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Суд в Ростове продлил арест пятерым украинским военным - РИА Новости, 24.07.2023
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13:54 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/arest-1885954202.html
Суд в Ростове продлил арест пятерым украинским военным
Суд в Ростове продлил арест пятерым украинским военным - РИА Новости, 24.07.2023
Суд в Ростове продлил арест пятерым украинским военным
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил на три месяца содержание под стражей пятерых украинских военных, обвиняемых в участии в террористическом... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T13:54
2023-07-24T13:54
вооруженные силы украины
ростов-на-дону
донецкая народная республика
волноваха
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил на три месяца содержание под стражей пятерых украинских военных, обвиняемых в участии в террористическом сообществе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство государственного обвинителя удовлетворить... Меру пресечения продлить на три месяца до семнадцатого ноября ", - объявил о своем решении председательствующий судья. Суд также назначил дату следующего судебного заседания по этому делу на 14.00 мск 16 августа. На скамье подсудимых Иван Безлепкин, Юрий Макаренко, Глеб Петрук, Владимир Пузанов и Дмитрий Рейвах, все они граждане Украины. Как следует из обвинительного заключения, подсудимым предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), предусматривающей от 10 до 15 лет заключения. Макаренко, Петрук и Рейвах обвиняются в том, что с февраля по март 2022 года в составе 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" ВСУ из села Степное Волновахского района и Волновахи вели огонь в направлении позиций народной милиции ДНР, а также обстреливали мирное население. Как уточнили в Южном окружном военном суде, обвиняемые были задержаны в первой половине марта 2022 года в ходе боестолкновений в Волновахе. Согласно обвинительному заключению, они принимали непосредственное участие в активных боевых действиях "с применением огнестрельного оружия, бронетанковой техники, ракетно-артиллерийских систем, минометов и иных боеприпасов неизбирательного действия". Пузанов был задержан 19 марта 2022 года у себя дома в поселке городского типа Мангуш. С сентября 2014 по апрель 2016 года участвовал в боевых действиях в составе батальона "Донбасс" на территориях ЛНР и ДНР. В апреле 2016 года Пузанов добровольно вышел из батальона, однако "о существовании этого террористического сообщества [в российские органы] не сообщил", говорится в материалах дела. Аналогичная история у Безлепкина: после ухода из батальона он жил в селе Старченково, а 7 апреля 2022 года был задержан в ходе фильтрационных мероприятий.
https://ria.ru/20230622/mariupol-1879854005.html
https://ria.ru/20230630/nakazanie-1881451070.html
ростов-на-дону
донецкая народная республика
волноваха
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вооруженные силы украины, ростов-на-дону, донецкая народная республика, волноваха
Вооруженные силы Украины, Ростов-на-Дону, Донецкая Народная Республика, Волноваха
Суд в Ростове продлил арест пятерым украинским военным

Суд в Ростове-на-Дону продлил арест пятерым украинским военным на три месяца

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил на три месяца содержание под стражей пятерых украинских военных, обвиняемых в участии в террористическом сообществе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство государственного обвинителя удовлетворить... Меру пресечения продлить на три месяца до семнадцатого ноября ", - объявил о своем решении председательствующий судья.
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Дело украинского военного, убившего 16 жителей Мариуполя, направили в суд
22 июня, 17:58
Суд также назначил дату следующего судебного заседания по этому делу на 14.00 мск 16 августа.
На скамье подсудимых Иван Безлепкин, Юрий Макаренко, Глеб Петрук, Владимир Пузанов и Дмитрий Рейвах, все они граждане Украины. Как следует из обвинительного заключения, подсудимым предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), предусматривающей от 10 до 15 лет заключения.
Макаренко, Петрук и Рейвах обвиняются в том, что с февраля по март 2022 года в составе 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" ВСУ из села Степное Волновахского района и Волновахи вели огонь в направлении позиций народной милиции ДНР, а также обстреливали мирное население.
Как уточнили в Южном окружном военном суде, обвиняемые были задержаны в первой половине марта 2022 года в ходе боестолкновений в Волновахе. Согласно обвинительному заключению, они принимали непосредственное участие в активных боевых действиях "с применением огнестрельного оружия, бронетанковой техники, ракетно-артиллерийских систем, минометов и иных боеприпасов неизбирательного действия".
Пузанов был задержан 19 марта 2022 года у себя дома в поселке городского типа Мангуш. С сентября 2014 по апрель 2016 года участвовал в боевых действиях в составе батальона "Донбасс" на территориях ЛНР и ДНР. В апреле 2016 года Пузанов добровольно вышел из батальона, однако "о существовании этого террористического сообщества [в российские органы] не сообщил", говорится в материалах дела.
Аналогичная история у Безлепкина: после ухода из батальона он жил в селе Старченково, а 7 апреля 2022 года был задержан в ходе фильтрационных мероприятий.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
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30 июня, 14:07
 
Вооруженные силы УкраиныРостов-на-ДонуДонецкая Народная РеспубликаВолноваха
 
 
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