https://ria.ru/20230723/vybory-1885752638.html

Опрос показал, что американцы думают об уголовных обвинениях против Трампа

Опрос показал, что американцы думают об уголовных обвинениях против Трампа - РИА Новости, 23.07.2023

Опрос показал, что американцы думают об уголовных обвинениях против Трампа

Большинство опрошенных американцев (57%) думают, что уголовные обвинения против бывшего президента США Дональда Трампа были предъявлены для того, чтобы добавить РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T00:16

2023-07-23T00:16

2023-07-23T05:48

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флорида

дональд трамп

майк пенс

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Большинство опрошенных американцев (57%) думают, что уголовные обвинения против бывшего президента США Дональда Трампа были предъявлены для того, чтобы добавить драматизма предстоящим президентским выборам, свидетельствует исследование социологической службы Harvard CAPS-Harris, которое цитирует издание Hill.Столько же опрошенных считают, что дополнительные обвинения снизят шансы Трампа быть переизбранным на второй президентский срок.В целом 56% респондентов заявили, что Трамп, скорее всего, будет оправдан по любым обвинениям, выдвинутым против него. Такое мнение распространено среди 80% опрошенных сторонников Республиканской партии и 30% — сторонников демократов.Исследование проводилось с 19 по 20 июля среди 2068 зарегистрированных американских избирателей. Данные о статистической погрешности не приводятся.Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Действующий президент США Джо Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании.Ранее Трампу были предъявлены обвинения по 37 пунктам с суммарным наказанием до 400 лет лишения свободы, включая незаконное хранение секретных документов, имеющих отношение к национальной безопасности, и дачу ложных показаний. Коробки с материалами различной степени секретности вплоть до высшей агенты ФБР обнаружили в резиденции Трампа на территории клуба Мар-а-Лаго в штате Флорида. Там, как сказано в следственных материалах, в период с января 2021 года по август 2022 года проходили мероприятия на "десятки тысяч членов и гостей" клуба и отсутствовали условия для "хранения, владения, просмотра, показа или обсуждения секретных документов". Прокуратура утверждает, что ей известно о двух случаях, когда Трамп, уже покинув пост президента, демонстрировал посторонним секретные документы. Трамп называет уголовное дело вмешательством в президентские выборы 2024 года, в которых он намерен участвовать, несмотря на обвинения. В публичных выступлениях он напоминает, что секретные документы были также обнаружены в частном офисе и доме действующего президента США Джо Байдена, а также у бывшего вице-президента Майка Пенса, но обвинения в этой связи им не предъявляют, как и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, которая, по словам Трампа, уничтожила 33 тысячи электронных письма с конфиденциальной информацией.

https://ria.ru/20230721/pereizbranie-1885564315.html

https://ria.ru/20230714/tramp-1884097901.html

https://ria.ru/20230719/desantis-1884967144.html

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сша, флорида, дональд трамп, майк пенс, джо байден, федеральное бюро расследований сша, в мире