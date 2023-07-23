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Без ведома Зеленского. В США заговорили о красной линии по Украине - РИА Новости, 23.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:11 23.07.2023 (обновлено: 16:15 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/ukraina-1885810704.html
Без ведома Зеленского. В США заговорили о красной линии по Украине
Без ведома Зеленского. В США заговорили о красной линии по Украине - РИА Новости, 23.07.2023
Без ведома Зеленского. В США заговорили о красной линии по Украине
Соединенные Штаты не готовы говорить о членстве Украины в НАТО из-за высокой вероятности прямого столкновения с Россией, написал обозреватель Дэвид Бреннан в... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T16:11
2023-07-23T16:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вильнюс
джо байден
олаф шольц
нато
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты не готовы говорить о членстве Украины в НАТО из-за высокой вероятности прямого столкновения с Россией, написал обозреватель Дэвид Бреннан в статье для Newsweek."Лоббистская кампания Украины в НАТО не принесла желаемых результатов на саммите альянса в Вильнюсе, состоявшемся в этом месяце", — отметил он.По словам журналиста, расплывчатые формулировки итогового коммюнике говорят о том, что Киев не так близок к НАТО, как он рассчитывал. Публичное недовольство президента Украины Владимира Зеленского во время саммита показывает, что поправки по поводу членства в альянсе сделали в последнюю минуту без ведома Украины."Драма в Вильнюсе усугубила давние украинские страхи перед "продажностью" Запада, когда исключение возможности вступить в НАТО для Киева служит оливковой ветвью для Кремля", — добавил Бреннан.В Белом доме продолжают настаивать, что для них это красная линия, заметил автор. И президент Джо Байден, и канцлер Олаф Шольц дали понять, что не пойдут на риск прямого конфликта НАТО с Россией ради принятия Украины в блок, резюмировал он.
https://ria.ru/20230723/vsu-1885804985.html
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в мире, украина, россия, вильнюс, джо байден, олаф шольц, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вильнюс, Джо Байден, Олаф Шольц, НАТО
Без ведома Зеленского. В США заговорили о красной линии по Украине

Newsweek: Украину не примут в НАТО из страха перед прямым столкновением с Россией

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты не готовы говорить о членстве Украины в НАТО из-за высокой вероятности прямого столкновения с Россией, написал обозреватель Дэвид Бреннан в статье для Newsweek.
"Лоббистская кампания Украины в НАТО не принесла желаемых результатов на саммите альянса в Вильнюсе, состоявшемся в этом месяце", — отметил он.
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По словам журналиста, расплывчатые формулировки итогового коммюнике говорят о том, что Киев не так близок к НАТО, как он рассчитывал. Публичное недовольство президента Украины Владимира Зеленского во время саммита показывает, что поправки по поводу членства в альянсе сделали в последнюю минуту без ведома Украины.
"Драма в Вильнюсе усугубила давние украинские страхи перед "продажностью" Запада, когда исключение возможности вступить в НАТО для Киева служит оливковой ветвью для Кремля", — добавил Бреннан.
В Белом доме продолжают настаивать, что для них это красная линия, заметил автор. И президент Джо Байден, и канцлер Олаф Шольц дали понять, что не пойдут на риск прямого конфликта НАТО с Россией ради принятия Украины в блок, резюмировал он.
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