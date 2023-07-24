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Магаданские волонтеры доставили автомобиль "буханку" в зону СВО - РИА Новости, 24.07.2023
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12:52 24.07.2023 (обновлено: 12:53 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/avtomobil-1885939063.html
Магаданские волонтеры доставили автомобиль "буханку" в зону СВО
Магаданские волонтеры доставили автомобиль "буханку" в зону СВО - РИА Новости, 24.07.2023
Магаданские волонтеры доставили автомобиль "буханку" в зону СВО
Автомобиль "буханку" доставили в зону СВО магаданские волонтеры, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T12:52
2023-07-24T12:53
надежные люди
магаданская область
волноваха
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МАГАДАН, 24 июл – РИА Новости. Автомобиль "буханку" доставили в зону СВО магаданские волонтеры, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Колымские волонтеры передали на фронт буханку, купленную "Боевым братством", под живую музыку. Ребята из 155-й бригады обратились за помощью к волонтёрам от Магаданской области при встрече - нужен был автомобиль. Ранее мы купили парням Ниву "Мальборо". Откликнулись и на этот раз. Передавали в Волновахе. Подключили и особый подарок – песню", - написал Козлов. Он добавил, что бойцы приняли подарок с благодарностью. "Машина огонь, сейчас немного доработаем, там простенок был - его убрали, еще по мелочи доработки сделаем, и полетит на передовую работать! Спасибо ещё раз огромное! Её прям очень не хватало, приходилось с другими подразделениями договариваться, чтоб пацанов завозить-вывозить, ну и подвоз боекомплектов и продуктов делать, но это ж не вечно могло длиться, а сейчас сами будем работать", - цитирует слова участников СВО Эдуард Козлов.
https://ria.ru/20230719/pomosch-1885033270.html
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магаданская область, волноваха
Надежные люди, Магаданская область, Волноваха
Магаданские волонтеры доставили автомобиль "буханку" в зону СВО

Колымские волонтеры передали автомобиль "буханку" в зону СВО

© Эдуард КоZлов / TelegramВолонтеры из Магаданской области передали на фронт автомобиль УАЗ , купленный "Боевым братством"
Волонтеры из Магаданской области передали на фронт автомобиль УАЗ , купленный Боевым братством
© Эдуард КоZлов / Telegram
Волонтеры из Магаданской области передали на фронт автомобиль УАЗ , купленный "Боевым братством"
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 24 июл – РИА Новости. Автомобиль "буханку" доставили в зону СВО магаданские волонтеры, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов.
"Колымские волонтеры передали на фронт буханку, купленную "Боевым братством", под живую музыку. Ребята из 155-й бригады обратились за помощью к волонтёрам от Магаданской области при встрече - нужен был автомобиль. Ранее мы купили парням Ниву "Мальборо". Откликнулись и на этот раз. Передавали в Волновахе. Подключили и особый подарок – песню", - написал Козлов.
Он добавил, что бойцы приняли подарок с благодарностью.
"Машина огонь, сейчас немного доработаем, там простенок был - его убрали, еще по мелочи доработки сделаем, и полетит на передовую работать! Спасибо ещё раз огромное! Её прям очень не хватало, приходилось с другими подразделениями договариваться, чтоб пацанов завозить-вывозить, ну и подвоз боекомплектов и продуктов делать, но это ж не вечно могло длиться, а сейчас сами будем работать", - цитирует слова участников СВО Эдуард Козлов.
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Надежные людиМагаданская областьВолноваха
 
 
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