
"Если подключить фантазию, можно представить себя на другой планете. Особенно если оказаться на болоте ночью или в тумане на рассвете", — объясняют исследователи Ельни.

Помогаем природе и спим в гамаке

Можно пройти по экотропе — деревянному настилу, который уходит на полтора километра вглубь. Маршрут хорош для самостоятельного посещения. Если взять местного экскурсовода, то он расскажет больше, чем написано на инфостендах. При желании — помочь активистам: например, убрать мусор.
© iStock.com / bruevТропа на болоте Ельня в Витебской области
Тропа на болоте Ельня в Витебской области - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© iStock.com / bruev
Тропа на болоте Ельня в Витебской области
А можно пойти с гидом. "Даже однодневные вылазки подразумевают небольшое испытание. Двухдневные с ночевкой мы называем хард-трипами. Потому что поход на 12-15 километров в одну сторону с рюкзаком — это не только про физическую выносливость, но и про настройку разума", — говорят в YelnyaTrip.com.
Если речь не об экотропе, самостоятельно на болото лучше не ходить, предупреждают исследователи Ельни.
© iStock.com / Maksim Safaniuk

Болото Ельня в Витебской области

Болото Ельна в Витебской области

Болото Ельня в Витебской области

© iStock.com / Maksim Safaniuk
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© iStock.com / gluukerБолото в Белоруссии
Болото в Белоруссии
Болото в Белоруссии
© iStock.com / gluuker
2 из 2

Болото Ельня в Витебской области

© iStock.com / Maksim Safaniuk
1 из 2
Болото в Белоруссии
© iStock.com / gluuker
2 из 2
С ночевкой интересно. Например, предлагают не "душную" палатку, а гамак: "Это лучший подарок для утомленного долгим переходом тела — устроиться с комфортом и шикарным видом на озеро прямо на его берегу". От комаров спасет москитная сетка.
© iStock.com / WeiseMaxHelloweenТуман на болоте
Туман на болоте - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© iStock.com / WeiseMaxHelloween
Туман на болоте

За клюквой и кислородом

"Я бы порекомендовал посетить Ольманские болота, это крупнейший комплекс в Европе, — говорит директор компании "Драник-тур" Евгений Стасевич. — Расположены на юге страны, возле города Столина".
"Место необычное, долгое время было закрыто для посещения, — продолжает эксперт. — Да и сейчас не очень раскрученное, но одно из самых удивительных в Республике Беларусь".
CC BY-SA 4.0 / Pavel Fountikov / Olmanskie swamps in BelarusОльманские болота в Белоруссии
Ольманские болота в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
CC BY-SA 4.0 / Pavel Fountikov / Olmanskie swamps in Belarus
Ольманские болота в Белоруссии
По его словам, на посещение стоит заложить несколько дней, и лучше осенью — в сентябре-октябре. Летом на юге влажно и жарко. "Заодно можно собрать клюкву и подышать свежим воздухом, — объясняет Евгений Стасевич. — Гектар болот поглощает углекислого газа в 15 раз больше, чем такой же участок хвойного леса".

Сколько стоит и как добраться

Цена туров на Ельню с трансфером, питанием, баней и полезной миссией — 7500 рублей на человека. Столько же (но без трансфера) стоит двухдневное путешествие с поездкой на большом катамаране и ночевкой.
Экскурсия на Ольманские болота в компании обойдется в 20 с лишним тысяч рублей и выше (за группу, не с человека).
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О тарифах на классический отдых на озерах рассказывают в "Алеане". "Среди объектов с хорошим соотношением цены и качества есть трехзвездочный дом отдыха "Белый берег" в 500 метрах от озера Святое. Семья из трех человек может забронировать номер на неделю за 54 100 рублей (стоимость включает трехразовое питание и спа-процедуры)", — говорит Елизавета Тайникова.
Дом отдыха "Серебряный родник" категории "четыре звезды" на берегу озеро Боровно с собственным песчаным пляжем и благоустроенной набережной — от 87 300 рублей также на семью из трех человек.
Попасть в Белоруссию из России просто — есть поезда, автобусы, самолеты. До Минска ведет прекрасная трасса М-1 "Беларусь", в сторону Браславских озер лучше ехать через Витебск.
В самой республике дороги или отличные, или хорошие. Карты "Мир" работают практически везде.
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