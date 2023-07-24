https://ria.ru/20230724/aviabilety-1886018672.html

В Минтрансе заявили о фактическом снижении стоимости авиабилетов

В Минтрансе заявили о фактическом снижении стоимости авиабилетов - РИА Новости, 24.07.2023

В Минтрансе заявили о фактическом снижении стоимости авиабилетов

Удорожание авиабилетов происходит в пределах инфляции, а с учетом распродаж, фактическая стоимость билетов в России снижается, сообщил журналистам замминистра... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T17:51

2023-07-24T17:51

2023-07-24T17:52

туризм

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

новости - туризм

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Удорожание авиабилетов происходит в пределах инфляции, а с учетом распродаж, фактическая стоимость билетов в России снижается, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Игорь Чалик. "По факту у нас снижение цены", - сообщил он на вопрос о прогнозах стоимости авиабилетов. Он пояснил, что несмотря на прогнозы на некоторое удорожание авиабилетов, распродажи фактически снижают их стоимость. "Как вы знаете, существует две методики мониторинга: это, что называется, назад, когда по факту, и вперед. Вперед мы видим некое удорожание, но практика показывает, что по факту удорожание, если и происходит, то в пределах инфляции. По факту получается, когда проходит время, цены снижаются, начинаются распродажи", - пояснил Чалик.

https://ria.ru/20230721/aviabilety-1885231380.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), новости - туризм