https://ria.ru/20230724/ataki-1885879094.html

В ЛНР заявили об увеличении количества атак на позиции российских военных

В ЛНР заявили об увеличении количества атак на позиции российских военных - РИА Новости, 24.07.2023

В ЛНР заявили об увеличении количества атак на позиции российских военных

Киевские силовики активнее пытаются атаковать позиции ВС РФ на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T08:58

2023-07-24T08:58

2023-07-24T08:58

специальная военная операция на украине

андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Киевские силовики активнее пытаются атаковать позиции ВС РФ на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На участке Кременная-Сватово отмечается незначительный рост атакующих действий со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред)", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что все украинские атаки пресекаются артиллерией, тяжелыми огнеметными системами при поддержке ВКС РФ. Ранее начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Центр" Александр Савчук рассказал РИА Новости, что на сватовском и краснолиманском направлениях украинские войска предприняли 13 попыток вернуть утраченные позиции, в результате действий российских военных противник понес значительные потери, более 40 боевиков сдались в плен.

https://ria.ru/20230718/tanki-1884917376.html

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андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины