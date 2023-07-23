Рейтинг@Mail.ru
В Японском море завершились российско-китайские учения - РИА Новости, 23.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/ucheniya-1885810039.html
В Японском море завершились российско-китайские учения
В Японском море завершились российско-китайские учения - РИА Новости, 23.07.2023
В Японском море завершились российско-китайские учения
В Японском море завершилось совместное российско-китайское военно-морское учение "Север. Взаимодействие-2023", сообщили в отделе информационного обеспечения... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T16:04
2023-07-23T16:04
японское море
россия
китай
ноак
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/16/1885660660_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_042d1baa2d68b0c78bd9d257c5dab7c5.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В Японском море завершилось совместное российско-китайское военно-морское учение "Север. Взаимодействие-2023", сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота. "В акватории Японского моря завершилось совместное российско-китайское военно-морское учение "Север. Взаимодействие-2023", которое проводилось в период с 20 по 23 июля. Его основной целью являлось укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении. Во флоте отметили, что в ходе совместных практических действий моряки двух стран отработали противолодочные задачи и ведение морского боя, противовоздушную оборону, морское и воздушное конвоирование судов, совершенствовали навыки по организации охраны и обороны отрядов кораблей при стоянке на незащищенном рейде. Всего в ходе учения выполнено порядка 20 боевых упражнений, в том числе проведены совместные артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям. Военно-Морской Флот России на учениях представляли большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Гремящий", а также суда обеспечения. От ВМС НОАК в учении были задействованы эскадренные миноносцы "Цицикар" и "Гуйян", сторожевые корабли "Цзаочжуан" и "Жичжао", а также корабль комплексного снабжения "Тайху". Также к учению с двух сторон привлекалось более 30 летательных аппаратов морской авиации, в том числе противолодочные самолеты и вертолеты, истребители - перехватчики. После завершения учения корабли России и Китая взяли курс на Владивосток.
https://ria.ru/20230722/udar-1885631476.html
https://ria.ru/20230721/primore-1885395602.html
японское море
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/16/1885660660_332:0:1772:1080_1920x0_80_0_0_5558c96e1ef6bb9500fc50f801fa90b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
японское море, россия, китай, ноак, безопасность
Японское море, Россия, Китай, НОАК, Безопасность
В Японском море завершились российско-китайские учения

В Японском море завершились российско-китайские учения "Север. Взаимодействие-2023"

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкБольшой противолодочный корабль ВМФ РФ "Адмирал Трибуц" на совместных учениях России и Китая в Японском море "Север. Взаимодействие - 2023"
Большой противолодочный корабль ВМФ РФ Адмирал Трибуц на совместных учениях России и Китая в Японском море Север. Взаимодействие - 2023
© Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Большой противолодочный корабль ВМФ РФ "Адмирал Трибуц" на совместных учениях России и Китая в Японском море "Север. Взаимодействие - 2023"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В Японском море завершилось совместное российско-китайское военно-морское учение "Север. Взаимодействие-2023", сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.
"В акватории Японского моря завершилось совместное российско-китайское военно-морское учение "Север. Взаимодействие-2023", которое проводилось в период с 20 по 23 июля. Его основной целью являлось укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.
Во флоте отметили, что в ходе совместных практических действий моряки двух стран отработали противолодочные задачи и ведение морского боя, противовоздушную оборону, морское и воздушное конвоирование судов, совершенствовали навыки по организации охраны и обороны отрядов кораблей при стоянке на незащищенном рейде.
Всего в ходе учения выполнено порядка 20 боевых упражнений, в том числе проведены совместные артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Удар в спину. В Китае увидели тревожную для Украины деталь в решении Путина
Вчера, 03:05
Военно-Морской Флот России на учениях представляли большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Гремящий", а также суда обеспечения.
От ВМС НОАК в учении были задействованы эскадренные миноносцы "Цицикар" и "Гуйян", сторожевые корабли "Цзаочжуан" и "Жичжао", а также корабль комплексного снабжения "Тайху".
Также к учению с двух сторон привлекалось более 30 летательных аппаратов морской авиации, в том числе противолодочные самолеты и вертолеты, истребители - перехватчики.
После завершения учения корабли России и Китая взяли курс на Владивосток.
Русский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
В Приморье создают корпорацию по приграничному сотрудничеству с Китаем
21 июля, 04:38
 
Японское мореРоссияКитайНОАКБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала