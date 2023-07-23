https://ria.ru/20230723/ucheniya-1885810039.html

В Японском море завершились российско-китайские учения

В Японском море завершились российско-китайские учения - РИА Новости, 23.07.2023

В Японском море завершились российско-китайские учения

В Японском море завершилось совместное российско-китайское военно-морское учение "Север. Взаимодействие-2023", сообщили в отделе информационного обеспечения... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T16:04

2023-07-23T16:04

2023-07-23T16:04

японское море

россия

китай

ноак

безопасность

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В Японском море завершилось совместное российско-китайское военно-морское учение "Север. Взаимодействие-2023", сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота. "В акватории Японского моря завершилось совместное российско-китайское военно-морское учение "Север. Взаимодействие-2023", которое проводилось в период с 20 по 23 июля. Его основной целью являлось укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении. Во флоте отметили, что в ходе совместных практических действий моряки двух стран отработали противолодочные задачи и ведение морского боя, противовоздушную оборону, морское и воздушное конвоирование судов, совершенствовали навыки по организации охраны и обороны отрядов кораблей при стоянке на незащищенном рейде. Всего в ходе учения выполнено порядка 20 боевых упражнений, в том числе проведены совместные артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям. Военно-Морской Флот России на учениях представляли большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Гремящий", а также суда обеспечения. От ВМС НОАК в учении были задействованы эскадренные миноносцы "Цицикар" и "Гуйян", сторожевые корабли "Цзаочжуан" и "Жичжао", а также корабль комплексного снабжения "Тайху". Также к учению с двух сторон привлекалось более 30 летательных аппаратов морской авиации, в том числе противолодочные самолеты и вертолеты, истребители - перехватчики. После завершения учения корабли России и Китая взяли курс на Владивосток.

https://ria.ru/20230722/udar-1885631476.html

https://ria.ru/20230721/primore-1885395602.html

японское море

россия

китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

японское море, россия, китай, ноак, безопасность