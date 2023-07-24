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В ЛНР заявили об увеличении количества атак на позиции российских военных
В ЛНР заявили об увеличении количества атак на позиции российских военных - РИА Новости, 24.07.2023
В ЛНР заявили об увеличении количества атак на позиции российских военных
Киевские силовики активнее пытаются атаковать позиции ВС РФ на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T08:58
2023-07-24T08:58
2023-07-24T08:58
специальная военная операция на украине
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Киевские силовики активнее пытаются атаковать позиции ВС РФ на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На участке Кременная-Сватово отмечается незначительный рост атакующих действий со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред)", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что все украинские атаки пресекаются артиллерией, тяжелыми огнеметными системами при поддержке ВКС РФ. Ранее начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Центр" Александр Савчук рассказал РИА Новости, что на сватовском и краснолиманском направлениях украинские войска предприняли 13 попыток вернуть утраченные позиции, в результате действий российских военных противник понес значительные потери, более 40 боевиков сдались в плен.
https://ria.ru/20230718/tanki-1884917376.html
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андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В ЛНР заявили об увеличении количества атак на позиции российских военных
Марочко: ВСУ увеличили количество атак позиций ВС России на Краснолиманском направлении