https://ria.ru/20230724/bali-1885919518.html

Названа примерная дата введения туристического налога на Бали

Названа примерная дата введения туристического налога на Бали - РИА Новости, 24.07.2023

Названа примерная дата введения туристического налога на Бали

Предлагаемый сбор для иностранных туристов на Бали размером 10 долларов США или около 150 тысяч рупий по текущему курсу планируется ввести в феврале 2024 года,... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T13:00

2023-07-24T13:00

2023-07-24T13:00

туризм

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Предлагаемый сбор для иностранных туристов на Бали размером 10 долларов США или около 150 тысяч рупий по текущему курсу планируется ввести в феврале 2024 года, сообщает DetikTravel."Новые правила вступают в силу с 1 июля 2024 года. Но если члены правления захотят, чтобы это произошло раньше, скажем, через шесть месяцев, мы введем налог как минимум 1 февраля 2024 года", — сказал губернатор Бали Вайан Костер.Он уточнил, что новый регламент требует согласования с Министерством внутренних дел и местные власти хотят ускорить этот процесс.

https://ria.ru/20230718/bali-1884883316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, бали, индонезия, куда можно лететь, отдых на море