https://ria.ru/20230724/avtomobil-1885939063.html

Магаданские волонтеры доставили автомобиль "буханку" в зону СВО

Магаданские волонтеры доставили автомобиль "буханку" в зону СВО - РИА Новости, 24.07.2023

Магаданские волонтеры доставили автомобиль "буханку" в зону СВО

Автомобиль "буханку" доставили в зону СВО магаданские волонтеры, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T12:52

2023-07-24T12:52

2023-07-24T12:53

надежные люди

магаданская область

волноваха

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МАГАДАН, 24 июл – РИА Новости. Автомобиль "буханку" доставили в зону СВО магаданские волонтеры, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Колымские волонтеры передали на фронт буханку, купленную "Боевым братством", под живую музыку. Ребята из 155-й бригады обратились за помощью к волонтёрам от Магаданской области при встрече - нужен был автомобиль. Ранее мы купили парням Ниву "Мальборо". Откликнулись и на этот раз. Передавали в Волновахе. Подключили и особый подарок – песню", - написал Козлов. Он добавил, что бойцы приняли подарок с благодарностью. "Машина огонь, сейчас немного доработаем, там простенок был - его убрали, еще по мелочи доработки сделаем, и полетит на передовую работать! Спасибо ещё раз огромное! Её прям очень не хватало, приходилось с другими подразделениями договариваться, чтоб пацанов завозить-вывозить, ну и подвоз боекомплектов и продуктов делать, но это ж не вечно могло длиться, а сейчас сами будем работать", - цитирует слова участников СВО Эдуард Козлов.

https://ria.ru/20230719/pomosch-1885033270.html

магаданская область

волноваха

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магаданская область, волноваха