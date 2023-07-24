https://ria.ru/20230724/agroprofessii-1885997193.html

Ветеринар и агроном — самые востребованные агропрофессии Подмосковья

Ветеринар и агроном — самые востребованные агропрофессии Подмосковья - РИА Новости, 24.07.2023

Ветеринар и агроном — самые востребованные агропрофессии Подмосковья

Наиболее востребованными профессиями агропромышленной сферы в Подмосковье стали ветеринар, агроном и тракторист, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T16:46

2023-07-24T16:46

2023-07-24T16:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Наиболее востребованными профессиями агропромышленной сферы в Подмосковье стали ветеринар, агроном и тракторист, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "На сегодняшний день наиболее высокий спрос в сфере АПК Подмосковья – на ветеринарных специалистов. На эту специальность приходится 25 % вакансий на нашем портале. Второй по актуальности для работодателей стала вакансия агронома, на третьем месте – профессия тракториста", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Среди популярных вакансий сферы АПК также есть технологи, механизаторы, менеджеры по продажам, водители и разнорабочие. Для работодателей также актуальны кадры для специальностей наладчик, комплектовщик, формовщик теста и пекарь. Такие результаты опубликованы по данным портала "Вакансии в сфере АПК Московской области", где были определены самые востребованные вакансии для сельхозпроизводителей региона и профильных предприятий, которые работают в сфере сельского хозяйства, сообщили в Минсельхозпроде.

https://ria.ru/20230704/professii-1882149592.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), георгий филимонов