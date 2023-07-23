https://ria.ru/20230723/ukraina-1885810704.html

Без ведома Зеленского. В США заговорили о красной линии по Украине

Без ведома Зеленского. В США заговорили о красной линии по Украине - РИА Новости, 23.07.2023

Без ведома Зеленского. В США заговорили о красной линии по Украине

Соединенные Штаты не готовы говорить о членстве Украины в НАТО из-за высокой вероятности прямого столкновения с Россией, написал обозреватель Дэвид Бреннан в... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T16:11

2023-07-23T16:11

2023-07-23T16:15

специальная военная операция на украине

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джо байден

олаф шольц

нато

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты не готовы говорить о членстве Украины в НАТО из-за высокой вероятности прямого столкновения с Россией, написал обозреватель Дэвид Бреннан в статье для Newsweek."Лоббистская кампания Украины в НАТО не принесла желаемых результатов на саммите альянса в Вильнюсе, состоявшемся в этом месяце", — отметил он.По словам журналиста, расплывчатые формулировки итогового коммюнике говорят о том, что Киев не так близок к НАТО, как он рассчитывал. Публичное недовольство президента Украины Владимира Зеленского во время саммита показывает, что поправки по поводу членства в альянсе сделали в последнюю минуту без ведома Украины."Драма в Вильнюсе усугубила давние украинские страхи перед "продажностью" Запада, когда исключение возможности вступить в НАТО для Киева служит оливковой ветвью для Кремля", — добавил Бреннан.В Белом доме продолжают настаивать, что для них это красная линия, заметил автор. И президент Джо Байден, и канцлер Олаф Шольц дали понять, что не пойдут на риск прямого конфликта НАТО с Россией ради принятия Украины в блок, резюмировал он.

https://ria.ru/20230723/vsu-1885804985.html

https://ria.ru/20230723/vundervaffe-1885493575.html

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в мире, украина, россия, вильнюс, джо байден, олаф шольц, нато