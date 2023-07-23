https://ria.ru/20230723/zhertvy-1885809163.html

СМИ назвали число жертв среди украинских солдат с начала СВО

СМИ назвали число жертв среди украинских солдат с начала СВО - РИА Новости, 23.07.2023

СМИ назвали число жертв среди украинских солдат с начала СВО

ВСУ потеряли "десятки тысяч" человек с начала российской спецоперации на Украине, утверждается в статье американской газеты The New York Times. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T16:00

2023-07-23T16:00

2023-07-23T16:38

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

энтони блинкен

александр лукашенко

белоруссия

украина

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. ВСУ потеряли "десятки тысяч" человек с начала российской спецоперации на Украине, утверждается в статье американской газеты The New York Times."Украинская пехота все больше и больше сосредотачивается на окопных атаках, однако после десятков тысяч жертв с начала войны ее ряды часто пополняются менее обученными и старыми солдатами", — говорится в материале.По данным СМИ, в некоторых случаях возрастные новобранцы, призванные восполнить большие потери в рядах украинской армии, не хотят вступать в бой. "На смену (выбывшим из строя солдатам. — Прим. ред.) часто приходят более возрастные новобранцы, которых заставили вступить в бой", — отмечается в статье.Ранее сегодня Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко также сообщил, что потери личного состава украинской армии с начала контрнаступления превысили 26 тысяч человек. Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении. При этом потери ВСУ превысили 26 тысяч солдат, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.На фоне отсутствия успехов украинских войск западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

https://ria.ru/20230723/boepripasy-1885807191.html

https://ria.ru/20230723/nastuplenie-1885806205.html

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россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, энтони блинкен, александр лукашенко, белоруссия, украина