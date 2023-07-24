https://ria.ru/20230724/bali-1885919518.html
Названа примерная дата введения туристического налога на Бали
Названа примерная дата введения туристического налога на Бали - РИА Новости, 24.07.2023
Названа примерная дата введения туристического налога на Бали
Предлагаемый сбор для иностранных туристов на Бали размером 10 долларов США или около 150 тысяч рупий по текущему курсу планируется ввести в феврале 2024 года,... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T13:00
2023-07-24T13:00
2023-07-24T13:00
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Предлагаемый сбор для иностранных туристов на Бали размером 10 долларов США или около 150 тысяч рупий по текущему курсу планируется ввести в феврале 2024 года, сообщает DetikTravel."Новые правила вступают в силу с 1 июля 2024 года. Но если члены правления захотят, чтобы это произошло раньше, скажем, через шесть месяцев, мы введем налог как минимум 1 февраля 2024 года", — сказал губернатор Бали Вайан Костер.Он уточнил, что новый регламент требует согласования с Министерством внутренних дел и местные власти хотят ускорить этот процесс.
https://ria.ru/20230718/bali-1884883316.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Бали, Индонезия, куда можно лететь, Отдых на море
Названа примерная дата введения туристического налога на Бали
Туристический налог на Бали может заработать уже с февраля 2024 года