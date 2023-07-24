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В ЛНР заявили об увеличении количества атак на позиции российских военных - РИА Новости, 24.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:58 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/ataki-1885879094.html
В ЛНР заявили об увеличении количества атак на позиции российских военных
В ЛНР заявили об увеличении количества атак на позиции российских военных - РИА Новости, 24.07.2023
В ЛНР заявили об увеличении количества атак на позиции российских военных
Киевские силовики активнее пытаются атаковать позиции ВС РФ на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T08:58
2023-07-24T08:58
специальная военная операция на украине
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Киевские силовики активнее пытаются атаковать позиции ВС РФ на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На участке Кременная-Сватово отмечается незначительный рост атакующих действий со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред)", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что все украинские атаки пресекаются артиллерией, тяжелыми огнеметными системами при поддержке ВКС РФ. Ранее начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Центр" Александр Савчук рассказал РИА Новости, что на сватовском и краснолиманском направлениях украинские войска предприняли 13 попыток вернуть утраченные позиции, в результате действий российских военных противник понес значительные потери, более 40 боевиков сдались в плен.
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андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В ЛНР заявили об увеличении количества атак на позиции российских военных

Марочко: ВСУ увеличили количество атак позиций ВС России на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Киевские силовики активнее пытаются атаковать позиции ВС РФ на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"На участке Кременная-Сватово отмечается незначительный рост атакующих действий со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред)", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
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18 июля, 17:45
Марочко отметил, что все украинские атаки пресекаются артиллерией, тяжелыми огнеметными системами при поддержке ВКС РФ.
Ранее начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Центр" Александр Савчук рассказал РИА Новости, что на сватовском и краснолиманском направлениях украинские войска предприняли 13 попыток вернуть утраченные позиции, в результате действий российских военных противник понес значительные потери, более 40 боевиков сдались в плен.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:00
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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