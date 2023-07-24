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Сбивший пешехода в центре Москвы водитель Maserati был пьяным
Сбивший пешехода в центре Москвы водитель Maserati был пьяным - РИА Новости, 24.07.2023
Сбивший пешехода в центре Москвы водитель Maserati был пьяным
Водитель белой Maserati, сбивший женщину в центре Москвы, оказался пьяным, сообщает столичная Госавтоинспекция. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T21:02
2023-07-24T21:02
2023-07-24T21:02
происшествия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Водитель белой Maserati, сбивший женщину в центре Москвы, оказался пьяным, сообщает столичная Госавтоинспекция. Ранее в понедельник столичный дептранс сообщил об аварии на Каланчевской улице. По его данным, там машина сбила пешехода, снесла столб и врезалась в здание. В пресс-службе столичной полиции рассказали РИА Новости, что в происшествии пострадала женщина. По предварительным данным московской Госавтоинспекции, водитель Maserati не справился с управлением и влетел в клумбу, а потом - и в женщину на тротуаре. После наезда на пешехода он врезался в еще одну машину, Hyundai, а уже потом - в здание. Характер травм пострадавшей женщины в ведомстве при этом не раскрыли. "Проведенным медицинским освидетельствованием у водителя Maserati установлен факт опьянения", - сообщила ГАИ в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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происшествия, москва, гибдд мвд рф, авто
Происшествия, Москва, ГИБДД МВД РФ, Авто
Сбивший пешехода в центре Москвы водитель Maserati был пьяным
Сбивший пешехода и влетевший в столб в центре Москвы водитель Maserati был пьяным