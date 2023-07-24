https://ria.ru/20230724/bali-1885980025.html

Критиковавший россиян губернатор Бали покинет пост

Критиковавший россиян губернатор Бали покинет пост - РИА Новости, 24.07.2023

Критиковавший россиян губернатор Бали покинет пост

Срок полномочий губернатора индонезийского острова Бали Вайана Костера, критиковавшего российских туристов и призывавшего отменить для них визы по прибытии,... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T16:00

2023-07-24T16:00

2023-07-24T16:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Срок полномочий губернатора индонезийского острова Бали Вайана Костера, критиковавшего российских туристов и призывавшего отменить для них визы по прибытии, истечет 5 сентября, заявил председатель регионального совета народных представителей Бали Ньоман Ади Вирьятама. По данным индонезийского портала Detik Bali, от полномочий также будет освобожден заместитель губернатора Тджокорда Ока Артха Ардана Сукавати. "Итак, сегодня мы зачитаем объявление об увольнении губернатора и заместителя губернатора провинции Бали, отслуживших свои сроки в 2018–2023 годах. На основании указанного объявления совет провинции Бали предложит уволить доктора Вайана Костера, магистра медицины, и профессора Тджокорда Ока Арта Ардана Сукавати, магистра наук, с поста губернатора и заместителя губернатора Бали через министерство внутренних дел", - заявил Вирьятама в ходе 33-го пленарного заседания регионального совета народных представителей в понедельник. Уточняется, что губернатор и его заместитель должны будут покинуть свои посты 5 сентября 2023 года - ровно спустя 5 лет с момента вступления в должность. С начала 2023 года по конец апреля с индонезийского острова Бали были депортированы 96 иностранцев, в том числе 23 россиянина. В апреле губернатор Бали Вайан Костер предлагал отменить визы по прибытии для граждан России и Украины, так как, по его мнению, граждане именно этих стран наиболее часто совершают правонарушения на Бали. В июле сообщалось, что число российских туристов, приезжающих отдыхать на Бали, резко сократилось, россияне заняли десятую строчку в списке посещающих индонезийский остров иностранцев. Губернатор Бали также заявил, что хочет ограничивать въезд иностранных туристов на остров, как это делает королевство Бутан, и не пускать больше 400 тысяч человек в год.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

новости - туризм, бали, россия, украина