https://ria.ru/20230724/arest-1885954202.html

Суд в Ростове продлил арест пятерым украинским военным

Суд в Ростове продлил арест пятерым украинским военным - РИА Новости, 24.07.2023

Суд в Ростове продлил арест пятерым украинским военным

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил на три месяца содержание под стражей пятерых украинских военных, обвиняемых в участии в террористическом... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T13:54

2023-07-24T13:54

2023-07-24T13:54

вооруженные силы украины

ростов-на-дону

донецкая народная республика

волноваха

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил на три месяца содержание под стражей пятерых украинских военных, обвиняемых в участии в террористическом сообществе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство государственного обвинителя удовлетворить... Меру пресечения продлить на три месяца до семнадцатого ноября ", - объявил о своем решении председательствующий судья. Суд также назначил дату следующего судебного заседания по этому делу на 14.00 мск 16 августа. На скамье подсудимых Иван Безлепкин, Юрий Макаренко, Глеб Петрук, Владимир Пузанов и Дмитрий Рейвах, все они граждане Украины. Как следует из обвинительного заключения, подсудимым предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), предусматривающей от 10 до 15 лет заключения. Макаренко, Петрук и Рейвах обвиняются в том, что с февраля по март 2022 года в составе 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" ВСУ из села Степное Волновахского района и Волновахи вели огонь в направлении позиций народной милиции ДНР, а также обстреливали мирное население. Как уточнили в Южном окружном военном суде, обвиняемые были задержаны в первой половине марта 2022 года в ходе боестолкновений в Волновахе. Согласно обвинительному заключению, они принимали непосредственное участие в активных боевых действиях "с применением огнестрельного оружия, бронетанковой техники, ракетно-артиллерийских систем, минометов и иных боеприпасов неизбирательного действия". Пузанов был задержан 19 марта 2022 года у себя дома в поселке городского типа Мангуш. С сентября 2014 по апрель 2016 года участвовал в боевых действиях в составе батальона "Донбасс" на территориях ЛНР и ДНР. В апреле 2016 года Пузанов добровольно вышел из батальона, однако "о существовании этого террористического сообщества [в российские органы] не сообщил", говорится в материалах дела. Аналогичная история у Безлепкина: после ухода из батальона он жил в селе Старченково, а 7 апреля 2022 года был задержан в ходе фильтрационных мероприятий.

https://ria.ru/20230622/mariupol-1879854005.html

https://ria.ru/20230630/nakazanie-1881451070.html

ростов-на-дону

донецкая народная республика

волноваха

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вооруженные силы украины, ростов-на-дону, донецкая народная республика, волноваха