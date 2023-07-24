Рейтинг@Mail.ru
В Минтрансе заявили о фактическом снижении стоимости авиабилетов - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:51 24.07.2023 (обновлено: 17:52 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/aviabilety-1886018672.html
В Минтрансе заявили о фактическом снижении стоимости авиабилетов
В Минтрансе заявили о фактическом снижении стоимости авиабилетов - РИА Новости, 24.07.2023
В Минтрансе заявили о фактическом снижении стоимости авиабилетов
Удорожание авиабилетов происходит в пределах инфляции, а с учетом распродаж, фактическая стоимость билетов в России снижается, сообщил журналистам замминистра... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T17:51
2023-07-24T17:52
туризм
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883265950_0:132:2705:1654_1920x0_80_0_0_906770fa1052f4134ac4f7c54cc49732.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Удорожание авиабилетов происходит в пределах инфляции, а с учетом распродаж, фактическая стоимость билетов в России снижается, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Игорь Чалик. "По факту у нас снижение цены", - сообщил он на вопрос о прогнозах стоимости авиабилетов. Он пояснил, что несмотря на прогнозы на некоторое удорожание авиабилетов, распродажи фактически снижают их стоимость. "Как вы знаете, существует две методики мониторинга: это, что называется, назад, когда по факту, и вперед. Вперед мы видим некое удорожание, но практика показывает, что по факту удорожание, если и происходит, то в пределах инфляции. По факту получается, когда проходит время, цены снижаются, начинаются распродажи", - пояснил Чалик.
https://ria.ru/20230721/aviabilety-1885231380.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883265950_301:0:2705:1803_1920x0_80_0_0_879960bd0ce30b36d1d03e7060eb4e25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), новости - туризм
Туризм, Россия, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Новости - Туризм
В Минтрансе заявили о фактическом снижении стоимости авиабилетов

Замминистра транспорта: фактическая стоимость авиабилетов в России снижается

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСамолет заходит на посадку в международном аэропорту "Омск-Центральный"
Самолет заходит на посадку в международном аэропорту Омск-Центральный - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Самолет заходит на посадку в международном аэропорту "Омск-Центральный". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Удорожание авиабилетов происходит в пределах инфляции, а с учетом распродаж, фактическая стоимость билетов в России снижается, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Игорь Чалик.
"По факту у нас снижение цены", - сообщил он на вопрос о прогнозах стоимости авиабилетов.
Он пояснил, что несмотря на прогнозы на некоторое удорожание авиабилетов, распродажи фактически снижают их стоимость.
"Как вы знаете, существует две методики мониторинга: это, что называется, назад, когда по факту, и вперед. Вперед мы видим некое удорожание, но практика показывает, что по факту удорожание, если и происходит, то в пределах инфляции. По факту получается, когда проходит время, цены снижаются, начинаются распродажи", - пояснил Чалик.
Онлайн покупка авиабилетов - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Эксперт рассказал, как сэкономить на авиабилетах и отелях
21 июля, 05:02
 
ТуризмРоссияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала